Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше

Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку. Причому цей перелік зроблено не в стилі прогресивних маркетингових релізів. Нова модель і справді стала помітно кращою за різними параметрами. У сьомому поколінні модель стала зовсім не схожою на втілення концептуальних смартфонів. Це більше, ніж самостійний пристрій. Раніше були компроміси – за товщиною корпусу та камерами, наприклад. Але тепер тут усе на найвищому рівні. Залізо йде в ногу з флагманами, габарити – як у найтонших моделей.

Обмовимося, ми писатимемо, як профдефомовані фанати серії Galaxy S Ultra та Galaxy Flip. Якихось особливостей для користувачів, які потребують великого дисплея з таким співвідношенням, ми можемо не оцінити. Але постараємось їх знайти. Хоча б як поціновувачі великого екрану та класних камер, а також ностальгуючих за розкладачками з їхньою неповторною ергономікою. Забігаючи наперед, з’ясувалося, що у серії Galaxy Fold для нас також є зрозумілі та цікаві моменти. Тому далі про досвід використання і розповімо.

Ергономіка та дизайн

Смартфон відчувається цілісним, ніякого натяку на концептуальність технологій. Начебто він взагалі не розкладний, а екран, що згинається, винайшли десятки років тому.

Samsung Galaxy Fold 7 настільки тонкий, що незрозуміло, як він взагалі може вмістити якісь сучасні порти. Проте від USB-C до краю всього долі міліметра.

Камери, що сильно виступають, ззаду тільки підкреслюють те, наскільки тонким вийшов новий Fold. При цьому навіть реалізовано захист IP48 від пилу та крапель води.

Samsung Galaxy Fold 7 на 10% легше Galaxy Fold 6 і при цьому отримав трохи більші екрани. Що зовнішній, що внутрішній, який згинається. На 0,2 дюйми по діагоналі більше став зовнішній екран і на 0,4 дюйми – основний. Корпус став трохи ширшим. Щоправда, ми б це не назвали компромісом, бо тепер витягнутість сторін зовнішнього дисплея не здається надто специфічною.

8-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2184×1968 забезпечує високу яскравість, контрастність і деталізацію зображення. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц, підлаштовуючись під контент. На такому дисплеї однаково комфортно дивитися відео, редагувати фотографії, спілкуватися в месенджерах та паралельно робити нотатки, працювати з графіками у PDF-документах чи читати книги.

Набір тексту на великому екрані досить продуманий. Віртуальна клавіатура розділяється на дві частини, щоб можна було друкувати великими пальцями лівої та правої рук.

Погоня за тонкістю та мінімізацією простору між половинами зіграла злий жарт. Розкривати Galaxy Fold 7 не надто зручно. Чіплятися пальцем на гранях нема за що, крім кнопок. Жодних виступів чи виїмок як на кришках ноутбуків. Та й шарнір для надійності досить тугий.

В одній руці смартфон добре лежить, що складений, що розкладений. Навіть у форматі планшета грані досить чіпкі для пальців. Невпевненість при утриманні швидше пов’язана з психологічним моментом, що перед нами дорогий смартфон-трансформер.

При денному світлі Fold 7 здається глянцевішим і схильнішим до збирання відбитків. По кольорам, є глибокий синій як у нас, а також чорний та сріблясто-сірий.

Обладнання, камери та автономність

Смартфон досить швидкий завдяки схожим внутрішнім компонентам і тому ж процесору Snapdragon 8 Elite для Galaxy, який є і у лінійки Galaxy S25. Все стандартне, попередньо встановлене програмне забезпечення працювало відмінно, без затримок та фризів. Десятки перенесених додатків із особистого апарату також не збентежили його.

Смартфон Galaxy Fold 7 може бути оснащений 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті типу LPDDR5X та накопичувачем об’ємом 256, 512 або мати царських 1024 ГБ. 16 гігабайт оперативної пам’яті встановлюються в поєднанні з топовим накопичувачем 1 ТБ.

Зауважимо, що під час роботи смартфон все ж таки гріється. Особливо позаду, біля камер. Схоже, в такому тонкому корпусі не залишилося місця для серйозної системи охолодження. Грати на ньому, звичайно, можна, але недаремно куди більший акцент робиться на споживанні контенту.

Тим небагатьом кому подобалося малювати, підписувати документи і створювати замальовки розумним стілусом S Pen на ходу тепер доведеться дивитися в бік Galaxy S25 Ultra. Галаксі Фолд 7 – більше про споживання, S Pen залишився тільки в Ультра-моделях.

Досі камери в лінійці Fold були швидше пристойними, ніж вражаючими. Роль фотофлагмана відводилася Galaxy Ultra. Але у 7-му поколінні Fold це змінили. Встановлено три модулі на 200, 12 та 10 Мпікс з апертурою відповідно F1.7, F2.2, F2.4. Є оптична стабілізація, а також оптичний 2х, 3х та цифровий 30-кратний зум. Можна знімати відео до UHD 8K (7680 x 4320) при частоті 30 кадрів в сек. Правда, це швидше фіча, а реально класна можливість – знімати ролики в 4K при 60 fps.

Обидві передні камери по 10 Мпікс. Внутрішня одержала збільшений кут огляду до 100°. Однак куди краще замість них працює поєднання основної камери та зовнішнього екрану як видошукача.

Апарат має пристойну автономність. Причому найбільше вона цікава звичайно ж у розгорнутому режимі корпусу. Різниця з зовнішнім активним дисплеєм виявилася не кардинальною. Хоча великий дисплей з високою частотою розгортки в теорії має швидко висаджувати батарею. Насправді все добре. Ми отримали майже шість годин у режимі емуляції роботи з повсякденними програмами.

Зрозуміло, що з активним використанням, навігацією та високою яскравістю підсвічування екрана акумулятор розрядиться набагато швидше. Але й зарядити його можна досить швидко. Galaxy Fold 7 підтримує заряджання до 25 Вт. Він зарядився на 52% після півгодини підключення до адаптера USB-C. Крім того, підтримується реверсивна зарядка для навушників, що неочікувано сіли, наприклад.

Враження та досвід

Весь час підготовки огляду ми спостерігали двоїстість до Samsung Galaxy Fold7.

У складеному стані він зручний як звичайний смартфон. Ним можна користуватися однією рукою за рахунок тонкого складеного корпусу. Зовнішнього дисплея достатньо щоб читати та писати повідомлення в месенджері, користуватися браузером, соціальними мережами та іншими повсякденними програмами. При цьому він дуже тонкий за сучасними мірками, і вся супутня периферія тут помістилася разом із цьогорічними флагманськими камерами.

У розкладеному стані манера утримання як із планшетами. Пальці чіпляються за межі, а решта за тильну сторону – там, де екран та камери. Так, вони збирають сліди дотиків, але впевнено триматися за нього варто, ремонт все ж дорогий.

Іноді беручи його в руки на автоматі, руки розкривають корпус, щоб отримати екран побільше. Тут псує враження складність розкриття. Але з великим дисплеєм дійсно зручно читати тексти, гортати ті ж соціалки в більшому масштабі і дивитися відео. Щоправда, з останнім є нюанси, оскільки величезні чорні смуги зверху та знизу не надто приємні. Єдиний спосіб їх позбутися… вивести інший додаток на другій половині і робити щось ще паралельно до перегляду відео (читати месенджери або пошту, наприклад).

Інший варіант, використовувати наполовину складений Fold 7 як екран із підставкою. На нижній частині будуть відображатися кнопки керування відтворенням. Але якось це дорого – смартфон із підставкою за кілька тисяч доларів.

Окремо варто сказати про зйомку фото та відео з цими екранами. Селфі-камери тут скажемо одразу – звичайні. Куди краще, ніж у китайців, але не дотягують до Ultra-моделей Samsung. Їх достатньо для відео зв’язку, але не більше.

Але маючи два дисплеї користуватися основною камерою набагато зручніше. Зовнішній, додатковий, як хочете, екран досить зручний як видошукач. А враховуючи, що модулі камер топові на цей рік, то селфі-знімки та відео виходять відмінними. Якби у розкладачки Galaxy Flip були такі модулі камер, він точно відгриз би більшу частину аудиторії у Galaxy Fold. Тому що як видошукач розкладний смартфон реально зручніше.

Так, Samsung Galaxy Fold7 є об’єктивно дорогим смартфоном. Дивно бачити в оглядах фрази на кшталт «камери як у моделі за 2000 у.о.» або «пам’ять та процесор за 2000 у.о.». Панове, у вас в кишені смартфон, який відразу може перетворитися на модель з удвічі більшим екраном. Гнучким екраном. У вас на очах пікселі розвертаються посередині, і вони такі ж соковиті, як і на класичних дисплеях. Це все одно, що говорити, що переліт з Києва до Ніцци займає занадто багато часу. Колись армії проходили Європу роками! А тут 3 години це начебто неприпустима за часом розкіш. Так і Samsung Galaxy Fold7. Так дорого, але якщо ви знаєте навіщо майже квадратний 8-дюймовий екран і можливість скласти його вдвічі – то це найкращий розкладний смартфон цього року.

Порівняння характеристик Samsung Galaxy Fold7 та Galaxy Fold6

SamsungGalaxy Fold7 SamsungGalaxy Fold6 ОС: Android 16 з One UI 8.0 Android 14 з One UI 6.1.1 Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy (4nm) Внутрішня пам’ять: 256 / 512 / ТБ 256 / 512 / 1 ТБ Пам’ять: 12, 16 ГБ 12 ГБ Карти пам’яті: ні ні Зовнішній дисплей: 6.5” Dynamic AMOLED 2X FHD+ (2520 x 1080) 6.3” Dynamic AMOLED 2X HD+ (2376 x 968) Основний дисплей: 8.0” Dynamic AMOLED 2X QXGA+ (2184 x 1968), 120 Гц 7.6” Dynamic AMOLED 2X QXGA+ (2160 x 1856), 120 Гц Габарити у розкладеному вигляді 158,4×143,2×4,2 мм 132,6×153,.5×5,6 мм Габарити у складеному вигляді: 158,4×72,8×8,9 мм 68,1×153,5×12,1 мм Маса: 215 г 239 г Акумулятор: 4,400 4,400 Бездротова зарядка: так так Камери: Основна камера: Надширококутний: 12 МП (F/2,2) Ширококутний: 200 МП, OIS (F/1.7) Телефото: 10 Мп, OIS (F/2.4) 3-кратний оптичний зум, 30-кратний цифровий зум Фронтальна камера: Основний екран (УДК): 10 МП (F/2.2) Захисний екран: 10 МП (F/2.2) Основна камера: Надширококутний: 12 МП (F/2.2) Ширококутний: 50 МП, OIS (F/1.8) Телефото: 10 Мп, OIS (F/2.4) 3-кратний оптичний зум, 30-кратний цифровий зум Фронтальна камера: Основний екран (УДК): 4 МП (F/1.8) Захисний екран: 10 МП (F/2.2) Захист IP48 IP48 Датчик відбитків пальців: Бічна кнопка Бічна кнопка Samsung DeX: так так Інтерфейс: USB Type-C 3.2 Gen 1 USB Type-C 3.2 Gen 1 S Pen: ні S Pen тільки для основного дисплея Ціна: від $2018

Оцінка:

+ тонкий корпус

+ можливості основної камери

+ якість дисплеїв

- важко відкривається

- основна камера, що сильно виступає

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram