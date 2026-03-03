Смартфоны Samsung получат поддержку спутниковой связи по всему миру

Samsung объявила о расширении функций спутниковой связи для ряда смартфонов Galaxy, включая новую серию Galaxy S26. Проект реализуется совместно с телеком-операторами в Северной Америке, Европе и Японии.

Речь идет о поддержке экстренных сообщений, текстовой связи и в отдельных случаях — передачи данных через спутниковую инфраструктуру. Функции будут доступны на части флагманских моделей и некоторых устройствах среднего сегмента.

США: партнерства с T-Mobile, Verizon и AT&T

В США спутниковая связь для отдельных смартфонов Samsung начала внедряться с 2025 года.

Сервис реализован в сотрудничестве с T-Mobile — вместе с проектами T-Satellite и Starlink. Поддержка доступна на некоторых флагманах и моделях Galaxy A, выпущенных после Galaxy S21.

Verizon предлагает функции eSOS и обмен сообщениями на моделях Galaxy S25 и Galaxy S26. Также Samsung сотрудничает с AT&T для расширения поддержки спутниковых сервисов.

Европа: пилот в Испании

В Европе испытания стартуют в марте в Испании через оператора MasOrange. Спутниковая связь будет тестироваться на отдельных моделях Galaxy.

Параллельно Samsung работает с Vodafone над внедрением новых технологических решений в регионе.

Япония: сообщения, интернет и система предупреждений

В Японии с 2025 года спутниковые сообщения и доступ к интернету появятся на смартфонах, начиная с Galaxy S22, а также на некоторых моделях Galaxy A. Партнером выступает KDDI.

Дополнительно заявлена интеграция с системой экстренного оповещения о землетрясениях и цунами (ETWS).

Samsung также сотрудничает с SoftBank и NTT docomo для запуска новых функций в 2026 году, а также ведет работу с Rakuten Mobile.