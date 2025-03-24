Новый ноутбук Asus Vivobook Pro 15 оснащен Intel Core Ultra 9 и RTX 4050

Компания Asus анонсировала новый ноутбук Vivobook Pro 15 (N6506CU), предназначенный для пользователей, которым важна производительность при работе с мультимедийным контентом и играми. Модель оснащена 15,6-дюймовым дисплеем и поступила в продажу по стартовой цене от 1500 долларов.

В основе устройства – процессор Intel Core Ultra 9 и дискретная видеокарта NVIDIA RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти. Благодаря наличию MUX-переключателя пользователи могут балансировать между максимальной производительностью и продленным временем автономной работы. Конфигурация предусматривает до 24 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объемом до 2 ТБ и поддержку беспроводного подключения Wi-Fi 6E.

Для отвода тепла используется система охлаждения IceCool Pro, включающая два вентилятора и три вентиляционных отверстия. Это решение позволяет поддерживать стабильную работу компонентов даже при значительных нагрузках.

Ноутбук получил OLED-экран с разрешением 2880 × 1620 пикселей, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс. Дисплей поддерживает яркость до 500 нит, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован по стандартам Dolby Vision, Pantone Validation и VESA DisplayHDR True Black 600. Также предусмотрена сертификация TÜV Rheinland, подтверждающая снижение излучения синего света.

В сенсорную панель встроена функция ASUS DialPad – виртуальный круговой интерфейс, который позволяет быстро управлять настройками в профессиональных приложениях, таких как Photoshop.

Веб-камера с разрешением 5 Мп поддерживает систему распознавания Windows Hello, а также функции размытия фона и шумоподавления во время видеозвонков.

Asus Vivobook Pro 15 оснащен портами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, кардридером и разъемом Ethernet. Аудиосистема, настроенная Harman Kardon, совместима с технологией Dolby Atmos. Аккумулятор емкостью 75 Вт·ч поддерживает быструю зарядку – до 50% за 30 минут.