Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина

Компанія Acer пропонує різноманітний за продуктивністю та параметрами модельний ряд ноутбуків. Ми вже знайомилися з цікавими рішеннями у порівняно доступних цінових сегментах. Це були різні поєднання характеристик у Nitro 16, Predator Helios 16 і компактнішому Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього. Predator Helios Neo 16 отримав дисплей діагоналлю 16 дюймів та середньовисокі за продуктивністю компоненти. Поки відеокарти RTX 50-серії недоступні у ноутбуках на українському ринку, залишаються цікаві та виважені рішення на компонентах попереднього покоління.

Дизайн та ергономіка

Зовні модель Acer Predator Helios Neo 16, очевидно, знаходиться на стику класів ігрових і продуктивних робочих моделей. Зовнішні поверхні корпусу пофарбовані в чорний матовий колір. На кришці його розбавляє логотип ігрового підрозділу Acer та кілька графічних елементів у вигляді набору символів. На виступі нижньої частини під кришкою також є візерунок.



За рахунок великих габаритів девайс вмістив цифровий блок клавіатури. А ось тачпад залишився за площею таким же, як у компактнішої моделі. Всі клавіші, як і в молодшій моделі, розташовані зручно. Шифти, ентер і бекспейс мають оптимальну довжину і причепитися практично нема до чого. Окрім нашого звичайного. Клавіша живлення встановлена ​​в області клавіатури.

Її поставили поруч із клавішею запуску фірмової утиліти та клавішами регулювання мультимедіа. Так, у якомусь плані вона ізольована від найчастіше затребуваних зон, але не надто. Кнопку зміни режимів охолодження оформили окремо. Над полем клавіатури практично на всю ширину корпусу встановлені грати забору повітря. Два динаміки розташовані на дні ноутбука.

На відміну від компактнішої версії про досить потужну дискретну відеокарту можна здогадатися за великою кількістю отворів вентиляції на днищі. Також по дві решітки є на бічних торцях.



На задній грані також є решітки вентиляції із симетричними дифузорами. Вони не знімні як у деяких інших моделях зі схожими елементами. Такі були наприклад у Predator Helios 16. У цій версії між ними розміщені порти. У 14-дюймової версії всі вони були розосереджені з бокових гранях.

Ззаду маємо роз’єм живлення, HDMI, два USB Type-C. На лівій грані – Ethernet, USB Type-A, кард рідер MicroSD та аудіо-роз’єм. На правій грані ще два USB Type-A і замок Kensigton. Здається, що поміняти місцями мережевий роз’єм і симетричні USB-C було б логічніше.

Веб-камера з мікрофонами розташована над екраном. Інфрачервоного датчика немає, тому функція розпізнавання обличчя Windows Hello не підтримується.

Обладнання та продуктивність

Дисплей у моделі має фактичну діагональ 16 дюймів. Встановлено матрицю IPS 1920×1200. Відмінне рішення для ігор з високою частотою кадрів без необхідності вручну зменшувати дозвіл на ігри. Співвідношення сторін 16:10 означає, що працювати в різних програмах, де є панелі інструментів, може бути зручнішим. Підтримувана частота оновлення 165 Гц. Максимальний рівень яскравості 400 ніт. Цього достатньо для роботи в добре освітленому приміщенні або в тіні на вулиці, але на сонці можуть бути нюанси. Хоча екран і має матове покриття, яке не дуже сильно бликує. Колірне охоплення sRGB – 100%.

Встановлений Intel Core i7-14650HX – процесор на базі нової архітектури Raptor Lake для продуктивних ноутбуків – ігрових та робочих станцій. Чіп був представлений на початку 2024 року. Він пропонує 8 продуктивних ядер (P-ядра) з гіперпоточністю та 8 ефективних ядер (E-ядра) без гіперпоточності. Таким чином, підтримується загалом 20 потоків. Тактова частота P-ядер становить від 2,2 до 5,2 ГГц (одне ядро) чи 4,5 ГГц (попри всі ядра), а E-ядер – від 1,6 до 3,7 ГГц. Якщо порівнювати з попередньою архітектурою Alder Lake, нова Raptor Lake має покращені P-ядра (архітектура Raptor Cove з великою кількістю кешу), більше E-ядер (та сама архітектура Gracemont) і більш високі тактові частоти завдяки покращеному техпроцесу Intel 7. Тому в порівнянні з попередниками отримаємо все ж таки трохи. Також рішення більш конкурентне у нинішніх реаліях після виходу нових Intel Core Ultra 7 та 9, зокрема.

Файли та система зберігаються на SSD з PCIe 4.0 NVMe у форматі M.2. Об’єм накопичувача становить 1 ТБ. Серед бездротових комунікацій – Wi-Fi Killer стандарту 6E або 802.11ax, а також Bluetooth 5.3. Літій-іонна батарея складається з чотирьох осередків має збільшену ємність – 90 Вт·год. Вона дозволяє ноуту працювати без розетки майже 7 годин, що можна назвати хорошим результатом для цього класу.

Ноутбуки Acer мають фірмову програму Acer Care Center для перегляду характеристик пристрою, його перевірки, оптимізації, оновлення. У PredatorSense можна налаштувати клавішу перемикання режимів, самі режими роботи ноутбука, систему охолодження, підсвічування, а також провести моніторинг системи та інше.

Враження

Acer Predator Helios Neo 16 є потужним і певною мірою збалансованим представником ігрових ноутбуків. Хоча його потужності насправді вистачить із запасом для більшості сучасних ігор у Full HD-дозвіл та програми для створення контенту на кшталт Blender. На користь цього свідчать можливості його комплектуючих та ціна. Рішення, використані всередині, залишаються конкурентними навіть із виходом нових моделей процесорів та відеокарта, а головне збережуть трохи грошей.

Ноут має гарний оптимізований софт для налаштувань заліза та естетичних моментів на кшталт підсвічування клавіатури та тильної поверхні. Ноутбук хоч і вийшов відносно компактним для такої діагоналі, залишається важким за рахунок досить ємної батареї та щільного компонування потужних комплектуючих. Якщо хочете отримати максимум із розгоном частот – готуйтеся до шумної роботи кулерів. У плані зовнішності він ще й дуже лаконічний. Модель не виглядає як жертва дизайнера, повертаного на стробоскопах і діодних стрічках. Не треба буде доводити, що ви взяли яскраво миготливий ноут для роботи та домівки. Великий екран, зручне компонування роз’ємів, потужний процесор та середня, але все ще хороша за продуктивністю відеокарта – що ще треба для успішної моделі?

Характеристики ноутбука Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 (NH.QRFEU.005)

Дисплей: 16”, 1920×1200 (16:10), 165 Гц, 0,2 мс Процесор: Intel Core i7-14650HX, 16 ядер, 20 потоки, 2,2 – 5,2 ГГц Відеоадаптер: Intel Arc

NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 ГБ GDDR6, 2350 МГц, 140 Вт Оперативна пам’ять: 32 ГБ DDR5-5600, Samsung (8×4 ГБ) Накопичувач: 1024 ГБ SSD, Samsung, PCIe 4.0 NVMe M.2 Роз’єми: 1×USB Type-A 3.2 Gen 1 2×USB Type-A 3.2 Gen 2 1×USB Type-C port Support: Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C/USB 5 V; 3 A/DC-in port 20 V; 65 W 1×USB Type-C port Support: USB 3.2 Gen 2/DisplayPort over USB-C/USB 5 V; 3 A/DC-in port 20 V; 65 W 1× HDMI 2.1 2× комбінований аудіо 3,5 мм Веб-камера/ІК датчик/мікрофон/LAN: 1080p/так/так/ні Зчитувач карток пам’яті: MicroSD Дактилоскопічний сенсор: ні Комунікації: Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3 Підсвічування клавіатури: так Звук: динаміки 2×2 Вт Акумулятор: 90 Вт·год, Li-Ion (4-cell), БП 330 Вт Додатково: Підсвічування клавіатури, логотип на кришці Операційна система: Windows 11 Pro Габарити: 350,5×275×30 мм Вага: 2,8 кг Постачальник: Представництво компанії Acer в Україні Ціна: орієнтовно $1785

Оцінка:

+ компактність/продуктивність

+ набір роз’ємів

+ кард-рідер

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Михайло Чорновий

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