Смартфони Samsung отримають підтримку супутникового зв’язку по всьому світу   

Смартфони Samsung отримають підтримку супутникового зв’язку по всьому світу03.03.26
Samsung оголосила про розширення функцій супутникового зв’язку для смартфонів Galaxy, включаючи нову серію Galaxy S26. Проект реалізується разом із телеком-операторами у Північній Америці, Європі та Японії.
Йдеться про підтримку екстрених повідомлень, текстового зв’язку та в окремих випадках передачі даних через супутникову інфраструктуру. Функції будуть доступні на частині флагманських моделей та деяких пристроях середнього сегменту.
США: партнерства з T-Mobile, Verizon та AT&T
У США супутниковий зв’язок для окремих смартфонів Samsung почав впроваджуватися з 2025 року.
Сервіс реалізований у співпраці з T-Mobile — разом з проектами T-Satellite та Starlink. Підтримка доступна на деяких флагманах та моделях Galaxy A, випущених після Galaxy S21.
Verizon пропонує функції eSOS та обмін повідомленнями на моделях Galaxy S25 та Galaxy S26. Також Samsung співпрацює з розширенням підтримки супутникових сервісів.
Європа: пілот в Іспанії
У Європі випробування стартують у березні в Іспанії через оператора MasOrange. Супутниковий зв’язок тестуватиметься на окремих моделях Galaxy.
Паралельно Samsung працює з Vodafone над впровадженням нових технологічних рішень в регіоні.
Японія: Інтернет, повідомлення та попередження
У Японії з 2025 року супутникові повідомлення та доступ до інтернету з’являться на смартфонах, починаючи з Galaxy S22, а також на деяких моделях Galaxy A. Партнером виступає KDDI.
Додатково заявлена інтеграція із системою екстреного сповіщення про землетруси та цунамі (ETWS).
Samsung також співпрацює з SoftBank та NTT docomo для запуску нових функцій у 2026 році, а також веде роботу з
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Смартфони Samsung отримають підтримку супутникового зв’язку по всьому світу Samsung смартфон телеком
Samsung оголосила про розширення функцій супутникового зв’язку для смартфонів Galaxy, включаючи нову серію Galaxy S26.
Apple iPad Air 2026 отримав чіп M4, 12 ГБ ОЗУ та Wi-Fi 7 за ціною від $599 Apple iPad планшет події у світі
По суті це той же Apple iPad Air 2026, але з актуальним чіпом з лінійки Apple Silicon. Він працює під керуванням iPadOS 26
Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth
Бюджетний Apple iPhone 17e за $599 отримав чіп A19, удвічі більше пам’яті та MagSafe
ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 11
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000
Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів
Геймерські монітори Gigabyte GO27Q24 та GO27Q24A на QD-OLED з 240 Гц почали продаватися в Україні
Apple iPhone та iPad отримали допуск НАТО з безпеки
HP: пам’ять та накопичувачі тепер становлять третину вартості ПК