Приложение Samsung Good Lock получило новые функции и виджеты27.01.25
Компания Samsung выпустила обновление приложения Good Lock для смартфонов Galaxy, представив версию 3.0.10.1, которая включает шесть значительных улучшений. Ключевым изменением стал новый дизайн интерфейса, сделанный более современным и интуитивно понятным.
Обновленный Good Lock теперь имеет три вкладки: Terrace, Plugins и You, каждая из которых выполняет уникальные функции.
- Terrace предоставляет новости о приложении и его модулях.
- Plugins объединяет все модули Make Up и Life Up в одном месте, упрощая доступ к функциям.
- You предлагает быстрый доступ к избранным приложениям через раздел «Любимые» и позволяет просматривать активные настройки в разделе «Настройки в действии».
Также добавлены два новых виджета — Mini и Cassette, которые позволяют быстро запускать любимые функции. В комплекте с обновлением представлено восемь новых обоев, каждая из которых акцентирует внимание на отдельном модуле Good Lock.
Обновление приурочено к скорому выходу One UI 7.0 на базе Android 15, который также внесет существенные изменения в дизайн и пользовательский опыт.
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