ASUS на Computex 2024: ноутбуки на чипах AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V и Qualcomm

На выставке Computex 2024 ASUS представила несколько новых моделей ноутбуков, некоторые из которых были продемонстрированы генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуаном. Особое внимание было уделено моделям, оснащенным видеокартами NVIDIA GeForce RTX и новыми гибридными процессорами APU AMD Strix Point. Эти процессоры на момент презентации еще не были официально анонсированы, что добавило интриги и ожидания среди участников выставки и поклонников технологий.

Кроме того, ASUS показала новые ноутбуки, оснащенные процессорами Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) и чипами от Qualcomm. Процессоры Intel Core Ultra 200V представляют собой новейшее поколение, разработанное для повышения производительности и энергоэффективности. В то же время, модели с чипами Qualcomm подчеркивают стремление ASUS к разнообразию и интеграции различных архитектур процессоров в свои устройства.

Ноутбуки ASUS на Computex 2024

ASUS Zenbook S 16 получил процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (серия Ryzen Al 300). Это устройство имеет вес 1,5 кг и толщину 1,1 см.

ASUS Zenbook S 14 основан на процессоре Intel Core Ultra следующего поколения с функциями искусственного интеллекта, который ожидается во втором полугодии 2024 года.

ASUS TUF A16 и TUF A14 ориентированы на геймеров. Модель TUF A16 (FA608) может похвастаться процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, видеокартой GeForce RTX 4070, 4060 или 4050, накопителем PCIe 4.0 до 2 ТБ и 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц. TUF A14 (FA401) оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, видеокартой GeForce RTX 4060 или 4050 и 14-дюймовым 2,5K дисплеем.

Игровой ноутбук ROG Zephyrus G16 (GA605) содержит процессор AMD Ryzen Al 9 HX 370 и видеокарту RTX 4070.

ASUS ExpertBook P5 предназначен для профессиональных пользователей и компаний малого бизнеса. Он также оснащен процессором Intel Core Ultra следующего поколения (Intel Core Ultra 200 Lunar Lake).

ASUS ProArt P16 получил процессор AMD Ryzen Al 300 (Ryzen AI 9 HX 370) и видеокарту RTX 4070. Устройство весом 1,8 кг содержит 4K OLED дисплей и ориентировано на творческих профессионалов.

ASUS ProArt PX13 также предлагает процессор AMD Ryzen Al 300 с видеокартой RTX 4070. Эта модель содержит 3K OLED дисплей, батарею емкостью 73 Втч, имеет вес 1,38 кг и толщину 15,8 мм.

ASUS ProArt PZ13 весит всего 0,85 кг. Он оснащен чипом Qualcomm Snapdragon X и экраном 3K ASUS Lumina OLED и может работать как планшет или ноутбук со съемной полноразмерной клавиатурой. Устройство соответствует стандарту MIL-STD-810H и имеет рейтинг защиты от воды и пыли IP52.

Также ASUS представила ноутбуки Vivobook S 15 с чипом Qualcomm Snapdragon X и Vivobook S14/S15 на базе процессоров AMD Ryzen Al 300.