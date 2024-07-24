22.07.24

Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист

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Ugreen M2 CM642

Розкажемо про дуже «швидку» кишеню-корпус Ugreen M2 CM642 для твердотільних накопичувачів. Начебто утилітарна річ, але виявилося, що дуже цікава