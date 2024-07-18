Honor Xiaopai Smart Camera Pro оснащений потрійним об’єктивом, 20-кратним зумом та функціями штучного інтелекту18.07.24
Нова камера домашньої безпеки Honor Xiaopai Smart Camera Pro пропонує обладнана потрійним об’єктивом, що включає ширококутний об’єктив з роздільною здатністю 4 МП та діафрагмою f/1.6, а також телеоб’єктивом. Ця камера підтримує 20-кратний оптичний гібридний зум, дозволяючи збільшувати деталі до 20 разів.
За допомогою функції синхронних прямих трансляцій та записів на подвійному екрані Xiaopai Smart Camera Pro забезпечує широкий діапазон моніторингу. Вона має 360 ° горизонтальний і 125 ° вертикальний кут огляду.
У темний час доби камера пропонує інтелектуальне повнокольорове нічне бачення з двома типами світла: інфрачервоним світлом, що заповнює, і потужним теплим заповнювальним світлом. Камера автоматично перемикається між цими режимами залежно від умов освітлення.
Локальний штучний інтелект у Xiaopai Smart Camera Pro забезпечує відстеження людей та тварин, автоматичне захоплення та запис рухів, а також транскордонне та територіальне виявлення з відповідними тривогами.
Для зручності спілкування камера підтримує двосторонні дзвінки. Вона також пропонує кілька методів підключення: 2,4 ГГц та 5 ГГц Wi-Fi, а також дротовий мережний порт.
У плані зберігання даних камера підтримує локальне зберігання на microSD карті об’ємом до 512 ГБ, а також хмарне сховище через програму Honor Smart Space, яка доступна для покупки. Ви можете стежити за тим, що відбувається в реальному часі, відтворювати записи та керувати пристроєм через відповідну програму.
Xiaopai Smart Camera Pro доступна для попереднього замовлення за ціною $35. З 1 серпня 2024 року вона буде доступна у магазинах.
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Honor Xiaopai Smart Camera Pro оснащений потрійним об’єктивом, 20-кратним зумом та функціями штучного інтелектувідео камера штучний інтелект
Xiaopai Smart Camera Pro забезпечує широкий спектр моніторингу. Вона має 360 ° горизонтальний і 125 ° вертикальний кут огляду.
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