MWC 2025: Ноутбуки Lenovo Yoga Pro 9i з NVIDIA RTX 5070 та ThinkPad на нових Intel та AMD07.03.25
Компанія Lenovo на виставці Mobile World Congress 2025 розширила лінійку Aura Edition, представивши флагманський ноутбук Yoga Pro 9i, а також оновила серію ThinkPad.
Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition
Новий Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition створений у співпраці з Intel і поєднує процесори Intel Core Ultra (до Ultra 9 285H) і відеокарту Nvidia GeForce RTX 5070. Він оснащений до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і накопичувачем PCIe об’ємом до 1 ТБ. 16-дюймовий OLED-дисплей підтримує роздільну здатність 3200×2000 пікселів, частоту оновлення 120 Гц і яскравість до 1600 нит. Серед інших особливостей – 5-мегапіксельна веб-камера, підтримка Wi-Fi 7, порти USB Type-C (Thunderbolt 4 та USB 4) та USB-A. Пристрій використовує локальний штучний інтелект для оптимізації роботи через Lenovo Creator Zone та Lenovo X Power, а також підтримує Smart Modes, Smart Share та розширену технічну підтримку Lenovo Premium Troubleshooting Support. Продаж стартує у другому кварталі 2025 року, а вартість починається від $1799.
Lenovo ThinkPad T14s
Компанія також оновила серію ThinkPad, представивши модель T14s 2-в-1 – перший трансформер у лінійці. Він отримав процесори Intel Core Ultra 7 (U або H 200 серії), до 64 ГБ розпаяної оперативної пам’яті LPDDR5X і до 1 ТБ SSD PCIe Gen 5×4. 14-дюймовий сенсорний екран має роздільну здатність 1920×1200 пікселів, а акумулятор ємністю 58 Вт · год можна замінити самостійно.
Інший новинкою став ThinkPad X13 шостого покоління. Цей ультралегкий ноутбук вагою 0,93 кг буде доступний з чіпами Intel Core Ultra 7 H або U 200 серії з vPro, а також з AMD Ryzen AI Pro 300 Series. Він оснащений до 64 ГБ оперативної пам’яті, до 2 ТБ SSD та 13,3-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів, а також підтримує Wi-Fi 7 та 5G.
Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 з’явиться у продажу у червні 2025 року за ціною від $1139. Модель ThinkPad T14s 2-в-1 буде доступна з тієї ж дати за ціною від $1719, а ThinkPad T14s Gen 6 у класичному корпусі оцінено від $1674.
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