Spotify викотив велике оновлення програми для Premium-користувачів

У Spotify оголосили про серію оновлень, які вже почали впроваджуватись поступово. Основні зміни стосуються насамперед передплатників Premium: у додатку оновили інтерфейс черги відтворення — тепер вона має новий дизайн та миттєвий доступ до кнопок перемішування (Shuffle), Smart Shuffle, повтору (Repeat) та таймера сну.

Серед нових інструментів – можливість приховувати треки на всіх пристроях та функцію Snooze, що дозволяє тимчасово виключити пісню з рекомендацій на 30 днів. Крім того, у верхній частині кожного плейлиста з’явилися зручні кнопки для додавання, сортування та редагування вмісту.

У кількох країнах, включаючи США, Великобританію, Австралію, Канаду, Ірландію, Нову Зеландію та Південну Африку, Spotify розширює соціальні функції: користувачі можуть створювати спільні плейлисти з друзями. Оновлена ​​кнопка «+» у нижній частині екрана дозволяє не лише створювати списки відтворення, а й запрошувати інших користувачів або приєднуватися до функції Blend.

У регіонах Spotify, що підтримуються, також стали доступні функції Jam для спільного прослуховування в реальному часі і AI Playlist – генерація плейлистів за допомогою штучного інтелекту.