Spotify викотив велике оновлення програми для Premium-користувачів12.05.25
У Spotify оголосили про серію оновлень, які вже почали впроваджуватись поступово. Основні зміни стосуються насамперед передплатників Premium: у додатку оновили інтерфейс черги відтворення — тепер вона має новий дизайн та миттєвий доступ до кнопок перемішування (Shuffle), Smart Shuffle, повтору (Repeat) та таймера сну.
Серед нових інструментів – можливість приховувати треки на всіх пристроях та функцію Snooze, що дозволяє тимчасово виключити пісню з рекомендацій на 30 днів. Крім того, у верхній частині кожного плейлиста з’явилися зручні кнопки для додавання, сортування та редагування вмісту.
У кількох країнах, включаючи США, Великобританію, Австралію, Канаду, Ірландію, Нову Зеландію та Південну Африку, Spotify розширює соціальні функції: користувачі можуть створювати спільні плейлисти з друзями. Оновлена кнопка «+» у нижній частині екрана дозволяє не лише створювати списки відтворення, а й запрошувати інших користувачів або приєднуватися до функції Blend.
У регіонах Spotify, що підтримуються, також стали доступні функції Jam для спільного прослуховування в реальному часі і AI Playlist – генерація плейлистів за допомогою штучного інтелекту.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
GTA VI – чого чекати і що вже відомо про найочікуванішу гру індустрії?
GTA VI, безсумнівно, найочікуваніша гра індустрії. У YouTube її трейлери дивляться десятки мільйонів за 12 годин, а Книга рекордів Гінеса не встигає реєструвати рекордні цифри
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Alienware Aurora 16 і Aurora 16X – ігрові ноутбуки з доступною ціною Alienware Dell ноутбук
Бренд Alienware, що належить Dell, розширив лінійку ігрових пристроїв, представивши дві нові моделі ноутбуків – Aurora 16 та Aurora 16X
Spotify викотив велике оновлення програми для Premium-користувачів Spotify оновлення
Основні зміни в Spotify стосуються насамперед передплатників Premium: у додатку оновили інтерфейс черги відтворення
Alienware Aurora 16 і Aurora 16X – ігрові ноутбуки з доступною ціною
Spotify викотив велике оновлення програми для Premium-користувачів
Samsung Galaxy Tab Active5 Tactical Edition – планшет для військових
AltoVolo Sigma – літальний апарат з вертикальним зльотом та безшумними реактивними двигунами
Deep Robotics Lynx M20: робопес на колесах для рятувальних служб
Смартфони Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus можуть відмовитися від сервісів Google у Android
У Польщі розробили спідер-байк як у фільмах Зоряні війни
Samsung Galaxy S25 Edge представлять вже 13 травня 2025 року
Microsoft додала нові функції Copilot+ у Windows 11
Mafia: The Old Country отримала перший геймплейний трейлер
Samsung докуповує аудіо-бренди Bowers Wilkins, Denon та Polk Audio