Ігровий монітор ViewSonic XG2536 з частотою 280 Гц і роздільною здатністю 1080p оптимізовано для шутерів14.06.24
Компанія ViewSonic представила новий монітор XG2536, розроблений спеціально для шанувальників шутерів від першої особи та ігор зі швидким темпом дії. Монітор оснащений 24-дюймовою IPS-панеллю з частотою оновлення 280 Гц та роздільною здатністю 1080p, що забезпечує плавність візуальних ефектів під час змагальних ігор. Яскравість дисплея становить 300 нит, статичне контрастне співвідношення – 1000:1, а час відгуку – 5 мс.
XG2536 відрізняється гарною передачею кольору з 8-бітною глибиною кольору і охопленням 99% колірного простору sRGB і 98% NTSC. Підставка монітора пропонує широкий діапазон регулювань, включаючи нахил, поворот, горизонтальне та вертикальне переміщення, що забезпечує зручність використання. Модель також оснащена двома динаміками по 2 Вт для базових аудіопотреб, зовнішнім підсвічуванням на задній панелі та підтримує настінне кріплення VESA.
Варіанти підключення включають два порти HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, порт USB-C 3.2 з функцією Power Delivery потужністю 65 Вт для заряджання ноутбуків та стандартний аудіороз’єм 3,5 мм. Ціна новинки складає близько 290 доларів США.
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Ігровий монітор ViewSonic XG2536 з частотою 280 Гц і роздільною здатністю 1080p оптимізовано для шутерівViewSonic монiтор
Монітор ViewSonic XG2536 відрізняється гарною передачею кольору з 8-бітною глибиною кольору і охопленням 99% колірного простору sRGB і 98% NTSC.