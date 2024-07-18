С помощью функции синхронных прямых трансляций и записей на двойном экране, Xiaopai Smart Camera Pro обеспечивает широкий диапазон мониторинга. Она имеет 360° горизонтальный и 125° вертикальный угол обзора.

В темное время суток камера предлагает интеллектуальное полноцветное ночное видение с двумя типами света: инфракрасным заполняющим светом и мощным теплым заполняющим светом. Камера автоматически переключается между этими режимами в зависимости от условий освещения.

Локальный искусственный интеллект в Xiaopai Smart Camera Pro обеспечивает отслеживание людей и животных, автоматический захват и запись движений, а также трансграничное и территориальное обнаружение с соответствующими тревогами.

Для удобства общения камера поддерживает двусторонние звонки. Она также предлагает несколько методов подключения: 2,4 ГГц и 5 ГГц Wi-Fi, а также проводной сетевой порт.

В плане хранения данных, камера поддерживает локальное хранение на microSD карте объемом до 512 ГБ, а также облачное хранилище через приложение Honor Smart Space, которое доступно для покупки. Вы можете следить за происходящим в реальном времени, воспроизводить записи и управлять устройством через соответствующее приложение.