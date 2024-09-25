Logitech G502 X Plus AL Edition – спеціальна алюмінієва версія миші випущена на честь 10-річчя моделі

До 10-річчя своєї популярної ігрової миші G502 компанія Logitech представила ексклюзивну алюмінієву версію G502 X Plus AL Edition. Новинка зберегла всі ключові характеристики стандартної бездротової моделі G502 X, але отримала алюмінієвий корпус із лазерним гравіюванням, у тому числі серійний номер від 1 до 502.

Назва “AL Edition” символізує алюміній (Al), при цьому компанія використовувала малий літеру “L”, щоб уникнути асоціацій зі штучним інтелектом (AI). Модель G502 X була запущена в 2019 році, отримавши підтримку технології бездротового підключення Lightspeed, ставши продовженням легендарної дротової G502. Вартість стандартної моделі G502 X Plus складає близько 160 доларів, вона оснащена високоточним сенсором з роздільною здатністю до 25K DPI, RGB-підсвічуванням та підтримкою бездротової зарядки через килимок Powerplay.

Купити алюмінієву версію не можна – її можна виграти, отримати в подарунок чи заробити через акції Logitech та партнерів. На даний момент компанія вже роздала 10 таких екземплярів, і для тих, хто хоче стати власником цього ексклюзивного аксесуара, варто стежити за новинами Logitech у соціальних мережах.