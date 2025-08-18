Ajax выпустила камеры наблюдения с дневной подсветкой

Украинская компания Ajax Systems анонсировала новую линейку камер видеонаблюдения с гибридной подсветкой, обеспечивающей цветное изображение даже при слабом освещении. В серию вошли модели BulletCam HL, TurretCam HL и DomeCam Mini HL.

При обнаружении движения или объекта камеры автоматически переключаются с инфракрасного режима на белый свет, что позволяет фиксировать цвет транспорта, одежды и другие детали, которые могут быть незаметны в ИК-формате.

Режимы работы



Пользователи смогут выбрать один из трёх режимов:

белый свет включается постоянно при недостаточной освещённости;

полностью отключён;

активируется только при движении (остается включённым ещё 30 секунд после фиксации движения и работает, пока оно продолжается).

Форм-факторы и характеристики

BulletCam HL и TurretCam HL — дальность подсветки до 50 м;

DomeCam Mini HL — до 15 м из-за особенностей конструкции.

Камеры выпускаются с CMOS-матрицами на 5 Мп (2880×1620) и 8 Мп (3840×2160) с фиксированными объективами 2,8 или 4 мм. Всего доступно 20 комбинаций моделей в чёрном и белом исполнении.

Все устройства поддерживают технологию True WDR для сохранения чёткости изображения при сложных условиях освещённости, имеют слот для microSD до 256 ГБ и встроенный цифровой микрофон с поддержкой кодеков G.711 ULAW/ALAW, G.722 и G.726.