Logitech G502 X Plus AL Edition — специальная алюминиевая версия мыши выпущенная в честь 10-летия модели25.09.24
К 10-летию своей популярной игровой мыши G502 компания Logitech представила эксклюзивную алюминиевую версию под названием G502 X Plus AL Edition. Новинка сохранила все ключевые характеристики стандартной беспроводной модели G502 X, но получила алюминиевый корпус с лазерной гравировкой, в том числе серийный номер от 1 до 502.
Название «AL Edition» символизирует алюминий (Al), при этом компания использовала строчную букву «L», чтобы избежать ассоциаций с искусственным интеллектом (AI). Модель G502 X была запущена в 2019 году, получив поддержку технологии беспроводного подключения Lightspeed, став продолжением легендарной проводной G502. Стоимость стандартной модели G502 X Plus составляет около 160 долларов, она оснащена высокоточным сенсором с разрешением до 25K DPI, RGB-подсветкой и поддержкой беспроводной зарядки через коврик Powerplay.
Купить алюминиевую версию нельзя — ее можно выиграть, получить в подарок или заработать через акции Logitech и партнеров. На данный момент компания уже раздала 10 таких экземпляров, и для тех, кто хочет стать обладателем этого эксклюзивного аксессуара, стоит следить за новостями Logitech в социальных сетях.
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Logitech G502 X Plus AL Edition — специальная алюминиевая версия мыши выпущенная в честь 10-летия моделиLogitech мышка
К 10-летию своей популярной игровой мыши G502 компания Logitech представила эксклюзивную алюминиевую версию под названием G502 X Plus AL Edition
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