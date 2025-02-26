Электро-велосипед Mercedes-AMG F1 City Edition за $4000 разгоняется до 45 км/ч и комплектуется умным шлемом26.02.25
Mercedes и компания n+ представили электровелосипед Mercedes-AMG F1 City Edition. Модель доступна в трех размерах рамы и стоит $4000.
К нему предлагается умный шлем за $400, который синхронизируется с велосипедом, получает телеметрию и оснащен адаптивной подсветкой, стоп-сигналом и поворотниками. В случае аварии он может автоматически отправлять SMS доверенному контакту.
Электробайк оснащен мотором мощностью 750 Вт, позволяющим развивать скорость до 45 км/ч. У пользователя есть выбор из четырех режимов езды: Comfort, Sport, Sport Plus и Race. На руле установлен 5,5-дюймовый сенсорный дисплей, отображающий данные о скорости, заряде аккумулятора и настройках шлема.
Система переключения передач Shimano на 9 ступеней обеспечивает плавный ход, а гидравлические дисковые тормоза Tektro с 203-мм дисками гарантируют надежное торможение. Основной аккумулятор DownTube имеет емкость 10 А·ч, а дополнительный SeatTube, доступный опционально, – 5 А·ч. Легкая алюминиевая рама лишена крыльев и багажника.
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