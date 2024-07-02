Ноутбук MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition отримав AMD Ryzen 9 7945HX3D і RTX 4090 з TGP 175 Вт02.07.24
MSI анонсувала флагманський ігровий ноутбук Titan 18 Pro Ryzen Edition, оснащений процесором AMD Ryzen 9 7945HX3D.
Цей процесор з 16 ядрами і архітектурою Zen 4 працює на частоті від 2,3 до 5,4 ГГц і має 128 МБ кеш-пам’яті третього рівня, що забезпечує відмінну продуктивність в іграх. Дисплей ноутбука — 18-дюймовий Mini-LED з роздільною здатністю до 3840×2400 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, 100% охопленням колірної палітри DCI-P3 і сертифікацією VESA DisplayHDR 1000.
За графіку відповідає дискретний відеоадаптер GeForce RTX 4090 Laptop з рівнем TGP 175 Вт. Ноутбук також оснащений 96 ГБ оперативної пам’яті DDR5, модулем Wi-Fi 7 і акумулятором на 99,9 Вт·год. Підтримуються NVMe SSD з інтерфейсом PCI Express 5.0 x4, хоча стандартна ємність твердотільного накопичувача не вказана. Розміри пристрою складають 404 х 307,5 х 32,05 мм.
MSRP MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition ще не оголошено, але відомо що його ціна в Китаї становить близько 3050 доларів.
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