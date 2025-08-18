Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга

Компанія ASUS планомірно оновила лінійку своїх ігрових ноутбуків новими процесорами та відеокартами. Сьогодні можна вибрати моделі як з більш доступними, так і топовими комплектуючими. Розповімо про одного з флагманів геймерських портативних ноутбуків – ROG Strix G16 (2025) G615LWН.

Дизайн та ергономіка

Зрозуміло, що без характерних для серії ROG Strix ігрових елементів не обійшлося. Хоча зовнішній вигляд цілком можна зробити лаконічнішим. У моделі 2025 року встановлено RGB-підсвічування по периметру нижньої частини корпусу, а також різнокольорове підсвічування клавіш. Якщо відключити ілюмінацію та вибрати спокійні відтінки підсвічування кнопок, корпус ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 виглядатиме досить стримано.

Це досягнуто округленими кутами та матового сірого кольору. У такому вигляді його можна сприймати не лише як ігрову модель, а й як мобільну робочу станцію. Особливо це слушно для модифікації, наданої нам на тест. Вона виконана у сірому кольорі і не має підсвічування логотипу у кутку кришки. Така є у версії Volt Green.

Незважаючи на чималу вартість, з алюмінію тут виконано лише кришку дисплейного блоку. Її гладка матова поверхня майже не збирає відбитки пальців. На кришці є декоративна діагональна лінія та логотип ROG. Корпусні елементи із пластику мають аналогічний сірий колір та текстуру. Вони також досить стійкі до появи слідів від пальців.

Ноутбук ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 легко відкривається однією рукою. Максимальний кут розкриття становить 125 °. Кришки дисплея лише трохи прогинаються тільки при сильному натисканні. Загалом, якість складання можна назвати гарною. Дивно у вигляді нестикування половин панелей або куточків роз’ємів, що випирають, тут немає.

З тильного боку користувача зустрічають масивні отвори вентиляційні системи охолодження, розташовані в два ряди для відведення гарячого повітря, а також гравірування Republic of Gamers по всій довжині тильної грані.

Дрібних дизайнерських елементів тут небагато, але влаштувати квест з їхнього вивчення можна.

Набір достатній портів. Для потужної системи охолодження, всі вони рознесені з боків. Зліва знаходяться: роз’єм живлення з червоним індикатором, 2.5-гігабітний порт RJ45, HDMI 2.1 FRL, USB 3.2 Gen 2 Type-A, два Thunderbolt 5 (USB Type-C), а також комбінований 3,5-мм аудіороз’єм. На правій стороні – два порти USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Зчеплення з поверхнею в основі забезпечують три масивні гумові ніжки. Більшість нижньої панелі займають вентиляційні отвори для забору холодного повітря. Тут можна знайти стилізований логотип серії. Цікаво його оформлення в ізометричному виконанні з ефектом об’єму.

Для доступу всередину корпусу не доведеться викручувати гвинти – нижня кришка кріпиться на спеціальній клямці. Достатньо потягнути фіксатор – і кришка зніметься. Не сказати, що така можливість стане в нагоді часто, але й хвилюватися про втрату гвинтиків не доведеться. Тим більше, що ми зустрічалися з тим, що деякі з них можуть з часом мимоволі викручуватися.

До чого ми таким чином отримуємо доступ? Всередині передбачено місце для встановлення додаткового накопичувача формату M.2 2280. Обидва слоти під SSD оснащені зручними фіксаторами Q-Latch, що спрощують встановлення та заміну накопичувачів. Щодо оперативної пам’яті, всі слоти вже зайняті із заводу, але в протестованій конфігурації встановлено максимальний об’єм — 64 ГБ.

Вбудована веб-камера оснащена сенсором 2,1 МП із підтримкою 1080p та ІЧ-сенсором для розблокування через Windows Hello. Поруч розташовані два мікрофони. Для відеодзвінків, онлайн-конференцій та стрімінгу — більш ніж достатньо.

Стереодинаміки розташовані з боків корпусу, кожен – за окремим довгастим вирізом. Підтримуються технології Dolby Atmos та Smart Amp, завдяки яким звучання стає об’ємним та збалансованим. Музика відтворюється із гарною деталізацією, але не вистачає глибини на низьких частотах. Вже на 40% гучності звук був досить сильним. Для ноутбучного рішення цілком достатньо.

Клавіатура

ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 оснащений клавіатурою острівного типу з можливістю індивідуального налаштування RGB-підсвічування для кожної клавіші. Підсвічування рівномірне і добре висвітлює всі символи. Підтримуються кілька рівнів яскравості, а також синхронізація підсвічування з корпусом пристрою, а також підключеною периферією бренду.

Клавіші мають плоску форму та хід 2 мм. Розміри такі: основні клавіші та стрілки – 16 × 16 мм, функціональні – 16 × 8 мм, додаткові – 16 × 7 мм.

На клавіатурі доступні стандартні функціональні комбінації через клавішу Fn, а праворуч розташований окремий блок мультимедійних клавіш. У правій нижній частині клавіатури знаходиться спеціальна клавіша для запуску AI-асистента Microsoft Copilot, а поруч розташована Print Screen, як і в попередніх моделях – поза верхнім рядом.

Трохи вище основного ряду зліва розміщено додатковий блок із чотирьох клавіш, призначених для регулювання гучності, включення мікрофона, перемикання режимів роботи системи охолодження та запуску фірмової утиліти Armoury Crate.

Кнопка включення розміщена окремо від основного блоку клавіш, має зручні розміри та має червоний світловий індикатор — як і клавіша Caps Lock.

Тачпад у ноутбуці справді великий – 150×99 мм. Він підтримує функцію NumberPad, що перетворює його на сенсорний цифровий блок. Також реалізовано підтримку розумних жестів. Користуватися тачпадом зручно та приємно. Його розміри ми назвали б одними з найбільших за співвідношенням з клавіатурою.

Оснащення

Дисплей

ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LW-S5131W обладнаний 16-дюймовим дисплеєм ROG Nebula. Це IPS-матриця виробництва BOE роздільною здатністю WQXGA (2560 × 1600) та співвідношенням сторін 16:10. Вона має частоту оновлення 240 Гц та час відгуку 3 мс. Для зниження відблисків та підвищення контрастності екран покритий двома шарами спеціальної плівки.

Панель підтримує технології NVIDIA G-Sync та Dolby Vision HDR, а також має сертифікацію PANTONE Validated та TÜV Rheinland. Навіть за яскравості на рівні 60% екран залишається комфортним для використання. Бічні рамки дисплея – всього 4 мм, верхня – 7 мм, нижня – 15 мм.

Дисплей забезпечує не лише насичені кольори, а й повне покриття колірного простору DCI-P3. Все це робить його придатним не лише для ігор, а й професійного використання — створення фото- та відеоконтенту, роботи з графікою, стрімінгу.

Процесор

ASUS ROG Strix G16 (2025) побудований на базі 24-ядерного, 24-потокового процесора Intel Core Ultra 9 275HX. Виготовлено по 3 нм техпроцесу. Вісім продуктивних ядер працюють з базовою частотою 2,7 ГГц і здатні розганятися до 5,4 ГГц у турборежимі. Доповнюють їх шістнадцять енергоефективних ядер, частота яких варіюється від 2,1 до 4,6 ГГц.

При максимальних навантаженнях TDP може сягати 160 Вт, однак у конфігурації він обмежений до 80 Вт. Проте це однаково перевищує стандартне значення 55 Вт. Чіп залишається потужним навіть за зниженого енергоспоживання.

У складі процесора є вбудоване графічне ядро Intel Graphics з частотою 1900 МГц, що складається з 4 ядер Xe і 1024 виконавчих блоків. Відеопам’яттю йому служить оперативна пам’ять системи.

Також у процесор інтегрований блок апаратного прискорення ШІ – Intel AI Boost, здатний виконувати до 13 трильйонів операцій на секунду (13 TOPS). Він повинен дати відчутний приріст продуктивності у завданнях, пов’язаних із штучним інтелектом.

Відеокарта

За обробку дискретної графіки у ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LW-S5131W відповідає мобільна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080.

Графічний процесор NVIDIA GB203, виконаний по 5-нм техпроцесу, включає 7680 ядер CUDA, 240 текстурних блоків, 96 растрових блоків, 60 RT-ядер і 240 тензорних ядер. У даній модифікації ноутбука максимальна динамічна частота GPU сягає 1550 МГц.

Показник TGP збільшено з базових 150 Вт до 175 Вт. Відеопам’ять представлена чіпами GDDR7 від Samsung, загальним обсягом 16 ГБ. Ефективна швидкість передачі даних становить 28 Гбіт/с, а завдяки 256-бітній шині загальна пропускна здатність досягає 902,7 ГБ/с – це забезпечує високу смугу пропускання для роботи з графікою у високій роздільній здатності.

Завдяки мобільній NVIDIA GeForce RTX 5080 у роздільній здатності 2560×1600 можемо грати на максимальних налаштуваннях з 60+ кадрами за секунду.

Інші комплектуючі

Охолодження

Система охолодження ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 представлена довгою випарною камерою з багаторівневим радіатором, що простягається на всю довжину корпусу, а також трьома вентиляторами Arc Flow 2-го покоління (технологія Tri-Fan). Виробник використовує як термоінтерфес на ЦПУ і ГПУ рідкий метал Conductonaut Extreme від компанії Thermal Grizzly.

Як ми вже казали, гаряче повітря виводиться назовні лише через тильну сторону лептопа. А от отвори на бічних та нижніх панелях діють як повітрозабірники. Додатково повітря потрапляє усередину та через клавіатуру.

ОЗУ

Оперативна пам’ять ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LW-S5131W представлена двома модулями DDR5 SO-DIMM виробництва SK hynix. Загальний обсяг складає 64 ГБ, модулі працюють у двоканальному режимі з ефективною частотою 5600 МТ/с.

Накопичувачі

Дискова підсистема побудована на базі високошвидкісного накопичувача твердотільного Micron 2500 (MTFDKBA2T0QGN). Він виконаний у форм-факторі M.2 2280, має об’єм 2 ТБ та підключений за інтерфейсом PCIe 4.0 x4. Використовується контролер Phison PS5027-E27-75, який працює без DRAM-кешу. Заявлені швидкості – до 6990 МБ/с на читання та 5979 МБ/с на запис – є одними з найкращих серед SSD з підтримкою PCIe 4.0.

Зв’язок

Бездротовий зв’язок реалізований за допомогою мережевого контролера Intel Wi-Fi 7 BE200, який підтримує три діапазони – 2.4, 5 і 6 ГГц, а також роботу з шириною каналу до 320 МГц, що забезпечує пропускну здатність до 5,8 Гбіт/с. Контролер підтримує Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2) та Bluetooth 5.4, забезпечуючи актуальні стандарти бездротового зв’язку.

Для дротового підключення використовується 2.5-гігабітний Ethernet-контролер Realtek RTL8125.

Акумулятор та автономність

У ноуті встановлено незнімний 4-елементний літій-полімерний акумулятор ASUS C41N2109 ємністю 5800 мАг (90 Втч). Автономність невелика, що можна очікувати для продуктивного ігрового ноутбука. З плюсів можна назвати підтримку швидкого заряджання через USB Type-C.

У комплекті є два блоки живлення. Великий блок живлення, ASUS A24-380P1A має потужність 380 Вт. Вхідні параметри: 100-240, 5 А, 50-60 Гц; вихідні – 20 В при 19 А.

Компактний, ASUS A20-100P1A, розрахований на 100 Вт із вхідними параметрами 100–240 В, 1,6 А, 50–60 Гц та виходом 20 В при 5 А. Для заряджання використовується роз’єм USB Type-C.

Новий Armoury Crate

Кілька слів про оновлення фірмової утиліти Armoury Crate. У новій версії помітно оновився дизайн. Головна панель тепер відображає параметри процесора, відеокарти, вентиляторів та пам’яті.

На ноутбуках налаштування, такі як продуктивність графічного процесора, конфігурація системи та ядер процесора, тепер зібрані у вкладці «Пристрої». Звідти можна керувати підсвічуванням, режимами роботи GPU (максимальний, стандартний, економічний) та перепризначати гарячі клавіші. Це дозволяє оптимізувати продуктивність та час роботи від батареї, а також зручно налаштовувати поведінку пристрою під різні завдання та ігри.

Функції тепер реалізовані у вигляді модулів, які можна вибирати під час встановлення, щоб використовувати лише потрібні можливості. За відчуттями, фірмовий додаток ASUS тепер працює трохи швидше. Фонові процеси запускаються лише за необхідності.

Модулі включають керування підсвічуванням Aura Sync, шпалерами та анімаціями для дисплея AniMe Vision, профілі сценаріїв, бібліотеку ігор, інструменти для налаштування екрану, керування вентиляторами, оптимізації мережевого трафіку та створення макросів. Крім того, у додатку є розділ з новинами, акціями та рекомендаціями.

Комплектація

У комплект поставки, крім самого ноутбука, входять два блоки живлення з окремими кабелями, а також набір документації користувача. Враховуючи, що перед нами пристрій преміального сегмента, виробник додав у комплект фірмовий рюкзак у стилі Republic of Gamers. Його розміри – 65 × 40 см. Усередині рюкзак поділено на два основні відсіки, а його довжина регулюється залежно від наповненості. Іноді компанія також додає мишку та невеликий килимок, але цього разу їх немає.

Враження

ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LW-S5131W поєднує потужне «залізо» у вигляді процесора Intel Core Ultra 9 275HX та мобільної відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5080. Дисплей з високою роздільною здатністю, частотою оновлення 240 Гц професійний рівень. Два порти Thunderbolt 5 значно розширюють можливості підключення, а підтримка Wi-Fi 7, 2.5 Gigabit Ethernet, швидкісний SSD об’ємом 2 ТБ та 64 ГБ оперативної пам’яті дозволяють не відмовляти собі ні в чому. Важливо, що доступ до внутрішніх компонентів є максимально простим: додати другий M.2 SSD можна без інструментів завдяки фіксатору Q-Latch.

Особливу увагу приділено системі охолодження – використання випарної камери, багаторівневого радіатора та рідкого металу як термоінтерфейс дозволяє тримати тротлінг процесора на рівні всього 1% навіть при тривалих навантаженнях. При цьому шум вентилятора навіть у режимі Турбо залишається середнім, а у спокої система працює майже чи повністю безшумно.

Дизайн у сірому кольорі поєднує ігрові акценти зі стриманою діловою стилістикою. Комплект поставки відповідає преміальному рівню і включає все необхідне для комфортного використання. Ціна цієї конфігурації досить висока, але відповідає її можливостям.

Характеристики ASUS ROG Strix G16 G615LW-S5131W

Дисплей: 16”, 2560×600 (16:10), 240 Гц, 3 мс Процесор: Intel Core Ultra 9 275HX 2,7-5,4 ГГц Відеоадаптер: · Intel Xe 1900 МГц · NVIDIA GeForce RTX 5080,16 ГБ GDDR7, 1550 МГц, 175 Вт Оперативна пам’ять: 64 ГБ DDR5-5600, Samsung (8×4 ГБ) Накопичувач: 2048 ГБ SSD, PCIe 4.0 NVMe M.2 Роз’єми: 1×USB Type-A 3.2 Gen 1 3×USB Type-A 3.2 Gen 2 2×USB Type-C port Support: Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C/USB 5 V; 3 A/DC-in port 20 V; 65 W 1× HDMI 2.1 FRL 1× комбінований аудіо 3,5 мм Веб-камера/ІЧ датчик/мікрофон/LAN: 1080p/так/так/LAN 2.5G Зчитувач карток пам’яті: ні Дактилоскопічний сенсор: ні Комунікації: Wi-Fi 7(802.11be), Bluetooth 5.4 Підсвічування клавіатури: так Звук: динаміки 2×2 Вт Акумулятор: 90 Вт·год, Li-Ion (4-cell), БП 330 Вт Додатково: Підсвічування клавіатури, логотип на кришці Операційна система: Windows 11 Pro Габарити: 354×268×30,8 мм Вага: 2,65 кг Постачальник: Представництво компанії ASUS в Україні Ціна: орієнтовно $4095

Оцінка:

+ поєднання компактності та продуктивності

+ ефективне охолодження

+ легкий доступ до комплектуючих

-рознімання тільки збоку

Андрій Кучеренко

Редактор новин Редактор новин

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram