Електро-велосипед Mercedes-AMG F1 City Edition за $4000 розганяється до 45 км/год та комплектується розумним шоломом26.02.25
Mercedes та компанія n+ представили електровелосипед Mercedes-AMG F1 City Edition. Модель доступна в трьох розмірах рами і коштує $4000.
До нього пропонується розумний шолом за $400, який синхронізується з велосипедом, отримує телеметрію та оснащений адаптивним підсвічуванням, стоп-сигналом та поворотниками. У разі аварії він може автоматично надсилати SMS довіреному контакту.
Електробайк оснащений двигуном потужністю 750 Вт, що дозволяє розвивати швидкість до 45 км/год. Користувач має вибір з чотирьох режимів їзди: Comfort, Sport, Sport Plus і Race. На кермі встановлений 5,5-дюймовий сенсорний дисплей, що відображає дані про швидкість, заряд акумулятора та налаштування шолома.
Система перемикання передач Shimano на 9 ступенів забезпечує плавний хід, а гідравлічні дискові гальма Tektro з 203 мм дисками гарантують надійне гальмування. Основний акумулятор DownTube має ємність 10 Ач, а додатковий SeatTube, доступний опціонально, – 5 Ач. Легка алюмінієва рама позбавлена крил та багажника.
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