Bluetooth-навушники Oppo Enco Air 4 Pro з ANC, Hi-Res Audio та захистом IP55 оцінили в $4028.05.24
Компанія Oppo анонсувала нові TWS-навушники під назвою OPPO Enco Air 4 Pro. Ці навушники мають внутрішньоканальну конструкцію та оснащені такими ключовими характеристиками:
- Bluetooth 5.4
- 12.4-міліметрові драйвери з титановим напиленням
- Захист від пилу та вологи за стандартом IP55
- Ігровий режим із низькою затримкою звуку (47 мс)
- Функція Dual Connection
- Сертифікація Hi-Res Audio Wireless
- Підтримка аудіокодеків LHDC 5.0, SBC, AAC
- Система активного шумоподавлення (ANC)
Що стосується автономності, то OPPO Enco Air 4 Pro можуть працювати до 44 годин з урахуванням заряду кейсу. Навушники також підтримують швидку зарядку, забезпечуючи до 4 годин прослуховування музики після 10 хвилин заряджання.
У Китаї навушники вже доступні для замовлення за ціною $40, а незабаром вони з’являться і на глобальному ринку.
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Bluetooth-навушники Oppo Enco Air 4 Pro з ANC, Hi-Res Audio та захистом IP55 оцінили в $40Bluetooth Oppo навушники
Oppo Enco Air 4 Pro мають внутрішньоканальну конструкцію та підтримку аудіокодеків LHDC 5.0, SBC, AAC
2K-монітор AOC Q27B3CF2 з IPS-екраном на 100 Гц коштує 200 євроAOC монiтор
Основні характеристики монітора AOC Q27B3CF2 включають 27-дюймовий дисплей з IPS-матрицею, роздільну здатність QHD (2560×1440 пікселів) та частоту оновлення 100 Гц. Монітор підтримує відображення 16.7 мільйонів кольорів