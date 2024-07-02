Ноутбук MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition оснастили AMD Ryzen 9 7945HX3D и RTX 4090 с уровнем TGP 175 Вт02.07.24
Компания MSI анонсировала флагманский игровой ноутбук Titan 18 Pro Ryzen Edition, оснащенный процессором AMD Ryzen 9 7945HX3D.
Этот процессор с 16 ядрами и архитектурой Zen 4 работает на частоте от 2,3 до 5,4 ГГц и имеет 128 МБ кэш-памяти третьего уровня, что обеспечивает отличную производительность в играх. Дисплей ноутбука — 18-дюймовый Mini-LED с разрешением до 3840×2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR 1000.
За графику отвечает дискретный видеоадаптер GeForce RTX 4090 Laptop с уровнем TGP 175 Вт. Ноутбук также оснащен 96 ГБ оперативной памяти DDR5, модулем Wi-Fi 7 и аккумулятором на 99,9 Вт·ч. Поддерживаются NVMe SSD с интерфейсом PCI Express 5.0 x4, хотя штатная емкость твердотельного хранилища не уточняется. Габариты устройства составляют 404 x 307,5 x 32,05 мм.
Рекомендованная цена MSI Titan 18 Pro Ryzen Edition пока не объявлена, но в Китае его стоимость составляет около 3050 долларов США.
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