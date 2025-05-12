Spotify выкатил большое обновление приложения для Premium-пользователей

В Spotify объявили о серии обновлений, которые уже начали внедряться постепенно. Основные изменения касаются прежде подписчиков Premium: в приложении обновили интерфейс очереди воспроизведения — теперь она имеет новый дизайн и мгновенный доступ к кнопкам перемешивания (Shuffle), Smart Shuffle, повтору (Repeat) и таймера сна.

Среди новых инструментов – возможность скрывать треки на всех устройствах и функция Snooze, позволяющая временно исключить песню из рекомендаций на 30 дней. Кроме того, в верхней части каждого плейлиста появились удобные кнопки для добавления, сортировки и редактирования содержимого.

В нескольких странах, включая США, Великобританию, Австралию, Канаду, Ирландию, Новую Зеландию и Южную Африку, Spotify расширяет социальные функции: пользователи могут создавать общие плейлисты с друзьями. Обновленная кнопка «+» в нижней части экрана позволяет не только создавать списки воспроизведения, но и приглашать других пользователей или присоединяться к функции Blend.

В поддерживаемых регионах Spotify также стали доступны функции Jam для совместного прослушивания в реальном времени и AI Playlist – генерация плейлистов с помощью искусственного интеллекта.