Игровой монитор ViewSonic XG2536 с частотой 280 Гц и разрешением 1080p оптимизирован для шутеров

Компания ViewSonic представила новый монитор XG2536, разработанный специально для поклонников шутеров от первого лица и игр с быстрым темпом действия. Монитор оснащён 24-дюймовой IPS-панелью с частотой обновления 280 Гц и разрешением 1080p, что обеспечивает плавность визуальных эффектов во время соревновательных игр. Яркость дисплея составляет 300 нит, статическое контрастное соотношение — 1000:1, а время отклика — 5 мс.

XG2536 отличается хорошей цветопередачей с 8-битной глубиной цвета и охватом 99% цветового пространства sRGB и 98% NTSC. Подставка монитора предлагает широкий диапазон регулировок, включая наклон, поворот, горизонтальное и вертикальное перемещение, что обеспечивает удобство использования. Модель также оснащена двумя динамиками по 2 Вт для базовых аудиопотребностей, внешней подсветкой на задней панели и поддерживает настенное крепление VESA.

Варианты подключения включают два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, порт USB-C 3.2 с функцией Power Delivery мощностью 65 Вт для зарядки ноутбуков и стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Цена новинки составляет около 290 долларов США.