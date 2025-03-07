MWC 2025: Ноутбуки Lenovo Yoga Pro 9i с NVIDIA RTX 5070 и ThinkPad на новых Intel и AMD07.03.25
Компания Lenovo на выставке Mobile World Congress 2025 расширила линейку Aura Edition, представив флагманский ноутбук Yoga Pro 9i, а также обновила серию ThinkPad.
Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition
Новый Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition создан в сотрудничестве с Intel и сочетает в себе процессоры Intel Core Ultra (до Ultra 9 285H) и видеокарту Nvidia GeForce RTX 5070. Он оснащен до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем PCIe объемом до 1 ТБ. 16-дюймовый OLED-дисплей поддерживает разрешение 3200×2000 пикселей, частоту обновления 120 Гц и яркость до 1600 нит. Среди других особенностей — 5-мегапиксельная веб-камера, поддержка Wi-Fi 7, порты USB Type-C (Thunderbolt 4 и USB 4) и USB-A. Устройство использует локальный искусственный интеллект для оптимизации работы через Lenovo Creator Zone и Lenovo X Power, а также поддерживает Smart Modes, Smart Share и расширенную техподдержку Lenovo Premium Troubleshooting Support. Продажи стартуют во втором квартале 2025 года, а стоимость начинается от $1799.
Lenovo ThinkPad T14s
Компания также обновила серию ThinkPad, представив модель T14s 2-в-1 — первый трансформер в линейке. Он получил процессоры Intel Core Ultra 7 (U или H 200-й серии), до 64 ГБ распаянной оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ SSD PCIe Gen 5×4. 14-дюймовый сенсорный экран имеет разрешение 1920×1200 пикселей, а аккумулятор емкостью 58 Вт·ч можно заменить самостоятельно.
Другой новинкой стал ThinkPad X13 шестого поколения. Этот ультралегкий ноутбук весом 0,93 кг будет доступен с чипами Intel Core Ultra 7 H или U 200-й серии с vPro, а также с AMD Ryzen AI Pro 300 Series. Он оснащен до 64 ГБ оперативной памяти, до 2 ТБ SSD и 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, а также поддерживает Wi-Fi 7 и 5G.
Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 появится в продаже в июне 2025 года по цене от $1139. Модель ThinkPad T14s 2-в-1 будет доступна с той же даты по цене от $1719, а ThinkPad T14s Gen 6 в классическом корпусе оценен от $1674.
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MWC 2025: Ноутбуки Lenovo Yoga Pro 9i с NVIDIA RTX 5070 и ThinkPad на новых Intel и AMD AMD Intel Lenovo MWC Nvidia ноутбук
Компания Lenovo на выставке Mobile World Congress 2025 расширила линейку Aura Edition, представив флагманский ноутбук Yoga Pro 9i, а также обновила серию ThinkPad.
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