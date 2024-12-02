Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші

Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші02.12.24
У компанії Oppo вимальовується досить різноманітне портфоліо Bluetooth-навушників. Ми тестували як бюджетні моделі, так і флагмани, деякі з яких сертифіковані відомими акустичними брендами. Цікаво, що навіть доступні за ціною моделі приємно дивують звучанням. Подивимося, що пропонують оновлені Enco Air4.
Oppo Enco Air4 є типовими представниками бездротових навушників компанії. Внутрішньоканальні навушники отримали корпус складної форми та ніжки на яких знаходиться сенсорна зона.
Біля амбушюр на корпусі вирізано символи лівого та правого навушника. Навушники мають захист від вологи та пилу за стандартом IP55.
Яйцеподібний зарядний кейс виконаний із пластику. У ньому є порт USB Type-C для заряджання та кнопка активації сполучення. Існує світлодіод індикації роботи. Кейс досить великий, глянсове покриття і трохи слизьке. Овальна форма дозволить його зручно сховати до кишені штанів чи сумок. Правда, коли потрібно буде його дістати, слід бути акуратним, щоб не випустити з рук. Кришка зручно розкривається однією рукою. Навушники діставати зручно за рахунок їхньої рельєфної форми.
Навушники отримали один динамічний драйвер досить великого діаметра. Зазначимо, що в моделях де вмістили два драйвери, низько і середньочастотний, звук виходить трохи об’ємнішим, а бас виразнішим. Однак не можемо сказати, що використання універсального аудіо-елемента в цій моделі погано позначилося на якості. Завдяки додатковим налаштуванням звучання можна зробити дуже приємним та соковитим наскільки це можливо для «затичок».
Загалом навушники відповідають своїй ціні за якістю звучання та параметрами. У них менший діапазон частот, що правда і проявляється лише на певних частотах. Чутливість трохи знижено порівняно з флагманськими моделями компанії. Зате використовується новий протокол Bluetooth. Хоча LDAC у цій моделі не підтримується, є два інші популярні кодеки.
Заявлено, що акумулятора вистачає на 43 години роботи при середній гучності. У нашому випадку ми отримали сумарні 33 години, слухаючи музику по 4-5 годин на день протягом 5 днів. Акумулятор кейсу заряджається досить швидко – за півтори години. Так що швидше за все ви не зіткнетеся з розрядженим девайсом, ставлячи його на зарядку раз на кілька днів.
Oppo Enco Air4 – гарна для оновлення модель якщо вас чимось не влаштовує пристрій, яким ви володієте зараз. У них гарна автономність, захист від вологи та пилу, оновлений бездротовий інтерфейс та непогане звучання.
Характеристики навушників Oppo Enco Air4 (ETEE1)
|Розмір динаміків:
|12,4 мм
|Частотний діапазон навушників:
|20 Гц – 20 КГц
|Чутливість навушників:
|107 дБ при 1кГц
|Чутливість мікрофона:
|-38 Дб
|Кількість мікрофонів:
|2
|Кодеки:
|AAC, SBC
|Підключення:
|Bluetooth 5.4
|Захист:
|IP55
|Акумулятор навушника, кейсу:
|Li-ion, 58 мА·год, 440 мА·ч
|Довжина кабелю:
|10 см
|Габарити кейсу:
|58,72×50,15×25,81 мм
|Габарити навушника:
|31,68×20,22×24,4 мм
|Маса навушника:
|4,2 г
|Маса кейсу:
|46,2 г
|Пристрій надано:
|Компанія OPPO AED Україна
|Ціна:
|$70
Оцінка:
+ ергономіка кейсу
+ захист від вологи
+ автономність
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Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
У компанії Oppo вимальовується досить різноманітне портфоліо Bluetooth-навушників. Подивимося, що пропонують нові доступні TWS-навушники Oppo Enco Air4
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
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