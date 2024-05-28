Bluetooth-наушники Oppo Enco Air 4 Pro с ANC, Hi-Res Audio и защитой IP55 оценили в $4028.05.24
Компания Oppo анонсировала новые TWS-наушники под названием OPPO Enco Air 4 Pro. Эти наушники имеют внутриканальную конструкцию и оснащены следующими ключевыми характеристиками:
- Bluetooth 5.4
- 12.4-миллиметровые драйверы с титановым напылением
- Защита от пыли и влаги по стандарту IP55
- Игровой режим с низкой задержкой звука (47 мс)
- Функция Dual Connection
- Сертификация Hi-Res Audio Wireless
- Поддержка аудиокодеков LHDC 5.0, SBC, AAC
- Система активного шумоподавления (ANC)
Что касается автономности, OPPO Enco Air 4 Pro могут работать до 44 часов с учетом заряда кейса. Наушники также поддерживают быструю зарядку, обеспечивая до 4 часов прослушивания музыки после 10 минут зарядки.
В Китае наушники уже доступны для предзаказа по цене $40, а вскоре они появятся и на глобальном рынке.
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Bluetooth-наушники Oppo Enco Air 4 Pro с ANC, Hi-Res Audio и защитой IP55 оценили в $40Bluetooth Oppo наушники
Oppo Enco Air 4 Pro имеют внутриканальную конструкцию и поддержку аудиокодеков LHDC 5.0, SBC, AAC