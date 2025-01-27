Програма Samsung Good Lock отримала нові функції та віджети27.01.25
Компанія Samsung випустила оновлення програми Good Lock для смартфонів Galaxy, представивши версію 3.0.10.1, яка включає шість значних покращень. Ключовою зміною став новий дизайн інтерфейсу, зроблений більш сучасним та інтуїтивно зрозумілим.
Оновлений Good Lock має три вкладки: Terrace, Plugins і You, кожна з яких виконує унікальні функції.
- Terrace надає новини про програму та її модулі.
- Plugins об’єднує всі модулі Make Up та Life Up в одному місці, спрощуючи доступ до функцій.
- You пропонує швидкий доступ до вибраних програм через розділ “Улюблені” та дозволяє переглядати активні налаштування в розділі “Налаштування в дії”.
Також додано два нові віджети — Mini та Cassette, які дозволяють швидко запускати улюблені функції. У комплекті з оновленням представлено вісім нових шпалер, кожна з яких наголошує на окремому модулі Good Lock.
Оновлення приурочене до швидкого виходу One UI 7.0 на базі Android 15, який також внесе істотні зміни в дизайн та досвід користувача.
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