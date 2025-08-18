Ajax выпустила камеры наблюдения с дневной подсветкой18.08.25
Украинская компания Ajax Systems анонсировала новую линейку камер видеонаблюдения с гибридной подсветкой, обеспечивающей цветное изображение даже при слабом освещении. В серию вошли модели BulletCam HL, TurretCam HL и DomeCam Mini HL.
При обнаружении движения или объекта камеры автоматически переключаются с инфракрасного режима на белый свет, что позволяет фиксировать цвет транспорта, одежды и другие детали, которые могут быть незаметны в ИК-формате.
Режимы работы
Пользователи смогут выбрать один из трёх режимов:
- белый свет включается постоянно при недостаточной освещённости;
- полностью отключён;
- активируется только при движении (остается включённым ещё 30 секунд после фиксации движения и работает, пока оно продолжается).
Форм-факторы и характеристики
- BulletCam HL и TurretCam HL — дальность подсветки до 50 м;
- DomeCam Mini HL — до 15 м из-за особенностей конструкции.
Камеры выпускаются с CMOS-матрицами на 5 Мп (2880×1620) и 8 Мп (3840×2160) с фиксированными объективами 2,8 или 4 мм. Всего доступно 20 комбинаций моделей в чёрном и белом исполнении.
Все устройства поддерживают технологию True WDR для сохранения чёткости изображения при сложных условиях освещённости, имеют слот для microSD до 256 ГБ и встроенный цифровой микрофон с поддержкой кодеков G.711 ULAW/ALAW, G.722 и G.726.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Ajax выпустила камеры наблюдения с дневной подсветкой Ajax камера события в Украине
Ajax Systems анонсировала новую линейку камер видеонаблюдения с гибридной подсветкой, обеспечивающей цветное изображение даже при слабом освещении
Киевстар вышла на биржу Nasdaq бизнес Киевстар события в Украине
Листинг Киевстара даёт инвесторам со всего мира возможность напрямую вкладывать средства в украинскую экономику
Ajax выпустила камеры наблюдения с дневной подсветкой
Киевстар вышла на биржу Nasdaq
Компания Kodak может исчезнуть из-за долгов. Ей 133 года
В Украине разработали дрон-перехватчик оснащенный дробовиком
Razer Wolverine V3 для ПК — киберспортивные геймпады за $120 и $200
Звонки в Telegram и WhatsApp заблокировали на россии
Умные часы Pebble Time 2 уже доступны для предзаказа за $225
Купить смартфон Oppo Reno14 В Украине можно будет за 25 000 грн. В подарок Oppo Watch X
Телевизоры Sony начали массово получать обновление Андроид
Waze на смартфонах с Android 9 и ниже больше не будет работать
В GTA V добавили поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation