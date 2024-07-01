Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства

Новые наушники Oppo Enco x3i не только получили интересный дизайн, но и наряду с улучшенными характеристиками стали компактнее, причем не в ущерб качеству звука и эргономики. Расскажем обо всем по порядку.

Дизайн и эргономика

В целом новая модель Oppo Enco x3i получила множество небольших, но важных и порою интересных улучшений. Если сами наушники внутриканального типа мало чем отличаются по дизайну от собратьев, то кейс теперь выглядит по-новому.

Говоря о прежнем дизайне наушников, мы, конечно, немного слукавили. Все-таки полностью хромированный корпус — это более чем заметная черта внешности. Конечно, он быстро пачкается и собирает отпечатки пальцев. С другой стороны, все это безобразие будете видеть не вы, а окружающие. Не заметить этот голубой хром весьма трудно.

На внешней стороне ножки наушников есть сенсорные зоны для управления проигрыванием аудио и видео. Одно касание ставит на паузу/продолжает воспроизведение. Двойной тап переключает трек вперёд, а тройной – назад.

Внутри также есть сенсорные зоны, которые позволяют автоматически ставить воспроизведение на паузу, когда наушник вынимается из уха. К слову, в комплекте есть амбушюры еще двух размеров, чтобы по крайней мере, уверенно носить их в ушах.

Мы привыкли что кейс полностью беспроводных наушников чаще всего обтекаемой формы и удержать его в руках очень сложно. Особенно если руки взмокли или наоборот слишком сухие. Обычно кейс либо имеет форму яйца, либо мыла. Лишний раз доставать его из кармана просто опасно, особенно возле открытых дверей лифта или на перроне метро.

И вот Enco x3i получили кейс параллелепипедной формы с матовым покрытием. Да, у него сильно скругленные углы, но на этом и все. В остальном корпус уверенно лежит в руке, он небольшой, но геометрия удобная для раскрытия крышки одной рукой. К тому же у крышки есть вырез для поддевания пальцем.

С передней части установлен светодиод. Позади есть порт USB Type-C для зарядки. Внутри также видим кнопку, которая сбрасывает предыдущие сопряжение наушников для нового подключения.

Оснащение

Последние года мы отмечаем, что размеры устанавливаемых динамиков становятся меньше. Они уменьшаются физически, но качество от этого не страдает. Скорее вопросы остаются к объему аудио сцены. Так вот в модели Enco x3i эта тенденция стала понятнее.

Динамики средних частот стали опять меньше – 6 вместо 8-10 мм у других моделей. Но при этом добавили низкочастотные динамики размером 10,4 мм. С этими маленькими сабвуферами вопрос к объемности и глубине звука снова был снят.

Не знаем когда успели изобрести вариацию сумки Гермионы, в которую помещается все что угодно, но сами наушники, как это ни парадоксально, стали меньше по физическим размерам. Мало того, что у них теперь по два динамика, емкость аккумулятора тоже выросла на десяток миллиампер часов. В итоге еще и имеем увеличившуюся автономность.

Сам корпус также как и ранее защищен от влаги и пыли. Теперь это не просто IPX4 или 5, а полноценные IP55, которые пусть означают и не максимальную, но достаточную защиту. Бегать под дождем, валяться на пляже, плак-плак, принимать ванну, случайно выливать воду на них или ронять в песок – можно почти что без боязни.

Впечатления

Oppo Enco x3i хотя и не являются флагманским блутус-наушниками компании, смогли приятно удивить сразу рядом моментов. Начиная с того, что за цену чуть более ста долларов вы получаете как всегда объемный, в меру мощный звук. И заканчивая улучшениями по части автономности и удобства.

Корпус что самих наушников, что кейса с хорошей эргономикой и интересным дизайном, который, тем не менее, не лишили актуальной защиты от попадания микрочастиц.

В довершение – достаточно быстрая зарядка увеличенного аккумулятора кейса, самих наушников. Так что 5-6 часов обеспечат сами наушники, а еще 30-40 кейс. Если же включить систему активного шумоподавления, то суммарно автономность получится на уровне 20-25 часов. Что при любом раскладе означает что ими можно пользоваться уверенных два дня от зарядки до зарядки.

У компании есть и более доступные по цене модели, которые не так уж слабы по части звучания и автономности. Но эта модель смогла приятно удивить буквально со всех сторон.

Характеристики гарнитуры Oppo Enco x3i (E509A)

Размер динамиков: нч: 10,4 мм, твитер: 6 мм Частотный диапазон наушников: 15 Гц — 40 КГц Чувственность наушников: 110 дБ при 1кГц Чувственность микрофона: -38 ДБ Количество микрофонов: 2 Кодеки: AAC, SBC, LHDC 5.0 Подключение: Bluetooth 5.3 Защита: IP55 Аккумулятор наушника, кейса: 58, 520 мА·ч Длина кабеля: 10 см Габариты кейса: 58,72×50,15×25,81 мм Габариты наушника: 31,68×20,22×24,4 мм Масса наушника: 4,8 г Масса кейса: 36,5 г Устройство предоставлено: Компания OPPO AED Украина Цена: $120

Оценка:

+ эргономика кейса

+ защита от влаги

+ автономность

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Михаил Черновой

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