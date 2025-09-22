Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее

Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику. Причем это перечисление сделано не в стиле прогрессивных маркетинговых релизов. Новая модель и правда стала заметно лучше по различным параметрам. В седьмом поколении модель стала совсем не похожа на воплощение концептуальных смартфонов. Это боле чем самостоятельное устройство. Ранее были компромиссы – по толщине корпуса и камерам, например. Но теперь тут все на высшем уровне. Железо идет в ногу с флагманами, габариты – как у самых тонких моделей.

Оговоримся, мы будем писать, как профдефомированные фанаты серии Galaxy S Ultra и Galaxy Flip. Каких-то особенностей для пользователей, нуждающихся в большом дисплее с таким соотношением мы можем не оценить. Но постараемся их найти. Хотя бы как ценители большого экрана и классных камер, а также ностальгирующих за раскладушками с их неповторимой эргономикой. Забегая наперед, выяснилось, что в серии Galaxy Fold для нас тоже есть понятные и интересные моменты. Поэтому далее об опыте использования и расскажем.

Эргономика и дизайн

Смартфон ощущается цельным, никакого намека на концептуальность технологий. Как будто он вообще не раскладной, а сгибающийся экран изобрели десятки лет назад.

Samsung Galaxy Fold 7 настолько тонкий, что неясно как он вообще может вместить какие-либо современные порты. Тем не менее от USB-C до края всего доли миллиметров.

Сильно выступающие камеры сзади только подчёркивают то, насколько тонким получился новый Fold. При этом даже реализована защита IP48 от пыли и капель воды.

Samsung Galaxy Fold 7 на 10 % легче Galaxy Fold 6 и при этом получил чуть более крупные экраны. Что внешний, что сгибающийся внутренний. На 0,2 дюйма по диагонали больше стал внешний экран и на 0,4 дюйма – основной. Корпус стал чуточку шире. Правда, мы бы это не назвали компромиссом, потому что теперь вытянутость сторон внешнего дисплея не кажется такой уж специфической.

8-дюймовый раскрывающийся AMOLED-дисплей с разрешением 2184×1968 обеспечивает высокую яркость, контрастность и детализацию изображения. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, подстраиваясь под контент. На таком дисплее одинаково комфортно смотреть видео, редактировать фотографии, общаться в мессенджерах и параллельно делать заметки, работать с графиками в PDF-документах или читать книги.

Набор текста на большом экране весьма продуман. Виртуальная клавиатура разделяется на две части — чтобы можно было печатать большими пальцами левой и правой рук.

Погоня за тонкостью и минимизацией пространства между половинами сыграла злую шутку. Раскрывать Galaxy Fold 7 не слишком удобно. Цепляться пальцам на гранях не за что, кроме кнопок. Никаких выступов или выемок как на крышках ноутбуков. Да и шарнир в угоду надёжности довольно тугой.

В одной руке он хорошо лежит что сложенный, что разложенный. Даже в формате планшета грани довольно цепкие для пальцев. Неуверенность при удержании скорее связана с психологическим моментом что перед нами дорогущий смартфон-трансформер.

При дневном свете Fold 7 кажется более глянцевым и склонным к собиранию отпечатков. По цветам, есть глубокий синий как у нас, а также черный и серебристо-серый.

Оснащение, камеры и автономность

Смартфон достаточно быстрый благодаря схожим внутренним компонентам и тому же процессору Snapdragon 8 Elite для Galaxy, который есть и у линейки Galaxy S25. Все стандартное, предварительно установленное программное обеспечение работало отлично, без задержек и фризов. Десятки перенесенных приложений с личного аппарата также не смутили его.

Смартфон Galaxy Fold 7 может быть оснащен 12 или 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и накопителем объемом 256, 512 или царских 1024 ГБ. 16 гигабайт оперативки устанавливаются в сочетании с топовым накопителем 1 ТБ.

Заметили, что во время работы смартфон все же греется. Особенно сзади, возле камер. Похоже в таком тонком корпусе не осталось места для серьёзной системы охлаждения. Играть на нем конечно можно, но недаром куда больший акцент делается на потреблении контента.

Тем немногим кому нравилось рисовать, подписывать документы и создавать наброски умным стилусом S Pen на ходу теперь придется смотреть в сторону Galaxy S25 Ultra. Галакси Фолд 7 —больше про потребление, а S Pen остался только в Ультра-моделях.

До сих пор камеры в линейке Fold были скорее приличными, чем впечатляющими. Роль фотофлагмана отводилась Galaxy Ultra. Но в 7-м поколении это изменили. Установлены три модуля на 200, 12 и 10 Мпикс с апертурой соответственно F1.7, F2.2, F2.4. Есть оптическая стабилизация, а также оптический 2х, 3х и цифровой 30-кратный зум. Можно снимать видео вплоть до UHD 8K (7680 x 4320) при частоте 30 кадров в сек. Правда, это скорее фича, а реально классная возможность — снимать ролики в 4K при 60 fps.

Обе фронтальные камеры по 10 Мпикс. Внутренняя получила увеличенный угол обзора до 100°. Однако куда лучше вместо них основная камера и внешний экран в качестве видоискателя.

У него очень приличная автономность. Причем наиболее она интересна конечно же в развернутом режиме корпуса. Разница с только внешним активным дисплеем оказалось не кардинальной. Большой дисплей с высокой частотой развертки буквально обязан высаживать батарею. На практике все хорошо. Мы получили почти шесть часов в режиме эмуляции работы с повседневными приложениями.

Понятно, что с активным использованием, навигацией и высокой яркостью подсветки экрана аккумулятор высадится куда быстрее. Но и зарядить его можно относительно быстро. Galaxy Fold 7 поддерживает зарядку до 25 Вт и зарядился на 52% после получаса подключения к адаптеру USB-C мощностью 100 Вт. Кроме того, поддерживается реверсивная зарядка для внезапно севших наушников к примеру.

Впечатления и опыт

Все время подготовки обзора мы наблюдали двойственность в отношении к Samsung Galaxy Fold7.

В сложенном состоянии он удобен как обычный смартфон. Им можно пользоваться одной рукой за счет узкого сложенного корпуса. Внешнего дисплея достаточно чтобы читать и писать сообщения в мессенджере, пользоваться браузером, социальными сетями и прочими повседневными приложениями. При этом он очень тонкий по современным меркам и вся сопутствующая периферия тут поместилась вместе с флагманскими камерами этого года.

В разложенном состоянии манера удержания как с планшетами. Пальцы цепляются за грани, а остальные за тыльную сторону – там, где экран и камеры. Да, они собирают следы касаний, но уверенно держаться за него стоит, ремонт все-таки дорогостоящий.

Иногда беря его в руки на автомате руки раскрывают корпус, чтобы получить экран побольше. Тут досадно портит впечатление сложность раскрывания. Но с большим дисплеем и правда удобно читать тексты, листать те же социалочки в большем масштабе и смотреть видео. Правда, с последним есть нюансы, так как огромные черные полосы сверху и снизу не слишком приятны. Единственный способ от них избавиться… вывести другое приложение на второй половине и делать что-нибудь еще параллельно просмотру видео (читать мессенджеры или почту, например).

Другой вариант, использовать наполовину сложенный Fold 7 как экран с подставкой. На нижней части будут выводится кнопки управления воспроизведением. Но как-то это дорого, смартфон с подставкой за несколько тысяч долларов.

Отдельно стоит сказать про съемку фото и видео с этими экранами. Селфи-камеры тут скажем сразу – обычные. Куда лучше, чем у китайцев, но не дотягивают до Ultra-моделей самой Samsung. Их достаточно для видео связи, но не более.

Но имея два дисплея пользоваться основной камерой куда удобнее. Внешний, дополнительный, как хотите, экран достаточно удобен как видоискатель. А учитывая, что модули камер топовые на этот год, то селфи-снимки и видео получаются отличными. Если бы у раскладушки Galaxy Flip были такие модули камер, он точно отгрыз бы большую часть аудитории у Galaxy Fold. Потому как в качестве видоискателя раскладной смартфон реально удобнее.

Да, Samsung Galaxy Fold7 объективно дорогой смартфон. Странно видеть в обзорах фразы вроде «камеры как для модели за 2000 у.е.» или «память и процессор за 2000 у.е.». Господа, у вас в кармане смартфон, который тут же может превратиться в модель с вдвое большим экраном. ГИБКИМ экраном. У вас на глазах пиксели разворачиваются посередине, и они такие же сочные, как и на классических дисплеях. Это все равно что говорить, что перелет из Киева в Ниццу занимает слишком много времени. Когда-то армии проходили Европу годами! А тут 3 часа это вроде как непозволительная по времени роскошь чтобы оказаться на лазурном берегу. Так и Samsung Galaxy Fold7. Да дорого, но если вы знаете зачем почти квадратный 8-дюймовый экран и возможность сложить его вдвое – то это точно лучший раскладной смартфон этого года.

Сравнение характеристик Samsung Galaxy Fold7 и Galaxy Fold6

Samsung Galaxy Fold7 Samsung Galaxy Fold6 ОС: Android 16 с One UI 8.0 Android 14 с One UI 6.1.1 Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) Внутренняя память: 256 / 512 / ТБ 256 / 512 / 1 ТБ Память: 12, 16 ГБ 12 ГБ Карты памяти: нет нет Внешний дисплей: 6.5” Dynamic AMOLED 2X FHD+ (2520 x 1080) 6.3” Dynamic AMOLED 2X HD+ (2376 x 968) Основной дисплей: 8.0” Dynamic AMOLED 2X QXGA+ (2184 x 1968), 120 Гц 7.6” Dynamic AMOLED 2X QXGA+ (2160 x 1856), 120 Гц Габариты в разложенном виде 158,4×143,2×4,2 мм 132,6×153,.5×5,6 мм Габариты в сложенном виде: 158,4×72,8×8,9 мм 68,1×153,5×12,1 мм Масса: 215 г 239 г Аккумулятор: 4,400 4,400 Беспроводная зарядка: да да Камеры: Основная камера: Сверхширокоугольный: 12 МП (F/2,2) Широкоугольный: 200 МП, OIS (F/1.7) Телефото: 10 Мп, OIS (F/2.4) 3-кратный оптический зум, 30-кратный цифровой зум Фронтальная камера: Основной экран (УДК): 10 МП (F/2.2) Защитный экран: 10 МП (F/2.2) Основная камера: Сверхширокоугольный: 12 МП (F/2.2) Широкоугольный: 50 МП, OIS (F/1.8) Телефото: 10 Мп, OIS (F/2.4) 3-кратный оптический зум, 30-кратный цифровой зум Фронтальная камера: Основной экран (УДК): 4 МП (F/1.8) Защитный экран: 10 МП (F/2.2) Защита IP48 IP48 Датчик отпечатков пальцев: Боковая кнопка Боковая кнопка Samsung DeX: да да Интерфейс: USB Type-C 3.2 Gen 1 USB Type-C 3.2 Gen 1 S Pen: нет S Pen только для основного дисплея Цена: от $2018

Оценка:

+ тонкий корпус

+ возможности основной камеры

+ качество дисплеев

- тяжело открывается

- сильно выступающая основная камера

