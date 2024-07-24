20 пристроїв Samsung отримають оновлення до One UI 6.1.1 з функціями від Galaxy Fold 6 і Flip 624.07.24
Samsung нещодавно представила смартфони Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6 з One UI 6.1.1 на борту, а зараз розповіла які ще її пристрої отримають нову оболонку. А ось даних про те, коли це відбудеться – все ще немає.
Згідно з офіційною формою компанії, нову прошивку отримають наступні гаджети:
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Fold 5
- Samsung Galaxy Flip 5
- Samsung Galaxy Fold 4
- Samsung Galaxy Flip 4
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Оновлення One UI 6.1.1 принесе численні покращення, підвищивши зручність використання завдяки покращеним інтерфейсам, новим функціям, розширеним можливостям Galaxy AI та оптимізації продуктивності. Зокрема, очікуються покращення для:
- Samsung Keyboard
- Gallery
- Note Assist
- Interpreter
- Live Translate
- Suggestions answers
- Zoom та багато іншого
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