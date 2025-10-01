Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек

Компания Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций. Action Ring поддерживает программирование различных действий, а также имеет тактильную отдачу. Подробнее о мышке и наших впечатлениях расскажем далее.

Дизайн и компоновка

Мышка Logitech MX Master 4 имеет характерную для линейки габариты и форму. Это крупная модель, которая имеет заметно выгнутую вверх спинку. Очертания анатомичны и мышь оказывается удобной с первых минут использования.

Основные кнопки хотя и не занимают большую часть площади сверху, четко ложатся под пальцы. Над ними есть небольшая кнопка смены режимов. Установлено колесо прокрутки MagSpeed с инерционным механизмом. Оно может пролистнуть до 1000 строчек за секунду.

Второе колесо для боковой прокрутки или зума, как и остальные клавиши рассчитано на управление большим пальцем. Дополнительные кнопки «вперед» и «назад», если по умолчанию, соседствуют с третьей программируемой клавишей. С ее нажатием можно управлять компьютером при помощи характерных жестов мышью.

Ниже, на юбке, есть новая кнопка-кольцо Action Ring. При нажатии она выводит карусель различных функций. В проводнике Windows одни, в Photoshop другие, в Excel третьи. Их набор можно менять и переставлять пиктограммы в меню местами. А чтобы добавить вау-эффекта, зачеркнуто, интуитивности, исполнение этих команд может сопровождаться вибрацией. Да, мышка имеет тактильную отдачу. Сложно оценить практическую значимость, но любопытство вызывает.

В основании мыши, кроме окошка оптического сенсора Darkfield, есть ползунок питания и кнопка переключения между тремя устройствами. Спереди, сзади и сбоку установлено по тефлоновой проставке. Мышь отлично скользит по столам, коврикам и благодаря улучшенному сенсору неплохо работает даже на стекле.

У мышки два варианта беспроводного подключения – по Bluetooth или через фирменный USB-C ресивер с поддержкой подключения Logi Bolt. На дистанциях до 10 метров от ПК мы каких-либо сбоев или прерываний сигнала не заметили. Порт USB Type-С расположен в передней части. Сам ресивер, с тем же USB-C штекером, очень маленький. Если мышкой планируется пользоваться в дороге или дома и в офисе, например. Лучше выбрать для каждой локации разные типы подключения или сохранить подключения этих нескольких устройств. Спрятать в корпусе мыши ресивер некуда. Думаем, что его легко потерять и будет сложно найти новый за вменяемую стоимость. Ему куда лучше жить постоянно в одном USB-порте.

Эргономика

Мышь наиболее удобна с полным хватом всей рукой. Именно так большому пальцу будет комфортно доставать дополнительные клавиши и второе колесо прокрутки. Мышь тяжелая, а отрывать от стола не только сложновато учитывая вес, но и форму. Изобилие кнопок и отсутствие зацепов не позволяет просто взять и переставить ее на столе. Какая ни будь из кнопок наверняка нажмется. Не кнопка так боковое колесо прокрутки «сломает» вам масштаб.

Заявлено, что эргономика и все эти функциональные штуки должны уменьшить количество рукодвижений. Буквально посчитано что вызов команд с помощью Action Ring уменьшает количество повторяющихся движений на 63 %, что в свою очередь экономит 33 % времени на вызов тех же команд классической мышью. Создать текстовый документ, сделать скрин, раскрыть панель спецсимволов, запустить ИИ-помощника – все это можно сделать чуточку быстрее и проще.

Нажатия всех кнопок довольно тихие. Мы бы сказали почти бесшумные. Это отменная черта, когда нужно поработать рядом с засыпающим ребенком или коллегами в офисе, не любящих частящие звуки. Основное колесо крутится абсолютно бесшумно. Понять, что скролл работает можно только по реакции на экране или визуально.

Шутка ли, но мониторить работу мышки можно даже на уровне системного администратора компании. С помощью утилиты Logi Tune можно отслеживать устройства удалённо через платформу Logitech Sync.

Впечатления

Logitech MX Master 4 без сомнения инновационный продукт. Это не рядовое обновление где добавили другую полосочку в корпусе, сменили форму кнопки или перерисовали дизайн интерфейса фирменной программы. В каждом новом поколении Logitech добавляет что-то новое в линейке MX Master. Кстати, первая модель вышла десять лет назад, в 2015 году. Всего в линейке сейчас пять моделей, а не четыре, так как MX Master 3 в свое время получила версию MX Master 3S.

Несмотря на это, Logitech MX Master 4 смогла удивить количеством фишек, которые могут обеспечить дополнительные кнопки. Два скролла уже выглядят перспективно для редактирования фото и видео, да и широкие таблицы куда удобнее перелистывать, имея возможность пролистывать вбок.

Что говорить о возможности запускать часть контекстных команд двумя кликами, а не… тремя. Да, возможно кому-то покажется надуманным преимуществом сделать скриншот экрана, запустить Copilot, создать текстовый файл в те же два клика. Но с MX Master 4 для этого теперь не надо сворачивать текущее окно, новый файл откроется автоматически, например. Для профессионалов редактирования медиа наверняка найдутся сценарии, которые с другими мышками не реализуемы.

Не обошлось конечно без компромиссов по универсальности. Это мы бы сказали «стационарная» мышка. Ей комфортно на одном рабочем месте на уютном качественном коврике. Ее можно поцарапать, нося в сумке без чехла. Можно потерять заодно и ресивер, если не пользоваться подключением по Bluetooth. Но что касается классических качеств, тут нечего и говорить, что это хай-енд продукт. Учитывая экономическую обстановку не такой дорогой к слову, какой в свое время были первые MX Master. Перегретый рынок электроники приучил нас платить за качественные устройства. И Logitech MX Master 4 именно такая – передовая и крутая.

Характеристики мышки Logitech MX Master 4

Количество кнопок: 8+2 колеса Датчик: Darkfield Разрешение: 200-8000 DPI, шаг 50 DPI Подключение: Logi Bolt (фирменный 2,4 ГГц), Bluetooth LE Аккумулятор: Li-pol 500 мА·ч, быстрая зарядка 1 мин-3 часа работы Совместимость: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS 15+, Android 12+ Проводной интерфейс: USB Type-C Габариты: 50,8 x 88,4 x 128,2 мм Вес: 150 г Цена: 5599 грн

Оценка:

+ эргономика корпуса

+ почти бесшумные кнопки

+ четкий клик клавиш

- негде прятать ресивер

- колесо работает только в режиме «инерционного скролла»

