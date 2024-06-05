ASUS на Computex 2024: ноутбуки на чіпах AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V та Qualcomm05.06.24
На виставці Computex 2024 ASUS представила кілька нових моделей ноутбуків, деякі з яких були продемонстровані генеральним директором NVIDIA Дженсен Хуан. Особлива увага була приділена моделям, оснащеним відеокартами NVIDIA GeForce RTX та новими гібридними процесорами APU AMD Strix Point. Ці процесори на момент презентації ще не були офіційно анонсовані, що додало інтриги та очікування серед учасників виставки та шанувальників технологій.
Крім того, ASUS показала нові ноутбуки, оснащені процесорами Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) та чіпами від Qualcomm. Процесори Intel Core Ultra 200V є найновішим поколінням, розробленим для підвищення продуктивності та енергоефективності. У той же час моделі з чіпами Qualcomm підкреслюють прагнення ASUS до різноманітності та інтеграції різних архітектур процесорів у свої пристрої.
Ноутбуки ASUS на Computex 2024
ASUS Zenbook S 16 отримав процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (серія Ryzen Al 300). Цей пристрій має вагу 1,5 кг та товщину 1,1 см.
ASUS Zenbook S 14 заснований на процесорі Intel Core Ultra наступного покоління з функціями штучного інтелекту, що очікується у другому півріччі 2024 року.
ASUS TUF A16 та TUF A14 орієнтовані на геймерів. Модель TUF A16 (FA608) може похвалитися процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, відеокартою GeForce RTX 4070, 4060 або 4050, накопичувачем PCIe 4.0 до 2 ТБ і 16-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю. TUF A14 (FA401) оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, відеокартою GeForce RTX 4060 або 4050 та 14-дюймовим 2,5K дисплеєм.
Ігровий ноутбук ROG Zephyrus G16 (GA605) містить процесор AMD Ryzen Al 9 HX 370 та відеокарту RTX 4070.
ASUS ExpertBook P5 призначений для професійних користувачів та компаній малого бізнесу. Він оснащений процесором Intel Core Ultra наступного покоління (Intel Core Ultra 200 Lunar Lake).
ASUS ProArt P16 отримав процесор AMD Ryzen Al 300 (Ryzen AI 9 HX 370) і відеокарту RTX 4070. Пристрій вагою 1,8 кг містить 4K OLED дисплей і орієнтований на творчих професіоналів.
ASUS ProArt PX13 також пропонує процесор AMD Ryzen Al 300 з відеокартою RTX 4070. Ця модель містить 3K OLED дисплей, батарею ємністю 73 Втч, має вагу 1,38 кг та товщину 15,8 мм.
ASUS ProArt PZ13 важить лише 0,85 кг. Він оснащений чіпом Qualcomm Snapdragon X та екраном 3K ASUS Lumina OLED і може працювати як планшет або ноутбук зі знімною повнорозмірною клавіатурою. Пристрій відповідає стандарту MIL-STD-810H і має рейтинг захисту від води та пилу IP52.
Також ASUS представила ноутбуки Vivobook S 15 із чіпом Qualcomm Snapdragon X та Vivobook S14/S15 на базі процесорів AMD Ryzen Al 300.
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ASUS на Computex 2024: ноутбуки на чіпах AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V та QualcommAMD ASUS Computex Intel Qualcomm ноутбук
Також ASUS представила ноутбуки Vivobook S 15 із чіпом Qualcomm Snapdragon X та Vivobook S14/S15 на базі процесорів AMD Ryzen Al 300.
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