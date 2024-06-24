Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий

Лінійка ігрових ноутбуків Acer Nitro поповнилася новими моделями середнього та високого середнього цінового сегменту. Це добре оснащені пристрої, які підійдуть не тільки для ігор, але і роботи. Цьому сприяє не тільки обладнання, але й екстравагантний дизайн. Розповімо про нову модель Acer Nitro 16 на процесорі AMD та відеокартою GeForce RTX докладніше.

Дизайн

Загалом дизайн Acer Nitro 5 AN515-58 можна охарактеризувати як виважено геймерський. Тут немає кричучих елементів, але є естетичні деталі, які безпомилково вказують на ігрову приналежність. До таких, наприклад, належатиме малюнок з логотипом на кришці та тильні декоративні повітроводи. В іншому – ноутбук дуже стриманий, лаконічний у плані кольору та форм.

У новому поколінні він має знайомий нам дизайн, подекуди зрізані грані. Загальна товщина пристойна, частково компенсована візуально прямими бічними гранями. Але це й не намагаються особливо приховувати. Зате система не має проблем із охолодженням.



З боків розташовані порти та решітки виведення повітря, задня грань містить ще дві решітки та порти між ними. Кришка з петлями при цьому видається над нижньою половиною, тому в закритому стані за нею є невелика сходинка. Верхню кришку прикрашають згадані лінії червоного та блакитного кольору та логотип виробника. На ребрі корпусу між петлями нанесено напис Nitro.

Простір навколо клавіатури не має особливих прикрас, тільки ще одне лого під дисплеєм та наклейки з деякими специфікаціями та підтримуваними функціями. Над клавіатурою є сітка для вентиляції, частина сотень глухі – частина – наскрізні.

У це поле вписано кнопку зміни режимів роботи системи охолодження – від тихого до турбо. Над екраном 15,6 дюймів міститься модуль веб-камери розміром 720р.

Ергономіка

Клавіатура чорного кольору оформлена під стиль навколишнього простору, клавіші мають прозорі бічні грані. За рахунок цього і білих символів на них, кожна помітна дуже добре, навіть при вимкненому підсвічуванні. А з кольоровим або однотонним світлом, всі кнопки класно підкреслені. Окремо білим по периметру зверху виділені клавіші зони W, S, A, D, стрілки та кнопка, де має бути NumLock, але його посунули для кнопки активації фірмової утиліти. Цікаво, що частина клавіш плоскі – функціональний ряд та цифровий блок. Інші ж злегка вигнуті – літери та цифри.

Функціональні клавіші мають класичні для компанії розподілені додаткові можливості керування системою та компонентами. Мультимедійні, що регулюють відтворення та перемикаючі медіа-файли – винесені над цифровим блоком окремо. Тут звичайна «біда» – кнопка живлення в кутку поля клавіш. Вона ніяк не відрізняється навіть тактильно, залишається сподіватися на добре розбірливий символ та підсвічування.

Тачпад у цьому поколінні став трохи більше – від пробілу і до двох клавіш правіше. Раніше він був по довжині як пробіл та одна клавіша.

Що стосується роз’ємів, тобто все необхідне, вони зручно скомпоновані. У новій моделі їх компонування та кількість трохи змінилися. На правій грані – два швидкі USB Type-A та світлодіоди роботи системи нової форми.

Зліва – Ethernet, звичайний Type-A, слот для карт пам’яті MicroSD та гібридний аудіо 3,5 мм. Два USB Type-C, HDMI та роз’єм живлення – на задній грані.

Загалом все продумано. Так, звичайний USB під пахву правшам зручніше мати зліва. Він правда, не надто далеко від рук, тому що решітки вентиляції змістили всі порти ближче до користувача. З нюансів симетричні ЮСБ традиційно в парі і не рознесені на різні грані.

Майже половину днища корпусу відведено під отвори для вентиляції. Для підйому над поверхнею є чотири ніжки середнього розміру по кутах. Тут же знизу є два динаміки.

Обладнання

Ноутбук Nitro 16 на AMD випускається в десяти варіантах комплектації, де можуть бути різні версії процесора, відеокарти, пам’яті. Існують і версії моделі на чіпах Intel. У нас на тесті побував середньозважений варіант.

Процесор

У даному випадку встановлено Ryzen 7 7735HS – процесор для сокету FP7, який має 8 ядер на мікроархітектурі Zen 3+ та 16 потоків. Його базова частота – 3200 МГц, а підтримка технології Turbo Core дозволяє автоматично розганятися до 4750 МГц. Цей чіп має інтегровану графіку Radeon 680M, а розмір кешу 3-го рівня складає 16 МБ.

Чіп проводиться за техпроцесом 6 нм у TSMC. Модель 7735HS є оновленням моделі Ryzen 7 6800HS із збільшеною на 50 МГц швидкістю розгону та потенційно вищим TDP до 54 Вт.

Інтегрований GPU Radeon 680M, як і раніше, є одним з найшвидших iGPU (його випереджає тільки нова модель Radeon 780M).



У фірмовому софті передбачено 6 профілів системи – чотири основні та два для автономної роботи. Як мовилося раніше, між ними можна перемикатися з допомогою окремо винесеної кнопки.

Для обробки відео встановлена ​​NVIDIA GeForce RTX 4060 c 8 ГБ відеопам’яті. Вона працює при значенні TGP 80 Вт і для свого рівня добре справляється з синтетичними папугами та іграми у звичайних дозволах – від Full HD до 2K. Ультрависокі налаштування не супроводжуватимуться хорошим FPS, але варто пам’ятати про належність ноутбука до середнього класу.

Система підтримує Advanced Optimus, так що для перемикання між інтегрованою та дискретною відеокартою перезавантаження не потрібне.

При звичайному використанні ноутбук часто працює тихо або безшумно. Температура якщо й підвищується помітно, не до критичних значень. За виконання звичайних завдань ноутбук працює тихо.



Дисплей

Встановлено матовий 16-дюймовий екран формату 16:10. Він характеризується хорошими параметрами, підтримкою G-Sync та повною відсутністю ШІМ. Використовується IPS-матриця розміром 2560х1600 пікселів.

Яскравість і контрастність (300 кд/м², 1000:1) на хорошому рівні. Максимальна лють екрана досягає 510 кд/м2. Колірний охоплення sRGB становить 100%, а спектр AdobeRGB та DCI-P3 покритий лише частково. Але це нормальна ситуація середньостатистичних ігрових моделей.

Інше обладнання

Встановлено акумулятор звичний ємності в 90 ват годин. Серед суперників Acer Nitro 16 AN16-41-R86T вирізняється гарною автономністю, обминаючи багатьох опонентів. П’ять годин у синтетичному тесті, що імітує роботу в офісних програмах – добрий показник.

У моделі є всі актуальні бездротові адаптери Wi-Fi та Bluetooth. Існує базова веб-камера розміром 720p. Окремо варто відзначити кард-рідер карти пам’яті.

Враження

Acer Nitro 16 2024 – це гідний ігровий ноутбук середнього рівня з сучасною апаратною начинкою від AMD і NVIDIA. Система забезпечує достатню продуктивність для роботи у відеоредакторах, а також інших вимогливих додатках та іграх. Можемо сказати, що обробка відео, моделювання та ігри – основні сфери використання Nitro 16. Ноутбук не перегрівається і – при правильних налаштуваннях – помірно шумить при навантаженні та в іграх. Повністю заряджена батарея забезпечує 5-6 годин автономної роботи, що є добрим показником у класі. З огляду на сучасні реалії цін на портативні комп’ютери – це дуже вдале рішення.



Характеристики ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T (NH.QKCEU.003)

Дисплей: 16”, 1920×1200 (16:10), IPS, 165 Гц, 0,2 мс Процесор: AMD Ryzen 7 7735HS, 8 ядер, 3,2-4,75 ГГц Відеоадаптери: · AMD Radeon 680M · NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 ГБ GDDR6, Оперативна пам’ять: 16 ГБ DDR5 4800 Накопичувач: 512ГБ Рознімання: · 1× HDMI 2.1 · 3× USB Type-A (USB-A (1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2)) · 2× USB 3.2 Gen 2 Type-C з DisplayPort / Power Delivery / G-Sync · 1× Thunderbolt 4 c DisplayPort/G-SYNC · 1× аудіо 3,5 мм Веб-камера/ІК датчик/мікрофон/LAN: 720p/так/1 Гбіт Кард рідер: MicroSD Дактилоскопічний сенсор: ні Комунікації: Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3 Підсвічування клавіатури: так Звук: динаміки 2×2 Вт Акумулятор: 90 Вт·год Операційна система: ні Габарити: 360,1×279,9×27,9 мм Вага: 2,7 кг Постачальник: Представництво компанії Acer в Україні Ціна: $1300

Оцінка:

+ продуктивність

+ Ергономіка

+ автономність

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Михайло Чорновий

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