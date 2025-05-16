Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители

Oppo Enco Buds3 Pro – свежая модель в линейке наушников компании с обновлённым дизайном и хорошей автономностью. Расскажем подробнее.

Дизайн и эргономика

Oppo Enco Buds3 Pro – внутриканальные наушники с традиционным дизайном, который включает округлую часть с силиконовыми амбушюрами. В комплекте привычно есть еще два варианта их размера. Зарядный кейс небольшой, оснащен разъемом USB Type-C и одним светодиодом. Кнопок для сброса соединения нет, поэтому при переподключении нужно будет зажимать сенсорные зоны на корпусе наушников.

Наушники, как и сам кейс, выполнены из пластика, имеют очень небольшой вес. Сенсорные зоны тактильно выделены выемками на внешней стороне корпуса каждого из них. Вкупе с компактностью кажется, что могут возникать проблемы с удобством при доставании из кармана кейса и самих наушников. Однако за счет матового и чуть более цепкого покрытия получилась удобная форма.

Корпус наушников – герметичный и может обеспечить защиту от воды и пыли по стандарту IP55. Это хороший показатель для активного времяпровождения и занятий спортом. Конструкцию также укрепили и заявлено что целостность сохранится при падении с 1,5 метра для кейса и 1,8 м для наушников.

Оснащение

Наушники Oppo Enco Buds3 Pro оснащены драйверами 12,4 мм, как и во многих наушниках бренда, с которыми мы знакомились в рамках подготовки обзоров. Частотный диапазон стандартный, как и уровень чувствительности, который чуть вырос в сравнении с прошлогодней моделью этого класса.

За счет внутриканальных амбушюр мы как обычно получаем практически полную изоляцию от внешнего окружения и сосредоточенное прослушивание аудио. Наушники достаточно хорошо помещаются в ушную раковину.

Для подключения используется свежая версия адаптера Bluetooth 5.4. Хорошим решением они будут и для игр имея задержку до 47 мс. Наушники можно одновременно подключать к двум устройствам и переключаться между ними в процессе использования. К слову, быстрое подключение обеспечено технологией Google и доступно сразу после открывания крышки кейса. Зависимости от бренда смартфона нет.

Автономность здесь — примечательный момент. Одни только наушники обеспечивают 12 часов работы. Аккумуляторы наушников вместе с подзарядкой в кейсе могут обеспечить суммарно 54 часа прослушивания. То есть можно будет слушать музыку по 7 часов в день в течение недели. Похоже это тот случай, когда наушники будут ставится на зарядку не по необходимости, а исключительно чтобы не забыть сделать это потом. Есть поддержка быстрой зарядки при полном истощении батарей – за 10 минут обеспечивается 4 часа работы.

Приложение HeyMelody, которое позволит просматривать заряд, настраивать команды сенсорных зон и эквалайзер Sound Master. Наушники не имеют системы цифрового шумоподавления или наоборот, прозрачности, так что ее настроек тут нет.

Впечатления

В целом новая модель Oppo Enco Buds3 Pro отличается сравнительно емким аккумулятором для этих габаритов. Более эргономичное матовое покрытие позволяет надежнее удерживать зарядный кейс в руках, а сами наушники меньше выскальзывают из рук.

Внутриканальная конструкция закономерно положительно влияет на изоляцию от внешних шумов, а звучание получается более чистым. С акустической точки зрения наушники не претерпели больших изменений в сравнении с предыдущими моделями, которые мы тестировали. Тем не менее для своего ценового класса они звучат очень хорошо и понемногу улучшаются в каждом поколении.

Характеристики беспроводных наушников Oppo Enco Buds3 Pro (ETEK1)

Форм-фактор: внутриканальные Размер динамиков: 12,4 мм Частотный диапазон наушников: 20 Гц — 20 КГц Чувствительность наушников: 114 дБ при 1кГц Чувствительность микрофона: -38 Дб Количество микрофонов: 2 Кодеки: AAC, SBC Подключение: Bluetooth 5.4 Защита: IP55 Аккумулятор наушника, кейса: Li-ion, 58 мА·ч, 560 мА·ч Длина кабеля: 10 см Габариты кейса: 59, 2×47,5×24 мм Габариты наушника: 31,09×20,28×23,29 мм Масса наушника: 4,3 г Масса кейса: 42,7 г Устройство предоставлено: Компания OPPO AED Украина Цена: $48

Оценка:

+ защита от влаги и пыли

+ повышенная автономность

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Михаил Черновой

Редактор Редактор

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