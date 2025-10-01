Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек

Компанія Logitech випустила нову версію флагманської миші. Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій. Так, Action Ring підтримує програмування різних дій, також має тактильну віддачу. Детальніше про мишку та наші враження розповімо далі.

Дизайн та компонування

Мишка Logitech MX Master 4 має характерну для лінійки габарити та форму. Це великий пристрій, який має помітно вигнуту спину вгору. Обриси анатомічні і миша виявляється зручною з перших хвилин використання.

Основні кнопки хоч і не займають більшу частину площі зверху, чітко лягають під пальці. Над ними є маленька кнопка зміни режимів. Встановлено колесо прокручування MagSpeed ​​з інерційним механізмом. Воно може прогорнути до 1000 рядків за секунду.

Друге колесо для бокового прокручування або зуму, як і інші клавіші, розраховане на керування великим пальцем. Додаткові кнопки «вперед» і «назад», якщо за замовчуванням, є сусідами з третьою програмованою клавішею. З її натисканням можна керувати комп’ютером за допомогою характерних жестів мишею.

Нижче, на спідниці, є нова кнопка-кільце Action Ring. При натисканні вона виводить карусель різних функцій. У провіднику Windows одні, у Photoshop інші, Excel треті. Їх набір можна змінювати та переставляти піктограми в меню місцями. А щоб додати вау-ефекту, закреслено, інтуїтивності виконання цих команд може супроводжуватися вібрацією. Так, мишка має тактильну віддачу. Важко оцінити практичне значення, але цікавість викликає.



В основі миші, крім віконця оптичного сенсора Darkfield, є повзунок живлення та кнопка перемикання між трьома пристроями. Спереду, ззаду та збоку встановлено тефлонову проставку. Миша відмінно ковзає по столах, килимкам і завдяки покращеному сенсору непогано працює навіть на склі.

Мишка має два варіанти бездротового підключення – по Bluetooth або через фірмовий USB-C ресивер з підтримкою підключення Logi Bolt. На дистанціях до 10 метрів від ПК ми жодних збоїв чи переривань сигналу не помітили. Порт USB Type-C розташований у передній частині. Сам ресивер, з тим самим USB-C штекером, дуже маленький. Якщо мишкою планується користуватися в дорозі чи вдома та в офісі, наприклад. Краще вибрати для кожної локації різні типи підключення або зберегти підключення кількох пристроїв. Сховати в корпусі миші ресивер нікуди. Думаємо, що його легко втратити і буде складно знайти новий за осудну вартість. Йому набагато краще жити постійно в одному USB-порті.

Ергономіка

Миша найбільш зручна з повним хватом всією рукою. Саме так великому пальцю буде комфортно діставати додаткові клавіші та друге колесо прокручування. Миша важка, а відривати від столу як складно враховуючи вагу, а й форму. Достаток кнопок та відсутність зачепів не дозволяє просто взяти та переставити її на столі. Яка ні будь із кнопок напевно натиснеться. Чи не кнопка так бічне колесо прокручування «зламає» вам масштаб.

Заявлено, що ергономіка та всі ці функціональні штуки мають зменшити кількість рукорухів. Буквально пораховано що виклик команд за допомогою Action Ring зменшує кількість рухів, що повторюються, на 63 %, що в свою чергу економить 33 % часу на виклик тих же команд класичною мишею. Створити текстовий документ, зробити скрін, розкрити панель спецсимволів, запустити ІІ-помічника – все це можна зробити трохи швидше та простіше.

Натискання всіх клавіш досить тихі. Ми сказали б майже безшумні. Це відмінна риса, коли потрібно попрацювати поруч із дитиною, що засинає, або колегами в офісі, які не люблять часті звуки. Основне колесо крутиться абсолютно безшумно. Зрозуміти, що скролл працює можна лише з реакції на екрані чи візуально.

Чи жарт, але моніторити роботу мишки можна навіть на рівні системного адміністратора компанії. За допомогою утиліти Logi Tune можна відстежувати пристрої віддалено через платформу Logitech Sync.

Враження

Logitech MX Master 4 інноваційний продукт. Це не рядове оновлення, де додали іншу смужку в корпусі, змінили форму кнопки або перемалювали дизайн інтерфейсу фірмової програми. У кожному новому поколінні Logitech додає щось нове у лінійці MX Master. До речі, перша модель вийшла десять років тому, 2015 року. Загалом у лінійці зараз п’ять моделей, а не чотири, тому що MX Master 3 свого часу отримала версію MX Master 3S.

Незважаючи на це, Logitech MX Master 4 спромоглася здивувати кількістю фішок, які можуть забезпечити додаткові кнопки. Два скролла вже виглядають перспективно для редагування фото та відео, та й широкі таблиці набагато зручніше перегортати, маючи можливість перегортати вбік.

Що говорити про можливість запускати частину контекстних команд двома кліками, а не трьома. Так, можливо комусь здасться надуманою перевагою зробити скріншот екрану, запустити Copilot, створити текстовий файл у ті ж два кліки. Але з MX Master 4 для цього тепер не треба згортати поточне вікно, новий файл відкриється автоматично, наприклад. Для професіоналів редагування медіа, напевно, знайдуться сценарії, які з іншими мишками не реалізуються.

Не обійшлося звичайно без компромісів щодо універсальності. Це ми сказали б «стаціонарна» мишка. Їй комфортно на одному робочому місці на затишному якісному килимку. Її можна подряпати, носячи у сумці без чохла. Можна втратити зараз і ресивер, якщо не користуватися з’єднанням Bluetooth. Але що стосується класичних якостей, тут нема чого й казати, що це хай-енд продукт. Враховуючи економічну обстановку не такою дорогою до речі, якою свого часу були перші MX Master. Перегрітий ринок електроніки привчив нас платити за якісні пристрої. І Logitech MX Master 4 саме така – передова та крута.

Характеристики мишки Logitech MX Master 4

Кількість кнопок: 8+2 колеса Датчик: Darkfield Дозвіл: 200-8000 DPI, крок 50 DPI Підключення: Logi Bolt (фірмовий 2,4 ГГц), Bluetooth LE Акумулятор: Li-pol 500 мА·год, швидка зарядка 1 хв-3 години роботи Сумісність: Windows, MacOS, ChromeOS, Linux, iPadOS 15+, Android 12+ Дротовий інтерфейс: USB Type-C Габарити: 50,8 x 88,4 x 128,2 мм Вага: 150 г Ціна: 5599 грн

Оцінка:

+ ергономіка корпусу

+ майже безшумні кнопки

+ чіткий клік клавіш

- ніде ховати ресивер

- колесо працює тільки в режимі «інерційного скролла»

