Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі

Oppo Enco Buds3 Pro – свіжа модель у лінійці навушників компанії з оновленим дизайном та гарною автономністю. Розкажемо докладніше.

Дизайн та ергономіка

Oppo Enco Buds3 Pro – внутрішньоканальні навушники з традиційним дизайном, що включає округлу частину із силіконовими амбушюрами. У комплекті зазвичай є ще два варіанти їх розміру. Зарядний кейс невеликий, оснащений роз’ємом USB Type-C та одним світлодіодом. Кнопок для скидання з’єднання немає, тому при перепідключенні потрібно затискати сенсорні зони на корпусі навушників.

Навушники, як і сам кейс, виконані із пластику, мають дуже невелику вагу. Сенсорні зони тактильно виділені виїмками на зовнішній стороні корпусу кожного з них. Разом з компактністю здається, що можуть виникати проблеми із зручністю при діставанні з кишені кейсу та самих навушників. Однак за рахунок матового і трохи більш чіпкого покриття вийшла зручна форма.



Корпус навушників – герметичний і може забезпечити захист від води та пилу за стандартом IP55. Це хороший показник для активного проведення часу та занять спортом. Конструкцію також зміцнили та заявлено, що цілісність збережеться при падінні з 1,5 метра для кейсу та 1,8 м для навушників.

Оснащення

Навушники Oppo Enco Buds3 Pro оснащені драйверами 12,4 мм, як і у багатьох навушниках бренду, з якими ми знайомилися у рамках підготовки оглядів. Частотний діапазон стандартний, як і рівень чутливості, який трохи виріс у порівнянні з торішньою моделлю цього класу.

За рахунок внутрішньоканальних амбушюр ми зазвичай отримуємо практично повну ізоляцію від зовнішнього оточення і зосереджене прослуховування аудіо. Навушники досить добре поміщаються у вушну раковину.

Для підключення використовується нова версія адаптера Bluetooth 5.4. Гарним рішенням вони будуть і для ігор, маючи затримку до 47 мс. Навушники можна одночасно підключати до двох пристроїв та перемикатися між ними у процесі використання. До речі, швидке підключення забезпечене технологією Google і доступне одразу після відкривання кришки кейсу. Залежно від бренду смартфона немає.

Автономність тут – чудовий момент. Лише навушники забезпечують 12 годин роботи. Акумулятори навушників разом із підзарядкою в кейсі можуть забезпечити сумарно 54 години прослуховування. Тобто, можна буде слухати музику по 7 годин на день протягом тижня. Схоже це той випадок, коли навушники будуть ставитися на зарядку не за потребою, а щоб не забути зробити це потім. Є підтримка швидкого заряджання при повному виснаженні батарей – за 10 хвилин забезпечується 4 години роботи.

Додаток HeyMelody, який дозволить переглядати заряд, налаштовувати команди сенсорних зон та еквалайзер Sound Master. Навушники не мають системи цифрового шумоподавлення або навпаки, прозорості, тому її налаштувань тут немає.

Враження

Загалом нова модель Oppo Enco Buds3 Pro відрізняється порівняно ємним акумулятором для цих габаритів. Ергономічніше матове покриття дозволяє надійніше утримувати зарядний кейс в руках, а самі навушники менше вислизають з рук.

Внутрішньоканальна конструкція закономірно позитивно впливає на ізоляцію від зовнішніх шумів, а звучання виходить чистішим. З акустичної точки зору, навушники не зазнали великих змін у порівнянні з попередніми моделями, які ми тестували. Тим не менш, для свого цінового класу вони звучать дуже добре і потроху покращуються в кожному поколінні.

Характеристики бездротових навушників Oppo Enco Buds3 Pro (ETEK1)

Форм-фактор: внутрішньоканальні Розмір динаміків: 12,4 мм Частотний діапазон навушників: 20 Гц – 20 КГц Чутливість навушників: 114 дБ при 1кГц Чутливість мікрофона: -38 Дб Кількість мікрофонів: 2 Кодеки: AAC, SBC Підключення: Bluetooth 5.4 Захист: IP55 Акумулятор навушника, кейсу: Li-ion, 58 мА·год, 560 мА·ч Довжина кабелю: 10 см Габарити кейсу: 59, 2×47,5×24 мм Габарити навушника: 31,09×20,28×23,29 мм Маса навушника: 4,3 г Маса кейсу: 42,7 г Пристрій надано: Компанія OPPO AED Україна Ціна: $48

Оцінка:

+ захист від вологи та пилу

+ підвищена автономність

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Михайло Чорновий

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