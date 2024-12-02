Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее

У компании Oppo вырисовывается довольно разнообразное портфолио Bluetooth-наушников. Мы тестировали как бюджетные модели, так и флагманы, некоторые из которых сертифицированы именитыми акустическими брендами. Любопытно, что даже доступные по цене модели приятно удивляют звучанием. Посмотрим, что предлагает свежее обновление Enco Air4.

Типичные беспроводные наушники Oppo

Oppo Enco Air4 являются типичными представителями полностью беспроводных наушников компании. Внутриканальные наушники получили корпус сложной формы и ножки на которых находится сенсорная зона.

Возле амбушюр на корпусе вырезаны символы левого и правого наушника. Наушники имеют защиту от влаги и пыли по стандарту IP55.

Яйцеобразный зарядный кейс выполненный из пластика. В нем есть порт USB Type-C для зарядки и кнопка активации сопряжения. Есть светодиод индикации работы. Кейс довольно крупный, покрытие глянцевое и немного скользкое. Овальная форма позволит его удобно спрятать в карман штанов или сумки. Правда, когда нужно будет его достать следует быть аккуратным чтобы не выронить из рук. Крышка удобно раскрывается одной рукой. Наушники доставать удобно за счет их рельефной формы.

Наушники получили один динамический драйвер довольно большого диаметра. Отметим, что в моделях где уместили два драйвера, низко и среднечастотный, звук получается немного объемнее, а бас выразительнее. Однако не можем сказать, что использование универсального аудио-элемента в этой модели плохо сказалось на качестве. Благодаря дополнительным настройкам звучание можно сделать весьма приятным и сочным насколько это возможно для «затычек».

В целом наушники соответствуют своей цене по качеству звучания и параметрам. У них меньший диапазон частот, который правда и проявляется лишь на определённых частотах. Чувствительность немного снижена в сравнении с флагманскими моделями компании. Зато используется более новый протокол Bluetooth. Хотя LDAC в этой модели не поддерживается, есть два других популярных кодека.

Сколько держат заряд наушники Oppo Enco Air4?

Заявлено что аккумулятора хватает на 43 часа работы при средней громкости. В нашем случае мы получили суммарных 33 часа, слушая музыку по 4-5 часов в день на протяжении 5 дней. Аккумулятор кейса заряжается довольно быстро – за полтора часа. Так что скорее всего вы не столкнетесь с разряженным девайсом, ставя его на зарядку раз в несколько дней.

Oppo Enco Air4 – хорошая для обновления модель если вас чем-то не устраивает устройство которым вы владеете сейчас. У них хорошая автономность, защита от влаги и пыли, обновлённый беспроводной интерфейс и неплохое звучание.

Характеристики наушников Oppo Enco Air4 (ETEE1)

Размер динамиков: 12,4 мм Частотный диапазон наушников: 20 Гц — 20 КГц Чувствительность наушников: 107 дБ при 1кГц Чувствительность микрофона: -38 Дб Количество микрофонов: 2 Кодеки: AAC, SBC Подключение: Bluetooth 5.4 Защита: IP55 Аккумулятор наушника, кейса: Li-ion, 58 мА·ч, 440 мА·ч Длина кабеля: 10 см Габариты кейса: 58,72×50,15×25,81 мм Габариты наушника: 31,68×20,22×24,4 мм Масса наушника: 4,2 г Масса кейса: 46,2 г Устройство предоставлено: Компания OPPO AED Украина Цена: $70

Оценка:

+ эргономика кейса

+ защита от влаги

+ автономность

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Михаил Черновой

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