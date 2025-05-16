Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители

Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители16.05.25
Oppo Enco Buds3 Pro – свежая модель в линейке наушников компании с обновлённым дизайном и хорошей автономностью. Расскажем подробнее.
Дизайн и эргономика
Oppo Enco Buds3 Pro – внутриканальные наушники с традиционным дизайном, который включает округлую часть с силиконовыми амбушюрами. В комплекте привычно есть еще два варианта их размера. Зарядный кейс небольшой, оснащен разъемом USB Type-C и одним светодиодом. Кнопок для сброса соединения нет, поэтому при переподключении нужно будет зажимать сенсорные зоны на корпусе наушников.
Наушники, как и сам кейс, выполнены из пластика, имеют очень небольшой вес. Сенсорные зоны тактильно выделены выемками на внешней стороне корпуса каждого из них. Вкупе с компактностью кажется, что могут возникать проблемы с удобством при доставании из кармана кейса и самих наушников. Однако за счет матового и чуть более цепкого покрытия получилась удобная форма.
Корпус наушников – герметичный и может обеспечить защиту от воды и пыли по стандарту IP55. Это хороший показатель для активного времяпровождения и занятий спортом. Конструкцию также укрепили и заявлено что целостность сохранится при падении с 1,5 метра для кейса и 1,8 м для наушников.
Оснащение
Наушники Oppo Enco Buds3 Pro оснащены драйверами 12,4 мм, как и во многих наушниках бренда, с которыми мы знакомились в рамках подготовки обзоров. Частотный диапазон стандартный, как и уровень чувствительности, который чуть вырос в сравнении с прошлогодней моделью этого класса.
За счет внутриканальных амбушюр мы как обычно получаем практически полную изоляцию от внешнего окружения и сосредоточенное прослушивание аудио. Наушники достаточно хорошо помещаются в ушную раковину.
Для подключения используется свежая версия адаптера Bluetooth 5.4. Хорошим решением они будут и для игр имея задержку до 47 мс. Наушники можно одновременно подключать к двум устройствам и переключаться между ними в процессе использования. К слову, быстрое подключение обеспечено технологией Google и доступно сразу после открывания крышки кейса. Зависимости от бренда смартфона нет.
Автономность здесь — примечательный момент. Одни только наушники обеспечивают 12 часов работы. Аккумуляторы наушников вместе с подзарядкой в кейсе могут обеспечить суммарно 54 часа прослушивания. То есть можно будет слушать музыку по 7 часов в день в течение недели. Похоже это тот случай, когда наушники будут ставится на зарядку не по необходимости, а исключительно чтобы не забыть сделать это потом. Есть поддержка быстрой зарядки при полном истощении батарей – за 10 минут обеспечивается 4 часа работы.
Приложение HeyMelody, которое позволит просматривать заряд, настраивать команды сенсорных зон и эквалайзер Sound Master. Наушники не имеют системы цифрового шумоподавления или наоборот, прозрачности, так что ее настроек тут нет.
Впечатления
В целом новая модель Oppo Enco Buds3 Pro отличается сравнительно емким аккумулятором для этих габаритов. Более эргономичное матовое покрытие позволяет надежнее удерживать зарядный кейс в руках, а сами наушники меньше выскальзывают из рук.
Внутриканальная конструкция закономерно положительно влияет на изоляцию от внешних шумов, а звучание получается более чистым. С акустической точки зрения наушники не претерпели больших изменений в сравнении с предыдущими моделями, которые мы тестировали. Тем не менее для своего ценового класса они звучат очень хорошо и понемногу улучшаются в каждом поколении.
Характеристики беспроводных наушников Oppo Enco Buds3 Pro (ETEK1)
|Форм-фактор:
|внутриканальные
|Размер динамиков:
|12,4 мм
|Частотный диапазон наушников:
|20 Гц — 20 КГц
|Чувствительность наушников:
|114 дБ при 1кГц
|Чувствительность микрофона:
|-38 Дб
|Количество микрофонов:
|2
|Кодеки:
|AAC, SBC
|Подключение:
|Bluetooth 5.4
|Защита:
|IP55
|Аккумулятор наушника, кейса:
|Li-ion, 58 мА·ч, 560 мА·ч
|Длина кабеля:
|10 см
|Габариты кейса:
|59, 2×47,5×24 мм
|Габариты наушника:
|31,09×20,28×23,29 мм
|Масса наушника:
|4,3 г
|Масса кейса:
|42,7 г
|Устройство предоставлено:
|Компания OPPO AED Украина
|Цена:
|$48
Оценка:
+ защита от влаги и пыли
+ повышенная автономность
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Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Oppo Enco Buds3 Pro – свежая модель в линейке наушников компании с обновлённым дизайном и хорошей автономностью. Расскажем подробнее.
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
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