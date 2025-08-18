Ajax випустила камери спостереження з денним підсвічуванням

Українська компанія Ajax Systems анонсувала нову лінійку камер відеоспостереження з гібридним підсвічуванням, що забезпечує кольорове зображення навіть за слабкого освітлення. У серію увійшли моделі BulletCam HL, TurretCam HL та DomeCam Mini HL.

При виявленні руху або об’єкта камери автоматично перемикаються з інфрачервоного режиму на біле світло, що дозволяє фіксувати колір транспорту, одягу та інші деталі, які можуть бути непомітними в ІЧ-форматі.

Режими роботи

Користувачі зможуть вибрати один з трьох режимів:

біле світло вмикається постійно при недостатній освітленості;

повністю відключено;

активується тільки при русі (залишається ввімкненим ще 30 секунд після фіксації руху і працює, поки він триває).

Форм-фактори та характеристики

BulletCam HL та TurretCam HL — дальність підсвічування до 50 м;

DomeCam Mini HL — до 15 м через особливості конструкції.

Камери випускаються з CMOS-матрицями на 5 Мп (2880х1620) і 8 Мп (3840х2160) з фіксованими об’єктивами 2,8 або 4 мм. Всього доступно 20 комбінацій моделей у чорному та білому виконанні.

Всі пристрої підтримують технологію True WDR для збереження чіткості зображення за складних умов освітленості, мають слот для microSD до 256 ГБ та вбудований цифровий мікрофон з підтримкою кодеків G.711 ULAW/ALAW, G.722 та G.726.