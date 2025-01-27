Приложение Samsung Good Lock получило новые функции и виджеты

Компания Samsung выпустила обновление приложения Good Lock для смартфонов Galaxy, представив версию 3.0.10.1, которая включает шесть значительных улучшений. Ключевым изменением стал новый дизайн интерфейса, сделанный более современным и интуитивно понятным.

Обновленный Good Lock теперь имеет три вкладки: Terrace, Plugins и You, каждая из которых выполняет уникальные функции.

Terrace предоставляет новости о приложении и его модулях.

Plugins объединяет все модули Make Up и Life Up в одном месте, упрощая доступ к функциям.

You предлагает быстрый доступ к избранным приложениям через раздел «Любимые» и позволяет просматривать активные настройки в разделе «Настройки в действии».

Также добавлены два новых виджета — Mini и Cassette, которые позволяют быстро запускать любимые функции. В комплекте с обновлением представлено восемь новых обоев, каждая из которых акцентирует внимание на отдельном модуле Good Lock.

Обновление приурочено к скорому выходу One UI 7.0 на базе Android 15, который также внесет существенные изменения в дизайн и пользовательский опыт.