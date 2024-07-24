20 устройств Samsung получат обновление до One UI 6.1.1 с функциями от Galaxy Fold 6 и Flip 624.07.24
Samsung недавно представила смартфоны Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6 с One UI 6.1.1 на борту, а сейчас рассказала какие еще ее устройства получат новую оболочку. А вот данных о том когда это произойдет — все еще нет.
Согласно официальному форму компании, новую прошивку получат следующие гаджеты:
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Fold 5
- Samsung Galaxy Flip 5
- Samsung Galaxy Fold 4
- Samsung Galaxy Flip 4
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Обновление One UI 6.1.1 принесет многочисленные улучшения, повысив удобство использования благодаря улучшенным интерфейсам, новым функциям, расширенным возможностям Galaxy AI и оптимизации производительности. В частности, ожидаются улучшения для:
- Samsung Keyboard
- Gallery
- Note Assist
- Interpreter
- Live Translate
- Suggestions answers
- Zoom и многое другое
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