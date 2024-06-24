Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий

Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Это тем не менее хорошо оснащенные устройства, которые подойдут не только для игр, но и работы. Этому способствует не только оборудование, но и в меру экстравагантный дизайн. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.

Дизайн

В общем, дизайн Acer Nitro 5 AN515-58 можно охарактеризовать как взвешенно геймерский. Здесь нет кричащих элементов, но есть эстетические детали, которые безошибочно указывают на игровую принадлежность. К таким, например, относиться рисунок с логотипом на крышке и тыльные декоративные воздуховоды. В остальном – ноутбук весьма сдержанный, лаконичный в плане цвета и форм.

В новом поколении он имеет знакомый нам дизайн, местами срезанные грани. Общая толщина приличная, частично скомпенсированная визуально прямыми боковыми гранями. Но это и не пытаются особо скрывать. Зато у системы нет проблем с охлаждением.

По бокам расположены порты и решетки вывода воздуха, задняя грань содержит еще две решетки и порты между ними. Крышка с петлями при этом выдается над нижней половиной, так что в закрытом состоянии за ней есть небольшая ступенька. Верхнюю крышку украшают упомянутые линии красного и голубого цвета и логотип изготовителя. На ребре корпуса между петлями нанесена надпись Nitro.

Пространство вокруг клавиатуры не имеет особых украшений, только еще одно лого под дисплеем и наклейки с некоторыми спецификациями и поддерживаемыми функциями. Над клавиатурой есть сетка для вентиляции, часть сот глухие – часть – сквозные.

В это поле вписана кнопка смены режимов работы системы охлаждения – от тихого до турбо. Над экраном 15,6 дюймов находится модуль веб-камеры размером 720р.

Эргономика

Клавиатура черного цвета, оформлена под стиль окружающего пространства, клавиши имеют прозрачные боковые грани. За счет этого и также белых символов на них, каждая различима очень хорошо, даже при выключенной подсветке. А с цветным или однотонным светом, все кнопки тем более классно подчеркнуты. Отдельно белым по периметру сверху выделены клавиши зоны W, S, A, D, стрелки и кнопка, где должен быть NumLock, но его подвинули ради кнопки активации фирменной утилиты. Интересно, что часть клавиш плоские — функциональный ряд и цифровой блок. Остальные же слегка изогнутые — буквы и цифры.

Функциональные клавиши имеют классические для компании распределенные дополнительные возможности управления системой и компонентами. Мультимедийные, регулирующие воспроизведение и переключающие медиа-файлы – вынесенные над цифровым блоком отдельно. Здесь же обычная «беда» – кнопка питания в углу поля клавиш. Она никак не отличается даже тактильно, остается надеяться на хорошо разборчивый символ и подсветку.

Тачпад в этом поколении стал чуть больше — от пробела и до двух клавиш правее. Ранее он был по длине как пробел и одна клавиша.

Что касается разъемов, то есть все необходимое, при этом они удобно скомпонованы. В новой модели их компоновка и количество немного изменились. На правой грани – два быстрых USB Type-A и светодиоды работы системы новой формы.

Слева – Ethernet, обычный Type-A, слот для карт памяти MicroSD и гибридный аудио 3,5 мм. Два USB Type-C, HDMI и разъем питания – на задней грани.

В целом, все продумано. Так, обычный USB под мышку правшам как раз удобнее иметь слева. Он правда, не слишком далеко от рук, так как решетки вентиляции сместили все порты ближе к пользователю. Из нюансов, симметричные ЮСБ традиционно в паре и не разнесены на разные грани.

Почти половина днища корпуса отведена под отверстия для вентиляции. Для подъема над поверхностью имеются четыре ножки среднего размера по углам. Здесь же снизу есть два динамика.

Оснащение

Ноутбук Nitro 16 на AMD выпускается в десяти вариациях комплектации, где могут быть разные версии процессора, видеокарты, памяти. Есть и версии модели на чипах Intel. У нас на тесте побывал средневзвешенный вариант.

Процессор

В данном случае установлен Ryzen 7 7735HS — процессор для сокета FP7, который имеет 8 ядер на микроархитектуре Zen 3+ и 16 потоков. Его базовая частота – 3200 МГц, а поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4750 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 680M, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Чип производится по техпроцессу 6 нм в TSMC. Модель 7735HS является обновлением модели Ryzen 7 6800HS с увеличенной на 50 МГц скоростью разгона и потенциально более высоким TDP до 54 Вт.

Интегрированный GPU Radeon 680M по-прежнему является одним из самых быстрых iGPU (его опережает только новая модель Radeon 780M).

В фирменном софте предусмотрены 6 профилей системы — четыре основных и два для автономной работы. Как уже говорилось, между ними можно переключаться с помощью отдельно вынесенной кнопки.

Для обработки видеоданных установлена NVIDIA GeForce RTX 4060 c 8 ГБ видеопамяти. Она работает при значении TGP 80 Вт и для своего уровня хорошо справляется с синтетическими попугаями и играми в обычных разрешениях – от Full HD до 2K. Ультравысокие настройки не будут сопровождаться хорошим FPS, но стоит помнить про принадлежность ноутбука к среднему классу.

Система поддерживает Advanced Optimus, так что для переключения между интегрированной и дискретной видеокартой перезагрузка не требуется.

При обычном использовании ноутбук зачастую работает тихо или вовсе бесшумно. Температура если и повышается заметно, то не до критических значений. При выполнении обычных задач ноутбук работает тихо.

Дисплей

Установлен матовый 16-дюймовый экран формата 16:10. Он характеризуется хорошими параметрами, поддержкой G-Sync и полным отсутствием ШИМ. Используется IPS-матрица размером 2560×1600 пикселей.

Яркость и контрастность (> 300 кд/м², 1000:1) на хорошем уровне. Максимальная ярость экрана достигает 510 кд/м². Цветовой охват sRGB составляет 100%, а спектр AdobeRGB и DCI-P3 покрыт лишь частично. Но это обычная ситуация среднестатистических игровых моделей.

Другое оснащение

Установлен аккумулятор привычный емкости в 90 ватт часов. Среди соперников Acer Nitro 16 AN16-41-R86T выделяется хорошей автономностью, обходя многих оппонентов. Пять часов в синтетическом тесте, имитирующем работу в офисных программах — хороший показатель.

У модели есть все актуальные беспроводные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth. Есть базовая веб-камера размером 720p. Отдельно стоит отметить кард-ридер по карты памяти.

Впечатления

Acer Nitro 16 2024 года — это достойный игровой ноутбук среднего уровня с современной аппаратной начинкой от AMD и NVIDIA. Система обеспечивает достаточную производительность для работы в видеоредакторах, а также других требовательных приложениях и играх. Можем сказать, что обработка видео, моделирование и игры — основные сферы использования Nitro 16. Ноутбук не перегревается и — при правильных настройках — умеренно шумит при нагрузке и в играх. Полностью заряженная батарея обеспечивает 5-6 часов автономной работы, что является хорошии показателем в классе. Учитывая соврменные реалии цен на портативные компьюетры – это очень удачное решение.

Характеристики ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T (NH.QKCEU.003)

Дисплей: 16”, 1920×1200 (16:10), IPS, 165 Гц, 0,2 мс Процессор: AMD Ryzen 7 7735HS, 8 ядер, 3,2-4,75 ГГц Видеоадаптеры: · AMD Radeon 680M · NVIDIA GeForce RTX 4060, 8 ГБ GDDR6, Оперативная память: 16 ГБ DDR5 4800 Накопитель: 512ГБ Разъёмы: · 1× HDMI 2.1 · 3× USB Type-A (USB-A (1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2)) · 2× USB 3.2 Gen 2 Type-C с DisplayPort / Power Delivery / G-Sync · 1× Thunderbolt 4 c DisplayPort/G-SYNC · 1× аудио 3,5 мм Веб-камера/ИК датчик/микрофон/LAN: 720p/да/1 Гбит Кард ридер: MicroSD Дактилоскопический сенсор: нет Коммуникации: Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.3 Подсветка клавиатуры: да Звук: динамики 2×2 Вт Аккумулятор: 90 Вт·год Операционная система: нет Габариты: 360,1×279,9×27,9 мм Вес: 2,7 кг Поставщик: Представительство компании Acer в Украине Цена: $1300

Оценка:

+ производительность

+ эргономика

+ автономность

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Михаил Черновой

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