ПК Acer Predator Orion 7000 оснащен RTX 5080 и Intel Core Ultra 9 285K

Компания Acer представила обновлённый настольный компьютер Predator Orion 7000, который получил новую конфигурацию и стал более доступной альтернативой версии с видеокартой RTX 5090.

Новая модель ориентирована на выполнение ресурсоёмких задач, включая обработку видео, работу с инструментами на базе искусственного интеллекта и запуск современных игр на высоких графических настройках.

Процессор и видеокарта ПК Acer Predator Orion 7000

Predator Orion 7000 оснащён процессором Intel Core Ultra 9 285K с 24 ядрами и максимальной частотой до 5,7 ГГц в режиме Boost. Чип включает встроенный нейропроцессор, предназначенный для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом, и позволяет выполнять их локально без обращения к облачным сервисам. За графическую производительность отвечает видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 с памятью стандарта GDDR7 и поддержкой технологии DLSS 4 с многокадровой генерацией.

Память в ПК Acer Predator Orion 7000

Компьютер получил 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 с возможностью расширения до 128 ГБ за счёт четырёх слотов DIMM. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель объёмом 2 ТБ. В системе также доступны один слот PCIe Gen5 M.2, два слота Gen4 M.2 и отдельный отсек для SSD с возможностью горячей замены. Дополнительно предусмотрены два слота для установки жёстких дисков формата 3,5 дюйма. Показатель лимита мощности PL1 установлен на уровне 200 Вт, что рассчитано на стабильную работу системы при длительных нагрузках.

Система охлаждения представлена фирменным жидкостным решением Acer FrostBlade X360 и тремя ARGB-вентиляторами. Корпус оборудован панорамной боковой стеклянной панелью, через которую видны внутренние компоненты и подсветка, настраиваемая с помощью приложения PredatorSense.

Порты ПК Acer Predator Orion 7000

Компьютер получил широкий набор интерфейсов, включая Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1 и Gen2 Type-A, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort, сетевой разъём RJ45 и поддержку беспроводной связи Wi-Fi 6E. На верхней панели размещены три порта USB-A 3.2 Gen1, один порт USB-C 3.2 Gen1 и 3,5-мм аудиоразъём. Поддерживается технология пространственного звучания DTS:X Ultra.

Predator Orion 7000 с видеокартой RTX 5080 уже поступил в продажу по цене около 4300 долларов.