Смартфоны Samsung получат поддержку спутниковой связи по всему миру   

Смартфоны Samsung получат поддержку спутниковой связи по всему миру03.03.26
Samsung объявила о расширении функций спутниковой связи для ряда смартфонов Galaxy, включая новую серию Galaxy S26. Проект реализуется совместно с телеком-операторами в Северной Америке, Европе и Японии.
Речь идет о поддержке экстренных сообщений, текстовой связи и в отдельных случаях — передачи данных через спутниковую инфраструктуру. Функции будут доступны на части флагманских моделей и некоторых устройствах среднего сегмента.
США: партнерства с T-Mobile, Verizon и AT&T
В США спутниковая связь для отдельных смартфонов Samsung начала внедряться с 2025 года.
Сервис реализован в сотрудничестве с T-Mobile — вместе с проектами T-Satellite и Starlink. Поддержка доступна на некоторых флагманах и моделях Galaxy A, выпущенных после Galaxy S21.
Verizon предлагает функции eSOS и обмен сообщениями на моделях Galaxy S25 и Galaxy S26. Также Samsung сотрудничает с AT&T для расширения поддержки спутниковых сервисов.
Европа: пилот в Испании
В Европе испытания стартуют в марте в Испании через оператора MasOrange. Спутниковая связь будет тестироваться на отдельных моделях Galaxy.
Параллельно Samsung работает с Vodafone над внедрением новых технологических решений в регионе.
Япония: сообщения, интернет и система предупреждений
В Японии с 2025 года спутниковые сообщения и доступ к интернету появятся на смартфонах, начиная с Galaxy S22, а также на некоторых моделях Galaxy A. Партнером выступает KDDI.
Дополнительно заявлена интеграция с системой экстренного оповещения о землетрясениях и цунами (ETWS).
Samsung также сотрудничает с SoftBank и NTT docomo для запуска новых функций в 2026 году, а также ведет работу с Rakuten Mobile.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): универсальный и симпатичный
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного года получила интересный дизайн корпуса, геймерские акценты и проверенные компоненты. Расскажем про его возможности подробнее
Обзор смартфона Oppo Reno 15 5G: уверенный
Обзор наушников Logitech G G325: надежно и надолго
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Смартфоны Samsung получат поддержку спутниковой связи по всему миру Samsung смартфон телеком
Samsung объявила о расширении функций спутниковой связи для ряда смартфонов Galaxy, включая новую серию Galaxy S26.
Apple iPad Air 2026 получил чип M4, 12 ГБ ОЗУ и Wi-Fi 7 при цене от $599 Apple iPad планшет события в мире
По сути, это тот же Apple iPad Air 2026, но с актуальным чипом из линейки Apple Silicon. Он работает под управлением iPadOS 26
Смартфоны Samsung получат поддержку спутниковой связи по всему миру
Panasonic передает производство телевизоров китайцам из Skyworth
ИИ Google Gemini с нуля воссоздал рабочий код Windows 11
Рынок смартфонов в 2025 году: Honor впервые в пятерке
Meta купит у AMD процессоров для ИИ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) — 52 дюймовий игровой монитор за $2000
Razer Laptop Sleeve 16 — чехол для ноутбука с беспроводной зарядкой и защитой от ударов
Геймерские мониторы Gigabyte GO27Q24 и GO27Q24A на QD-OLED с 240 Гц начали продаваться в Украине
Apple iPhone и iPad получили допуск НАТО по безопасности
HP: память и накопители теперь составляют треть стоимости ПК
Starlink Mobile 5G обеспечит скорость 150 Мбит/с даже в Арктике