Bluetooth-наушники Oppo Enco Air 4 Pro с ANC, Hi-Res Audio и защитой IP55 оценили в $40

Компания Oppo анонсировала новые TWS-наушники под названием OPPO Enco Air 4 Pro. Эти наушники имеют внутриканальную конструкцию и оснащены следующими ключевыми характеристиками:

Bluetooth 5.4

12.4-миллиметровые драйверы с титановым напылением

Защита от пыли и влаги по стандарту IP55

Игровой режим с низкой задержкой звука (47 мс)

Функция Dual Connection

Сертификация Hi-Res Audio Wireless

Поддержка аудиокодеков LHDC 5.0, SBC, AAC

Система активного шумоподавления (ANC)

Что касается автономности, OPPO Enco Air 4 Pro могут работать до 44 часов с учетом заряда кейса. Наушники также поддерживают быструю зарядку, обеспечивая до 4 часов прослушивания музыки после 10 минут зарядки.

В Китае наушники уже доступны для предзаказа по цене $40, а вскоре они появятся и на глобальном рынке.