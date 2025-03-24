Новий ноутбук Asus Vivobook Pro 15 оснащений Intel Core Ultra 9 та RTX 4050

Компанія Asus анонсувала новий ноутбук Vivobook Pro 15 (N6506CU), призначений для користувачів, яким важлива продуктивність при роботі з мультимедійним контентом та іграми. Модель оснащена 15,6-дюймовим дисплеєм і надійшла у продаж за стартовою ціною від 1500 доларів.

В основі пристрою – процесор Intel Core Ultra 9 та дискретна відеокарта NVIDIA RTX 4050 з 6 ГБ відеопам’яті. Завдяки наявності MUX-перемикача користувачі можуть балансувати між максимальною продуктивністю та продовженим часом автономної роботи. Конфігурація передбачає до 24 ГБ оперативної пам’яті, SSD-накопичувач обсягом до 2 ТБ та підтримку бездротового підключення Wi-Fi 6E.

Для відведення тепла використовується система охолодження IceCool Pro, що включає два вентилятори і три вентиляційні отвори. Це рішення дозволяє підтримувати стабільну роботу компонентів навіть за значних навантажень.

Ноутбук отримав OLED-екран з роздільною здатністю 2880 × 1620 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та часом відгуку 0,2 мс. Дисплей підтримує яскравість до 500 ніт, охоплює 100% колірного простору DCI-P3 та сертифікований за стандартами Dolby Vision, Pantone Validation та VESA DisplayHDR True Black 600. Також передбачена сертифікація TÜV Rheinland, що підтверджує зниження випромінювання син.

У сенсорну панель вбудована функція ASUS DialPad – віртуальний круговий інтерфейс, який дозволяє швидко керувати налаштуваннями у професійних програмах, таких як Photoshop.

Веб-камера з роздільною здатністю 5 Мп підтримує систему розпізнавання Windows Hello, а також функції розмиття фону та шумопоглинання під час відеодзвінків.

Asus Vivobook Pro 15 оснащений портами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, кардрідером та роз’ємом Ethernet. Аудіосистема Harman Kardon, сумісна з технологією Dolby Atmos. Акумулятор ємністю 75 Вт·год підтримує швидке заряджання – до 50% за 30 хвилин.