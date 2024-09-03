Навушники Oppo Enco Air 4 з ANC, захистом IP55 та автономністю 43 години коштують $2503.09.24
Компанія Oppo представила нові TWS-навушники лінійки Enco під назвою OPPO Enco Air 4. Модель має внутрішньоканальну конструкцію та захист від води за стандартом IP55. Кожен навушник важить лише 4.2 грами. Пристрій оснащений драйверами діаметром 12.4 мм та модулем Bluetooth 5.4 з підтримкою кодеків AAC та SBC.
Навушники Oppo Enco Air 4 мають технологію активного шумоподавлення (ANC), яка знижує сторонні звуки до 32 дБ. Акумулятор ємністю 58 мАг встановлений у кожному навушнику, а в зарядному кейсі – батарея на 440 мАг. Заявлений час автономної роботи складає до 43 годин із використанням кейсу.
Oppo Enco Air 4 вже доступні для покупки у Китаї за ціною $25. Навушники випускаються у двох кольорах: Spring Green та Frost White.
Раніше компанія Oppo анонсувала в Україні нові бездротові навушники Enco Air 4 Pro. Вони мають внутрішньоканальну конструкцію та захист за стандартом IP55, пропонуються у двох кольорах: Moonlight White та Midnight Black. Навушники оснащені 12.4-мм драйверами та підтримують Bluetooth 5.4. Пристрій сертифікований за стандартом Hi-Res Audio та підтримує кодек LHDC 5.0, забезпечуючи 360-градусне звучання.
Oppo Enco Air 4 Pro мають потрійний мікрофон і функцію активного шумоподавлення (ANC). Вони підтримують швидке перемикання між гаджетами, функцію Google Fast Pair та ігровий режим із низькою затримкою звуку (до 47 мс). Час роботи від одного заряду становить до 12 годин, а з використанням зарядного кейсу цей показник збільшується до 44 годин.
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