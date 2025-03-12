Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина

Компания Acer предлагает разнообразный по производительности и параметрам модельный ряд ноутбуков. Мы уже знакомились с интересными решениями в сравнительно доступных ценовых сегментах. Это были различные сочетания характеристик у Nitro 16, Predator Helios 16 и более компактном Predator Helios Neo 14. Сегодня расскажем об увеличенной версии последнего. Predator Helios Neo 16 получил дисплей диагональю 16 дюймов и средневысокие по производительности компоненты. Пока видеокарты RTX 50-серии недоступны в ноутбуках на украинском рынке, остаются интересные и взвешенные решения на компонентах предыдущего поколения.

Дизайн и эргономика

Внешне модель Acer Predator Helios Neo 16 очевидно находится на стыке классов игровых и производительных рабочих моделей. Внешние плоскости корпуса окрашены в черный матовый цвет. На крышке его разбавляет логотип игрового подразделения Acer и несколько графических элементов в виде набора символов. На выступе нижней части, под крышкой, также есть узор.

За счет более крупных габаритов девайс вместил цифровой блок клавиатуры. А вот тачпад остался по площади таким же как у более компактной модели. Все клавиши, как и в младшей модели расположены удобно. Шифты, ентер и бекспейс имеют оптимальную длину и придраться практически не к чему. Кроме нашего обычного. Кнопка питания установлена в области клавиатуры.

Ее поставили рядом с клавишей запуска фирменной утилиты и клавишами регулировки мультимедиа. Да, в каком-то плане она изолирована от более часто востребованных зон, но не слишком. Кнопку смены режимов работы охлаждения оформили отдельно. Над полем клавиатуры практически на всю ширину корпуса установлена решетка забора воздуха. Два динамика расположены на дне ноутбука.

В отличие от более компактной версии о достаточно мощной дискретной видеокарте можно догадаться по большому количеству отверстий вентиляции на днище. Также по две решетки есть на боковых торцах.

На задней грани также есть решетки вентиляции с симметричными диффузорами. Они не съемные как в некоторых других моделях с похожими элементами. Такие были например у Predator Helios 16. В этой версии между ними помещены порты. В 14-дюймовой версии они все были рассредоточены по боковым граням.

Сзади имеем разъем питания, HDMI, два USB Type-C. На левой грани – Ethernet, USB Type-A, кард ридер MicroSD и аудио-разъем. На правой грани – еще два USB Type-A и замок Kensigton. Кажется, что поменять местами сетевой разъем и симметричные USB-C было бы логичнее.

Веб-камера с микрофонами расположена над дисплеем. Инфракрасного датчика нет, поэтому функция распознавания лица Windows Hello не поддерживается.

Оснащение и производительность

Дисплей у модели имеет фактическую диагональ 16 дюймов. Установлена матрица IPS 1920×1200. Отличное решение для игр с высокой частотой кадров без необходимости вручную уменьшать разрешение в играх. Соотношение сторон 16:10 означает что работать в различных программах, где есть панели инструментов, может быть удобнее. Поддерживаемая частота обновления 165 Гц. Максимальный уровень яркости 400 нит. Этого достаточно для работы в хорошо освещенном помещении или в тени на улице, но прямо на солнце могут быть нюансы. Хотя экран и имеет матовое покрытие, которое не слишком сильно бликует. Цветовой охват sRGB — 100%.

Установленный Intel Core i7-14650HX — процессор на базе новой архитектуры Raptor Lake для производительных ноутбуков – игровых и рабочих станций. Чип был представлен в начале 2024 года. Он предлагает 8 производительных ядер (P-ядра) с гиперпоточностью и 8 эффективных ядер (E-ядра) без гиперпоточности. Таким образом, поддерживается в общей сложности 20 потоков. Тактовая частота P-ядер составляет от 2,2 до 5,2 ГГц (одно ядро) или 4,5 ГГц (на все ядра), а E-ядер — от 1,6 до 3,7 ГГц. Если сравнивать с предшествующей архитектурой Alder Lake, новая Raptor Lake имеет улучшенные P-ядра (архитектура Raptor Cove с большим количеством кэша), больше E-ядер (та же архитектура Gracemont) и более высокие тактовые частоты благодаря улучшенному техпроцессу Intel 7. Поэтому в сравнении с предшественниками получим все же чуть более высокую производительность. Также решение более конкурентное в нынешних реалиях после выхода новых Intel Core Ultra 7 и 9, в частности.

Файлы и система хранятся на SSD с PCIe 4.0 NVMe в формате M.2. Объем накопителя составляет 1 ТБ. Среди беспроводных коммуникаций — Wi-Fi Killer стандарта 6E или 802.11ax, а также Bluetooth 5.3. Литий-ионная батарея состоит из четырех ячеек имеет увеличенную емкость — 90 Вт·ч. Она позволяет ноуту проработать без розетки почти 7 часов, что можно назвать хорошим результатом для этого класса.

Ноутбуки Acer имеют фирменное приложение Acer Care Center для просмотра характеристик устройства, его проверки, оптимизации, обновления. В PredatorSense можно настроить клавишу переключения режимов, сами режимы работы ноутбука, систему охлаждения, подсветку, а также провести мониторинг системы и прочее.

Впечатления

Acer Predator Helios Neo 16 является мощным и в какой-то мере сбалансированным представителем игровых ноутбуков. Хотя его мощности на самом деле хватит с запасом для большинства современных игр в Full HD-разрешении и программы для создания контента вроде Blender. В пользу этого говорят возможности его комплектующих и цена. Решения, использованные внутри, остаются конкурентными даже с выходом новых моделей процессоров и видеокарта, а главное сберегут немного денег.

Ноут имеет хороший оптимизированный софт для настроек железа и эстетических моментов вроде подсветки клавиатуры и тыльной поверхности. Ноутбук хотя и получился относительно компактным для такой диагонали, остаётся тяжелым за счет достаточно емкой батареи и плотной компоновки мощных комплектующих. Если хотите получить максимум с разгоном частот – готовьтесь к шумной работе кулеров. В плане внешности он еще и дольно лаконичный. Модель не выглядит как жертва дизайнера взвращенного на стробоскопах и диодных лентах. Не надо будет доказывать, что вы взяли ярко мигающий ноут для работы и домашки. Большой экран, удобная компоновка разъемов, мощный процессор и средняя, но все еще хорошая по производительности видеокарта – что еще надо для успешной модели?

Характеристики ноутбука Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 (NH.QRFEU.005)

Дисплей: 16”, 1920×1200 (16:10), 165 Гц, 0,2 мс Процесор: Intel Core i7-14650HX, 16 ядер, 20 потоки, 2,2 – 5,2 ГГц · Відеоадаптер: · Intel Arc · NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 ГБ GDDR6, 2350 МГц, 140 Вт Оперативная память: 32 ГБ DDR5-5600, Samsung (8×4 ГБ) Накопитель: 1024 ГБ SSD, Samsung, PCIe 4.0 NVMe M.2 Разъемы: 1×USB Type-A 3.2 Gen 1 2×USB Type-A 3.2 Gen 2 1×USB Type-C port Support: Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C/USB charging 5 V; 3 A/DC-in port 20 V; 65 W 1×USB Type-C port Support: USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C/USB charging 5 V; 3 A/DC-in port 20 V; 65 W 1× HDMI 2.1 2× комбинированный аудио 3,5 мм Веб-камера/ИК датчик/микрофон/LAN: 1080p/да/да/нет Считыватель карт памяти: MicroSD Дактилоскопический сенсор: нет Коммуникации: Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3 Подсветка клавиатуры: да Звук: динамики 2×2 Вт Аккумулятор: 90 Вт·ч, Li-Ion (4-cell), БЖ 330 Вт Дополнительно: Подсветка клавиатуры, лого на крышке Операционная система: Windows 11 Pro Габариты: 350,5×275×30 мм Вес: 2,8 кг Поставщик: Представительство компании Acer в Украине Цена: ориентировочно $1785

Оценка:

+ компактность/производительность

+ набор разъемов

+ кард-ридер

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Михаил Черновой

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