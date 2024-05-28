Bluetooth-навушники Oppo Enco Air 4 Pro з ANC, Hi-Res Audio та захистом IP55 оцінили в $40

Компанія Oppo анонсувала нові TWS-навушники під назвою OPPO Enco Air 4 Pro. Ці навушники мають внутрішньоканальну конструкцію та оснащені такими ключовими характеристиками:

Bluetooth 5.4

12.4-міліметрові драйвери з титановим напиленням

Захист від пилу та вологи за стандартом IP55

Ігровий режим із низькою затримкою звуку (47 мс)

Функція Dual Connection

Сертифікація Hi-Res Audio Wireless

Підтримка аудіокодеків LHDC 5.0, SBC, AAC

Система активного шумоподавлення (ANC)

Що стосується автономності, то OPPO Enco Air 4 Pro можуть працювати до 44 годин з урахуванням заряду кейсу. Навушники також підтримують швидку зарядку, забезпечуючи до 4 годин прослуховування музики після 10 хвилин заряджання.

У Китаї навушники вже доступні для замовлення за ціною $40, а незабаром вони з’являться і на глобальному ринку.