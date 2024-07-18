Honor Xiaopai Smart Camera Pro оснащена тройным объективом, 20-кратным зумом и функциями искусственного интеллекта18.07.24
Новая камера домашней безопасности Honor Xiaopai Smart Camera Pro предлагает оснащена тройным объективом, включающим широкоугольный объектив с разрешением 4 МП и диафрагмой f/1.6, а также телеобъективом. Эта камера поддерживает 20-кратный гибридный оптический зум, позволяя увеличивать детали до 20 раз.
Xiaopai Smart Camera Pro доступна для предварительного заказа на по цене $35. С 1 августа 2024 года она будет доступна в магазинах.
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