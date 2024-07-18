За допомогою функції синхронних прямих трансляцій та записів на подвійному екрані Xiaopai Smart Camera Pro забезпечує широкий діапазон моніторингу. Вона має 360 ° горизонтальний і 125 ° вертикальний кут огляду.

У темний час доби камера пропонує інтелектуальне повнокольорове нічне бачення з двома типами світла: інфрачервоним світлом, що заповнює, і потужним теплим заповнювальним світлом. Камера автоматично перемикається між цими режимами залежно від умов освітлення.

Локальний штучний інтелект у Xiaopai Smart Camera Pro забезпечує відстеження людей та тварин, автоматичне захоплення та запис рухів, а також транскордонне та територіальне виявлення з відповідними тривогами.

Для зручності спілкування камера підтримує двосторонні дзвінки. Вона також пропонує кілька методів підключення: 2,4 ГГц та 5 ГГц Wi-Fi, а також дротовий мережний порт.

У плані зберігання даних камера підтримує локальне зберігання на microSD карті об’ємом до 512 ГБ, а також хмарне сховище через програму Honor Smart Space, яка доступна для покупки. Ви можете стежити за тим, що відбувається в реальному часі, відтворювати записи та керувати пристроєм через відповідну програму.