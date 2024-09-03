Наушники Oppo Enco Air 4 с ANC, защитой IP55 и автономностью в 43 часа стоят $2503.09.24
Компания Oppo представила новые TWS-наушники линейки Enco под названием OPPO Enco Air 4. Модель имеет внутриканальную конструкцию и защиту от воды по стандарту IP55. Каждый наушник весит всего 4.2 грамма. Устройство оснащено драйверами диаметром 12.4 мм и модулем Bluetooth 5.4 с поддержкой кодеков AAC и SBC.
Наушники Oppo Enco Air 4 обладают технологией активного шумоподавления (ANC), которая снижает посторонние звуки до 32 дБ. Аккумулятор емкостью 58 мАч установлен в каждом наушнике, а в зарядном кейсе — батарея на 440 мАч. Заявленное время автономной работы составляет до 43 часов с использованием кейса.
Oppo Enco Air 4 уже доступны для покупки в Китае по цене $25. Наушники выпускаются в двух цветах: Spring Green и Frost White.
Ранее компания Oppo анонсировала в Украине новые полностью беспроводные наушники Enco Air 4 Pro. Они имеют внутриканальную конструкцию и защиту по стандарту IP55, предлагаются в двух цветах: Moonlight White и Midnight Black. Наушники оснащены 12.4-мм драйверами и поддерживают Bluetooth 5.4. Устройство сертифицировано по стандарту Hi-Res Audio и поддерживает кодек LHDC 5.0, обеспечивая 360-градусное звучание.
Oppo Enco Air 4 Pro имеют тройной микрофон и функцию активного шумоподавления (ANC). Они поддерживают быстрое переключение между гаджетами, функцию Google Fast Pair и игровой режим с низкой задержкой звука (до 47 мс). Время работы от одного заряда составляет до 12 часов, а с использованием зарядного кейса этот показатель увеличивается до 44 часов.
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