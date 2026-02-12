ПК Acer Predator Orion 7000 оснащений RTX 5080 та Intel Core Ultra 9 285K

Компанія Acer представила оновлений настільний комп’ютер Predator Orion 7000, який отримав нову конфігурацію та став доступнішою альтернативою версії з відеокартою RTX 5090.

Нова модель орієнтована виконання ресурсомістких завдань, включаючи обробку відео, роботу з інструментами з урахуванням штучного інтелекту і запуск сучасних ігор на високих графічних настройках.

Процесор та відеокарта ПК Acer Predator Orion 7000

Predator Orion 7000 оснащений процесором Intel Core Ultra 9 285K з 24 ядрами та максимальною частотою до 5,7 ГГц у режимі Boost. Чіп включає вбудований нейропроцесор, призначений для прискорення завдань, пов’язаних із штучним інтелектом, і дозволяє виконувати їх локально без звернення до хмарних сервісів. За графічну продуктивність відповідає відеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 з пам’яттю стандарту GDDR7 та підтримкою технології DLSS 4 з багатокадровою генерацією.

Пам’ять у ПК Acer Predator Orion 7000

Комп’ютер отримав 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 із можливістю розширення до 128 ГБ за рахунок чотирьох слотів DIMM. Для зберігання даних передбачено твердотільний накопичувач обсягом 2 ТБ. В системі також доступні один слот PCIe Gen5 M.2, два слоти Gen4 M.2 та окремий відсік для SSD з можливістю гарячої заміни. Додатково передбачено два слоти для встановлення жорстких дисків формату 3,5 дюйми. Показник ліміту потужності PL1 встановлено на рівні 200 Вт, що розраховано на стабільну роботу системи за тривалих навантажень.

Система охолодження представлена ​​фірмовим рідинним рішенням Acer FrostBlade X360 та трьома ARGB-вентиляторами. Корпус обладнаний панорамною боковою скляною панеллю, через яку видно внутрішні компоненти та підсвічування, що налаштовується за допомогою програми PredatorSense.

Порти ПК Acer Predator Orion 7000

Комп’ютер отримав широкий набір інтерфейсів, включаючи Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1 та Gen2 Type-A, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort, мережевий роз’єм RJ45 та підтримку бездротового зв’язку Wi-Fi 6E. На верхній панелі розміщено три порти USB-A 3.2 Gen1, один порт USB-C 3.2 Gen1 та 3,5-мм аудіороз’єм. Підтримується технологія просторового звуку DTS:X Ultra.

Predator Orion 7000 з відеокартою RTX 5080 вже надійшов у продаж за ціною близько 4300 доларів.