Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія

Нові навушники Oppo Enco x3i не тільки отримали цікавий дизайн, а й поряд з покращеними характеристиками стали компактнішими, причому не на шкоду якості звуку та ергономіки. Розкажемо про все по порядку.

Дизайн та ергономіка

Загалом нова модель Oppo Enco x3i отримала безліч невеликих, але важливих та часом цікавих покращень. Якщо самі навушники внутрішньоканального типу мало чим відрізняються дизайном від побратимів, то кейс тепер виглядає по-новому.

Говорячи про колишній дизайн навушників, ми, звичайно, трохи злукавили. Все-таки повністю хромований корпус – це більш ніж помітна риса зовнішності. Звичайно, він швидко мажеться і збирає відбитки пальців. З іншого боку, все це неподобство бачитимете не ви, а оточуючі. Не помітити цей блакитний хром дуже важко.



На зовнішній стороні ніжки навушників є сенсорні зони для керування відтворенням аудіо та відео. Один торкання ставить на паузу/продовжує відтворення. Подвійний тап перемикає трек вперед, а потрійний назад.

Усередині також є сенсорні зони, які дозволяють автоматично ставити відтворення на паузу, коли навушник виймається з вуха. До речі, у комплекті є амбушюри ще двох розмірів, щоб принаймні впевнено носити їх у вухах.

Ми звикли, що кейс повністю бездротових навушників найчастіше обтічної форми і втримати його в руках дуже складно. Особливо якщо руки змокли або, навпаки, занадто сухі. Зазвичай кейс має форму яйця, або мила. Зайвий раз діставати його з кишені просто небезпечно, особливо біля відчинених дверей ліфта чи на пероні метро.

І ось Enco x3i отримали кейс паралелепіпедної форми з матовим покриттям. Так, у нього сильно заокруглені кути, але на цьому все. У решті корпусу впевнено лежить у руці, він невеликий, але геометрія зручна для розкриття кришки однією рукою. До того ж кришка має виріз для підсування пальцем.



З передньої частини встановлено світлодіод. Позаду є порт USB Type-C для заряджання. Усередині також бачимо кнопку, яка скидає попередні пари навушників для нового підключення.



Оснащення

Останні роки ми відзначаємо, що розміри динаміків, що встановлюються, стають меншими. Вони зменшуються фізично, але якість від цього не страждає. Швидше, питання залишаються до обсягу аудіо сцени. Так ось у моделі Enco x3i ця тенденція стала зрозумілішою.

Динаміки середніх частот стали знову меншими – 6 замість 8-10 мм у інших моделей. Але при цьому додали низькочастотні динаміки розміром 104 мм. З цими маленькими сабвуферами питання до об’ємності та глибини звуку знову було знято.

Не знаємо коли встигли винайти варіацію сумки Герміони, в яку міститься все, що завгодно, але самі навушники, як це не парадоксально, стали меншими за фізичними розмірами. Мало того, що у них тепер по два динаміки, ємність акумулятора теж зросла на десяток міліампер годинника. У результаті ще й маємо збільшену автономність.

Сам корпус також як і раніше захищений від вологи та пилу. Тепер це не просто IPX4 або 5, а повноцінні IP55, які нехай означають не максимальний, але достатній захист. Бігати під дощем, валятися на пляжі, плак-плак, приймати ванну, випадково виливати воду на них або кидатися в пісок – можна майже без остраху.

Враження

Oppo Enco x3i хоч і не є флагманським блутус-навушниками компанії, змогли приємно здивувати одразу низкою моментів. Починаючи з того, що за ціну трохи більше ста доларів, ви отримуєте як завжди об’ємний, в міру потужний звук.І закінчуючи поліпшеннями щодо автономності та зручності.

Корпус самих навушників, що кейса з гарною ергономікою та цікавим дизайном, який, тим не менш, не позбавили актуального захисту від потрапляння мікрочастинок.

На додачу – досить швидке заряджання збільшеного акумулятора кейсу, самих навушників. Тож 5-6 годин забезпечать самі навушники, а ще 30-40 кейсів. Якщо ж включити систему активного шумоподавлення, то сумарно автономність вийде лише на рівні 20-25 годин. Що за будь-якого розкладу означає, що ними можна користуватися впевнених два дні від зарядки до зарядки.

У компанії є і доступніші за ціною моделі, які не такі вже й слабкі в частині звучання і автономності. Але ця модель змогла приємно здивувати буквально з усіх боків.

Характеристики гарнітури Oppo Enco x3i (E509A)

Розмір динаміків: нч: 10,4 мм, твітер: 6 мм Частотний діапазон навушників: 15 Гц – 40 КГц Чутливість навушників: 110 дБ при 1кГц Чутливість мікрофона: -38 ДБ Кількість мікрофонів: 2 Кодеки: AAC, SBC, LHDC 5.0 Підключення: Bluetooth 5.3 Захист: IP55 Акумулятор навушника, кейсу: 58, 520 мА·ч Довжина кабелю: 10 см Габарити кейсу: 58,72×50,15×25,81 мм Габарити навушника: 31,68×20,22×24,4 мм Маса навушника: 4,8 г Маса кейсу: 36,5 г Пристрій надано: Компанія OPPO AED Україна Ціна: $120

Оцінка:

+ ергономіка кейсу

+ захист від вологи

+ автономність

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Михайло Чорновий

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