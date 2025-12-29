Logitech G304 X Lightspeed має акумулятор замість батарей і має частоту опитування 1000 Гц

Компанія Logitech G анонсувала бездротову ігрову мишу G304 X Lightspeed – оновлену версію добре відомих моделей G304 та G305. Новинка зберегла класичну симетричну форму і відомий зовнішній вигляд, але при цьому отримала ряд помітних технічних змін, орієнтованих на зниження ваги та підвищення зручності у іграх змагань.

Ключовою відмінністю стала відмова від змінної батареї AA. Замість G304 X встановлений вбудований літій-іонний акумулятор ємністю 290 мА·ч. Це рішення дозволило зменшити масу пристрою до 57 грамів, а також перерозподілити внутрішні компоненти більш збалансованого центру тяжіння. За заявою виробника, оновлене компонування позитивно позначається на контролі миші при різких та швидких рухах.

Сенсор у Logitech G304 X Lightspeed

Встановлено фірмовий сенсор Hero 25K. Він підтримує чутливість від 100 до 25 000 DPI з можливістю розширення до 25 600 DPI після оновлення програмного забезпечення. Частота опитування становить 1000 Гц, швидкість відстеження перевищує 400 IPS, а припустиме прискорення досягає 40G. Ці характеристики роблять G304 X Lightspeed повноцінним інструментом для кіберспортивних дисциплін та динамічних шутерів.

Модель підтримує два режими підключення. Основним залишається бездротове з’єднання за оновленою технологією Lightspeed на частоті 2,4 ГГц, що забезпечує низьку затримку та підвищену стійкість до перешкод. Додатково доступне дротове підключення через USB-C, що дозволяє продовжувати гру під час заряджання. Заявлений час автономної роботи досягає 106 годин, а швидка зарядка забезпечує близько 11 годин використання після десятихвилинного підключення до живлення.

У Logitech підкреслюють, що G304 X Lightspeed створювалася як легка та надійна бездротова миша без перфорації корпусу, розрахована на користувачів, яким важливі стабільне з’єднання, тривала автономність та перевірена часом форма. Пристрій підтримує збереження профілів у Logitech G Hub, оснащений тефлоновими ніжками та перемикачами з ресурсом до 20 мільйонів натискань.

Миша буде доступна в чорному, білому, фіолетовому та рожевому кольорах. Вона сумісна з комп’ютерами під керуванням Windows 10 та macOS версії 12 та новіші.