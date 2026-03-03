Смартфони Samsung отримають підтримку супутникового зв’язку по всьому світу

Samsung оголосила про розширення функцій супутникового зв’язку для смартфонів Galaxy, включаючи нову серію Galaxy S26. Проект реалізується разом із телеком-операторами у Північній Америці, Європі та Японії.

Йдеться про підтримку екстрених повідомлень, текстового зв’язку та в окремих випадках передачі даних через супутникову інфраструктуру. Функції будуть доступні на частині флагманських моделей та деяких пристроях середнього сегменту.

США: партнерства з T-Mobile, Verizon та AT&T

У США супутниковий зв’язок для окремих смартфонів Samsung почав впроваджуватися з 2025 року.

Сервіс реалізований у співпраці з T-Mobile — разом з проектами T-Satellite та Starlink. Підтримка доступна на деяких флагманах та моделях Galaxy A, випущених після Galaxy S21.

Verizon пропонує функції eSOS та обмін повідомленнями на моделях Galaxy S25 та Galaxy S26. Також Samsung співпрацює з розширенням підтримки супутникових сервісів.

Європа: пілот в Іспанії

У Європі випробування стартують у березні в Іспанії через оператора MasOrange. Супутниковий зв’язок тестуватиметься на окремих моделях Galaxy.

Паралельно Samsung працює з Vodafone над впровадженням нових технологічних рішень в регіоні.

Японія: Інтернет, повідомлення та попередження

У Японії з 2025 року супутникові повідомлення та доступ до інтернету з’являться на смартфонах, починаючи з Galaxy S22, а також на деяких моделях Galaxy A. Партнером виступає KDDI.

Додатково заявлена ​​інтеграція із системою екстреного сповіщення про землетруси та цунамі (ETWS).

Samsung також співпрацює з SoftBank та NTT docomo для запуску нових функцій у 2026 році, а також веде роботу з