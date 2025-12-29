Logitech G304 X Lightspeed оснащена аккумулятором вместо батареек и имеет частоту опроса 1000 Гц

Компания Logitech G анонсировала беспроводную игровую мышь G304 X Lightspeed — обновлённую версию хорошо известных моделей G304 и G305. Новинка сохранила классическую симметричную форму и узнаваемый внешний вид, но при этом получила ряд заметных технических изменений, ориентированных на снижение веса и повышение удобства в соревновательных играх.

Ключевым отличием стала отказ от сменной батарейки AA. Вместо неё в G304 X установлен встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 290 мА·ч. Это решение позволило уменьшить массу устройства до 57 граммов, а также перераспределить внутренние компоненты для более сбалансированного центра тяжести. По заявлению производителя, обновлённая компоновка положительно сказывается на контроле мыши при резких и быстрых движениях.

Сенсор в Logitech G304 X Lightspeed

Установлен фирменный сенсор Hero 25K. Он поддерживает чувствительность в диапазоне от 100 до 25 000 DPI с возможностью расширения до 25 600 DPI после обновления программного обеспечения. Частота опроса составляет 1000 Гц, скорость отслеживания превышает 400 IPS, а допустимое ускорение достигает 40G. Эти характеристики делают G304 X Lightspeed полноценным инструментом для киберспортивных дисциплин и динамичных шутеров.

Модель поддерживает два режима подключения. Основным остаётся беспроводное соединение по обновлённой технологии Lightspeed на частоте 2,4 ГГц, которая обеспечивает низкую задержку и повышенную устойчивость к помехам. Дополнительно доступно проводное подключение через USB-C, что позволяет продолжать игру во время зарядки. Заявленное время автономной работы достигает 106 часов, а быстрая зарядка обеспечивает около 11 часов использования после десятиминутного подключения к питанию.

В Logitech подчёркивают, что G304 X Lightspeed создавалась как лёгкая и надёжная беспроводная мышь без перфорации корпуса, рассчитанная на пользователей, которым важны стабильное соединение, длительная автономность и проверенная временем форма. Устройство поддерживает сохранение профилей в приложении Logitech G Hub, оснащено тефлоновыми ножками и переключателями с ресурсом до 20 миллионов нажатий.

Мышь будет доступна в чёрном, белом, фиолетовом и розовом цветах. Она совместима с компьютерами под управлением Windows 10 и macOS версии 12 и новее.