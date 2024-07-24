20 устройств Samsung получат обновление до One UI 6.1.1 с функциями от Galaxy Fold 6 и Flip 6

Samsung недавно представила смартфоны Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6 с One UI 6.1.1 на борту, а сейчас рассказала какие еще ее устройства получат новую оболочку. А вот данных о том когда это произойдет — все еще нет.

Согласно официальному форму компании, новую прошивку получат следующие гаджеты:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Fold 5 Samsung Galaxy Flip 5 Samsung Galaxy Fold 4 Samsung Galaxy Flip 4

Samsung Galaxy Tab S9 Samsung Galaxy Tab S9+ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Samsung Galaxy Tab S8 Samsung Galaxy Tab S8+ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Обновление One UI 6.1.1 принесет многочисленные улучшения, повысив удобство использования благодаря улучшенным интерфейсам, новым функциям, расширенным возможностям Galaxy AI и оптимизации производительности. В частности, ожидаются улучшения для:

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