Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига

Компания ASUS планомерно обновила линейку своих игровых ноутбуков новыми процессорами и видеокартами. Сегодня можно выбрать модели как с более доступными, так и топовыми комплектующими. Сегодня расскажем об одном из флагманов геймерских портативных ноутбуков — ROG Strix G16 (2025) G615LWН.

Дизайн и эргономика

Разумеется, без характерных для серии ROG Strix игровых элементов не обошлось. Хотя ее вполне можно сделать более лаконичной. В модели 2025 года установлена RGB-подсветка по периметру нижней части корпуса, а также разноцветная подсветка клавиш. Если отключить иллюминацию и выбрать спокойные оттенки подсветки кнопок корпус ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 будет выглядеть достаточно сдержанно.

Это достигнуто скруглёнными углами и матовому серому цвету. В таком виде его можно воспринимать не только как игровую модель, но и как мобильную рабочую станцию. Особенно это справедливо для модификации, предоставленной нам на тест. Она выполнена в сером цвете и не имеет подсветки логотипа в углу крышки. Таковая есть у версии Volt Green.

Несмотря на немалую стоимость, из алюминия здесь выполнена только крышка дисплейного блока. Её гладкая матовая поверхность почти не собирает отпечатки пальцев. На крышке есть декоративная диагональная линия и логотип ROG. Корпусные элементы из пластика имеют аналогичный серый цвет и текстуру. Они также достаточно устойчивы к появлению следов от пальцев.

Ноутбук ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 легко открывается одной рукой. Максимальный угол раскрытия составляет 125°. Крышки дисплея лишь немного прогибается только при сильном нажатии. В целом, качество сборки можно назвать хорошим. Странностей в виде нестыковки половин панелей или выпирающих уголков разъемов здесь нет.

С тыльной стороны пользователя встречают массивные вентиляционные отверстия системы охлаждения, расположенные в два ряда для отвода горячего воздуха, а также гравировка Republic of Gamers по всей длине тыльной грани.

Мелких дизайнерских элементов здесь немного, но устроить квест по их изучению можно.

Набор портов достаточный. В угоду мощной системе охлаждения, все они разнесены по боковым сторонам. Слева находятся: разъём питания с красным индикатором, 2.5-гигабитный порт RJ45, HDMI 2.1 FRL, USB 3.2 Gen 2 Type-A, два Thunderbolt 5 (USB Type-C), а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. На правой стороне — два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Сцепление с поверхностью в основании обеспечивают три массивные резиновые ножки. Большую часть нижней панели занимают вентиляционные отверстия для забора холодного воздуха. Здесь же можно найти стилизованный логотип серии. Любопытно его исполнение в изометрическом исполнении, с эффектом объема.

Для доступа внутрь корпуса не придётся выкручивать стандартные винты — нижняя крышка крепится на специальной защёлке. Достаточно потянуть фиксатор — и крышка снимется. Не сказать, что такая возможность пригодится часто, но и волноваться о потере винтиков не придется. Тем более что мы встречались с тем, что некоторые из них могут со временем самопроизвольно выкручиваться.

К чему же мы таким образом получаем доступ? Внутри предусмотрено место для установки дополнительного накопителя формата M.2 2280. Оба слота под SSD оснащены удобными фиксаторами Q-Latch, упрощающими установку и замену накопителей. Что касается оперативной памяти, все слоты уже заняты с завода, но в протестированной конфигурации установлен максимальный объём — 64 ГБ.

Встроенная веб-камера оснащена сенсором 2,1 МП с поддержкой 1080p и ИК-сенсором для разблокировки через Windows Hello. Рядом расположены два микрофона. Для видеозвонков, онлайн-конференций и стриминга — более чем достаточно.

Стереодинамики расположены по бокам корпуса, каждый — за отдельным продолговатым вырезом. Поддерживаются технологии Dolby Atmos и Smart Amp, благодаря которым звучание становится объёмным и сбалансированным. Музыка воспроизводится с хорошей детализацией, но не хватает глубины на низких частотах. Уже на 40% громкости звук был довольно мощным. Для ноутбучного решения – вполне достаточно.

Клавиатура

ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 оснащён клавиатурой островного типа с возможностью индивидуальной настройки RGB-подсветки для каждой клавиши. Подсветка равномерная и хорошо освещает все символы. Поддерживаются несколько уровней яркости, а также синхронизация подсветки с корпусом устройства, а также подключенной периферией бренда.

Клавиши имеют плоскую форму и ход 2 мм. Размеры следующие: основные клавиши и стрелки — 16 × 16 мм, функциональные — 16 × 8 мм, дополнительные — 16 × 7 мм.

На клавиатуре доступны стандартные функциональные комбинации через клавишу Fn, а с правой стороны расположен отдельный блок мультимедийных клавиш. В нижней правой части клавиатуры находится специальная клавиша для запуска AI-ассистента Microsoft Copilot, а рядом расположена Print Screen, как и в предыдущих моделях — вне верхнего ряда.

Чуть выше основного ряда слева размещён дополнительный блок из четырёх клавиш, предназначенных для регулировки громкости, включения микрофона, переключения режимов работы системы охлаждения и запуска фирменной утилиты Armoury Crate.

Кнопка включения размещена отдельно от основного блока клавиш, имеет удобные размеры и снабжена красным световым индикатором — как и клавиша Caps Lock.

Тачпад в ноутбуке действительно большой — 150 × 99 мм. Он поддерживает функцию NumberPad, превращающую его в сенсорный цифровой блок. Также реализована поддержка умных жестов. Пользоваться тачпадом удобно и приятно. Его размеры мы бы назвали одними из самых больших по соотношению с клавиатурой.

Оснащение

Дисплей

ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LW-S5131W оборудован 16-дюймовым дисплеем ROG Nebula. Это IPS-матрица производства BOE разрешением WQXGA (2560 × 1600) и соотношением сторон 16:10. Она имеет частоту обновления 240 Гц и время отклика 3 мс. Для снижения бликов и повышения контрастности экран покрыт двумя слоями специальной плёнки.

Панель поддерживает технологии NVIDIA G-Sync и Dolby Vision HDR, а также имеет сертификацию PANTONE Validated и TÜV Rheinland. Даже при яркости на уровне 60% экран остаётся комфортным для использования. Боковые рамки дисплея — всего 4 мм, верхняя — 7 мм, нижняя — 15 мм.

Дисплей обеспечивает не только насыщенные цвета, но и полное покрытие цветового пространства DCI-P3. Все это делает его подходящим не только для игр, но и профессионального использования — создания фото- и видеоконтента, работы с графикой, стриминга.

Процессор

ASUS ROG Strix G16 (2025) построен на базе 24-ядерного, 24-поточного процессора Intel Core Ultra 9 275HX. Изготовлен по 3 нм техпроцессу. Восемь производительных ядер работают с базовой частотой 2,7 ГГц и способны разгоняться до 5,4 ГГц в турборежиме. Дополняют их шестнадцать энергоэффективных ядер, чья частота варьируется от 2,1 до 4,6 ГГц.

При максимальных нагрузках TDP может достигать 160 Вт, однако в данной конфигурации он ограничен до 80 Вт. Тем не менее это все равно превышает стандартное значение 55 Вт. Чип остается мощным даже при сниженном энергопотреблении.

В составе процессора присутствует встроенное графическое ядро Intel Graphics с частотой 1900 МГц, состоящее из 4 ядер Xe и 1024 исполнительных блоков. Видеопамятью для него служит оперативная память системы.

Также в процессор интегрирован блок аппаратного ускорения ИИ — Intel AI Boost, способный выполнять до 13 триллионов операций в секунду (13 TOPS). Он должен дать ощутимый прирост производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом.

Видеокарта

За обработку дискретной графики в ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LW-S5131W отвечает мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080.

Графический процессор NVIDIA GB203, выполненный по 5-нм техпроцессу, включает в себя 7680 ядер CUDA, 240 текстурных блоков, 96 растровых блоков, 60 RT-ядер и 240 тензорных ядер. В данной модификации ноутбука максимальная динамическая частота GPU достигает 1550 МГц.

Показатель TGP увеличен с базовых 150 Вт до 175 Вт. Видеопамять представлена чипами GDDR7 от Samsung, общим объемом 16 ГБ. Эффективная скорость передачи данных составляет 28 Гбит/с, а благодаря 256-битной шине общая пропускная способность достигает 902,7 ГБ/с — это обеспечивает высокую полосу пропускания для работы с графикой в высоком разрешении.

Благодаря мобильной NVIDIA GeForce RTX 5080 в разрешении 2560×1600 можем играть на максимальных настройках с 60+ кадрами в секунду.

Другие комплектующие

Охлаждение

Система охлаждения ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 представлена длинной испарительной камерой с многоуровневым радиатором, простирающейся на всю длину корпуса, а также тремя вентиляторами Arc Flow 2-го поколения (технология, называемая Tri-Fan). Производитель использует в качестве термоинтерфеса на ЦПУ и ГПУ жидкий металл Conductonaut Extreme от компании Thermal Grizzly.

Как мы уже говорили, горячий воздух выводится наружу только через тыльную сторону лэптопа. А вот отверстия на боковых и нижних панелях действуют как воздухозаборники. Дополнительно воздух попадает внутрь и через клавиатуру.

ОЗУ

Оперативная память в ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LW-S5131W представлена двумя модулями DDR5 SO-DIMM производства SK hynix. Общий объём составляет 64 ГБ, модули работают в двухканальном режиме с эффективной частотой 5600 МТ/с.

Накопители

Дисковая подсистема построена на базе высокоскоростного твердотельного накопителя Micron 2500 (MTFDKBA2T0QGN). Он выполнен в форм-факторе M.2 2280, имеет объём 2 ТБ и подключён по интерфейсу PCIe 4.0 x4. Используется контроллер Phison PS5027-E27-75, работающий без DRAM-кэша. Заявленные скорости — до 6990 МБ/с на чтение и 5979 МБ/с на запись — являются одними из лучших среди SSD с поддержкой PCIe 4.0.

Связь

Беспроводная связь реализована с помощью сетевого контроллера Intel Wi-Fi 7 BE200, поддерживающего три диапазона — 2.4, 5 и 6 ГГц, а также работу с шириной канала до 320 МГц, что обеспечивает пропускную способность до 5,8 Гбит/с. Контроллер поддерживает Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2) и Bluetooth 5.4, обеспечивая актуальные стандарты беспроводной связи.

Для проводного подключения используется 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8125.

Аккумулятор и автономность

В ноуте установлен несъемный 4-элементный литий-полимерный аккумулятор ASUS C41N2109 емкостью 5800 мАч (90 Втч). Автономность невелика, что ожидаемо для производительного игрового ноутбука. Из плюсов можно назвать поддержку быстрой зарядки через USB Type-C.

В комплекте есть два блока питания. Большой блок питания, ASUS A24-380P1A, имеет мощность 380 Вт. Входные параметры: 100-240 В, 5 А, 50-60 Гц; выходные — 20 В при 19 А.

Компактный, ASUS A20-100P1A, рассчитан на 100 Вт с входными параметрами 100–240 В, 1,6 А, 50–60 Гц и выходом 20 В при 5 А. Для зарядки используется разъем USB Type-C.

Новый Armoury Crate

Пару слов об обновлении фирменной утилиты Armoury Crate. В новой версии заметно обновился дизайн. Главная панель теперь отображает параметры процессора, видеокарты, вентиляторов и памяти.

На ноутбуках настройки, такие как производительность графического процессора, конфигурация системы и ядер процессора, теперь собраны во вкладке «Устройства». Оттуда можно управлять подсветкой, режимами работы GPU (максимальный, стандартный, экономичный) и переназначать горячие клавиши. Это позволяет оптимизировать производительность и время работы от батареи, а также удобно настраивать поведение устройства под разные задачи и игры.

Функции теперь реализованы в виде модулей, которые можно выбирать при установке, чтобы использовать только нужные возможности. По ощущениям, фирменное приложение ASUS теперь работает немного быстрее. Фоновые процессы запускаются только при необходимости.

Модули включают управление подсветкой Aura Sync, обоями и анимациями для дисплея AniMe Vision, профили сценариев, библиотеку игр, инструменты для настройки экрана, управления вентиляторами, оптимизации сетевого трафика и создания макросов. Кроме того, в приложении есть раздел с новостями, акциями и рекомендациями.

Комплектация

В комплект поставки, помимо самого ноутбука, входят два блока питания с отдельными кабелями, а также набор пользовательской документации. Учитывая, что перед нами устройство премиального сегмента, производитель добавил в комплект и фирменный рюкзак в стиле Republic of Gamers. Его размеры — 65 × 40 см. Внутри рюкзак разделён на два основных отсека, а его длина регулируется в зависимости от наполненности. Иногда компания также добавляет мышку и небольшой коврик, но в этот раз их нет.

Впечатления

ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LW-S5131W сочетает мощное «железо» в виде процессора Intel Core Ultra 9 275HX и мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5080. Дисплей с высоким разрешением, частотой обновления 240 Гц и широким цветовым охватом позволяет комфортно работать с фото и видео на профессиональном уровне. Два порта Thunderbolt 5 значительно расширяют возможности подключения, а поддержка Wi-Fi 7, 2.5 Gigabit Ethernet, скоростной SSD объемом 2 ТБ и 64 ГБ оперативной памяти позволяют не отказывать себе ни в чем. Важно, что доступ к внутренним компонентам максимально прост: добавить второй M.2 SSD можно без инструментов благодаря фиксатору Q-Latch.

Особое внимание уделено системе охлаждения – использование испарительной камеры, многоуровневого радиатора и жидкого металла в качестве термоинтерфейса позволяет держать тротлинг процессора на уровне всего 1% даже при длительных нагрузках. При этом шум вентилятора даже в режиме Турбо остается средним, а в покое система работает почти или полностью бесшумно.

Дизайн в сером цвете сочетает игровые акценты со сдержанной деловой стилистикой. Комплект поставки соответствует премиальному уровню и включает в себя все необходимое для комфортного использования. Стоимость этой конфигурации достаточно высока, но отвечает ее возможностям.

Характеристики ASUS ROG Strix G16 G615LW-S5131W

Дисплей: 16”, 2560×600 (16:10), 240 Гц, 3 мс Процесор: Intel Core Ultra 9 275HX 2,7-5,4 ГГц · Відеоадаптер: · Intel Xe 1900 МГц · NVIDIA GeForce RTX 5080,16 ГБ GDDR7, 1550 МГц, 175 Вт Оперативная память: 64 ГБ DDR5-5600, Samsung (8×4 ГБ) Накопитель: 2048 ГБ SSD, PCIe 4.0 NVMe M.2 Разъемы: 1×USB Type-A 3.2 Gen 1 3×USB Type-A 3.2 Gen 2 2×USB Type-C port Support: Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C/USB charging 5 V; 3 A/DC-in port 20 V; 65 W 1× HDMI 2.1 FRL 1× комбинированный аудио 3,5 мм Веб-камера/ИК датчик/микрофон/LAN: 1080p/да/да/LAN 2.5G Считыватель карт памяти: нет Дактилоскопический сенсор: нет Коммуникации: Wi-Fi 7(802.11be), Bluetooth 5.4 Подсветка клавиатуры: да Звук: динамики 2×2 Вт Аккумулятор: 90 Вт·ч, Li-Ion (4-cell), БЖ 330 Вт Дополнительно: Подсветка клавиатуры, лого на крышке Операционная система: Windows 11 Pro Габариты: 354×268×30,8 мм Вес: 2,65 кг Поставщик: Представительство компании ASUS в Украине Цена: ориентировочно $4095

Оценка:

+ сочетание компактности и производительности

+ эффективное охлаждение

+ легкий доступ к комплектующим

-разъемы только сбоку

